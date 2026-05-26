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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Pisces Rashifal: समाज में बढ़ सकती है मीन राशि वालों की प्रतिष्ठा, मिलेगा मेहनत का फल! पढ़ें मीन राशिफल

Aaj Ka Pisces Rashifal: समाज में बढ़ सकती है मीन राशि वालों की प्रतिष्ठा, मिलेगा मेहनत का फल! पढ़ें मीन राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 26 May 2026 Pisces: आइए मीन राशि के दैनिक राशिफल की इस कड़ी में जानें कि ग्रह गोचर के बाद आज का दिन मीन राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है.

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 26, 2026, 04:58 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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Aaj ka Meen Rashifal 26 May 2026: 26 मई 2026 का दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के प्रभाव में कई जातकों के लिए प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है. जीवन में परिवर्तन, नए अवसर एवं मानसिक उतार-चढ़ाव के संकेत मिल रहे हैं. ज्योतिषीय दृष्टि से यह गोचर काल आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंधों के साथ ही मानसिक संतुलन पर विशेष प्रभाव डाल सकता है. मेष राशि में स्थित मंगल जातकों के साहस और आत्मविश्वास को मजबूत बनाएगा. कार्यक्षेत्र में रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है. प्रेम संबंध, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं करियर में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. सिंह राशि के पंचम भाव में केतु का प्रभाव प्रेम संबंधों और संतान पक्ष को लेकर मिश्रित परिणाम दे सकता है. कुंभ राशि के एकादश भाव में राहु का गोचर अप्रत्याशित अवसर प्रदान कर सकता है. मीन राशि में शनि का प्रभाव कर्म, अनुशासन और जिम्मेदारियों को गंभीर बनाए रखेगा.

मीन राशि:-
मीन राशि के जातक संवेदनशील, कल्पनाशील और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले माने जाते हैं. इस राशि के अंतर्गत पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का अंतिम चरण, उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र आते हैं. 26 मई 2026 को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहकर भाग्य और मानसिक ऊर्जा को मजबूत करेगा, वहीं सूर्य मिथुन राशि में होने से पारिवारिक और घरेलू मामलों में सक्रियता बनी रहेगी. आज का दिन धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.

सकारात्मक बातें:-
आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और रचनात्मक सोच की सराहना हो सकती है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ के अवसर बन सकते हैं. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

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नकारात्मक बातें:-
अधिक भावुकता के कारण छोटी बातों को लेकर मन परेशान हो सकता है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी होने की संभावना है. खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है. मानसिक तनाव और अधिक सोचने की आदत थकान बढ़ा सकती है. दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नुकसानदायक साबित हो सकता है.

करियर:-
नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी और पुराने संपर्कों से फायदा हो सकता है. शिक्षा, कला, लेखन और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

रिलेशनशिप:-
प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं.

स्वास्थ्य:-
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान, कमजोरी या नींद की कमी महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और ध्यान-योग लाभदायक रहेगा.

सावधानियां:-
भावनाओं में बहकर निर्णय न लें.
अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.
अपनी योजनाएं हर किसी के साथ साझा न करें.

शुभ रंग:-
समुद्री हरा, हल्का पीला

शुभ अंक:-
3, 9

उपाय:-
भगवान विष्णु की पूजा करें और “ॐ नमो नारायणाय” मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को चावल या पीली मिठाई का दान करना शुभ रहेगा.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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