Advertisement
trendingNow13229641
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Pisces Rashifal: मीन राशि वालों के बढ़ सकते हैं खर्च, आज पूरे दिन धैर्य से काम लें! पढ़ें मीन राशिफल

Aaj Ka Pisces Rashifal: मीन राशि वालों के बढ़ सकते हैं खर्च, आज पूरे दिन धैर्य से काम लें! पढ़ें मीन राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 27 May 2026 Pisces: आइए मीन राशि के दैनिक राशिफल की इस कड़ी में जानें कि आज का दिन मीन राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 27, 2026, 04:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

Aaj ka Meen Rashifal 27 May 2026: 27 मई का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत खास है. यह दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ रहा है जो जिससे यह दिन अत्यंत पवित्र हो जाता है. एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व होता है. ग्रहों की स्थिति के अनुसार इस दिन चंद्रमा तुला राशि में है जिससे मन तेज और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी. वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति से बोलचाल और व्यापार पर सीधा प्रभाव पड़ेगा. मीन राशि में शनि का होना कर्म, अनुशासन और दीर्घकालिक निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालता है. पूजा और सकारात्मक सोच अपनाने से मानसिक शांति प्राप्त होगी. आइए मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा जानें.

मीन राशि:-
मीन राशि बृहस्पति ग्रह के स्वामित्व में आती है. यह जल तत्व की राशि है जो कल्पना, भावुकता, करुणा और आध्यात्मिक झुकाव का प्रतिनिधित्व करती है. इस राशि के लोग स्वभाव से नरम दिल, मददगार और रचनात्मक सोच रखने वाले होते हैं. 27 मई को चंद्रमा तुला राशि में स्थित रहकर आपके विचारों में तेजी और भावनाओं में उतार-चढ़ाव ला सकता है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध का प्रभाव आपके धन संबंधी मामलों और व्यवहारिक फैसलों को अधिक संतुलित बनाएगा. आज का दिन आपको सोच और भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखने की सलाह देता है.

सकारात्मक बातें:-
आज आपको अपने कामों में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं और रुके हुए कार्य धीरे-धीरे गति पकड़ेंगे. धन संबंधी मामलों में सुधार के संकेत हैं और किसी पुराने प्रयास का लाभ मिल सकता है. घर परिवार में आपसी तालमेल बेहतर रहेगा और माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा. पढ़ाई करने वालों के लिए समय अनुकूल है और फोकस बढ़ सकता है. किसी नए व्यक्ति से उपयोगी सहयोग मिलने की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

नकारात्मक बातें:-
आज मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है और विचारों में उलझन महसूस हो सकती है. भावनात्मक रूप से आप ज्यादा संवेदनशील रह सकते हैं जिससे छोटी बातें भी असर कर सकती हैं. खर्चों में अचानक बढ़ोतरी संभव है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी बन सकती है. मानसिक दबाव या थकान महसूस हो सकती है.

करियर:-
कामकाज के क्षेत्र में आज परिस्थितियां आपके धैर्य और समझ की परीक्षा ले सकती हैं. जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ सकता है और आपको अपने तरीके से काम संभालना होगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने प्रदर्शन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जबकि वरिष्ठों की अपेक्षाएं भी बढ़ सकती हैं. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर तो बनेंगे लेकिन निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी रहेगा. किसी प्रोजेक्ट में धीरे-धीरे प्रगति देखने को मिलेगी.

रिलेशनशिप:-
रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा लेकिन मन में असुरक्षा भी महसूस हो सकती है. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और परिवार में समझदारी बनी रहेगी.

स्वास्थ्य:-
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन नींद की कमी या मानसिक तनाव परेशान कर सकता है. आराम और शांत वातावरण लाभ देगा.

सावधानियां:-
आज किसी भी स्थिति में धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा.
छोटी बातों को दिल पर लेने से बचें.

शुभ रंग:-
हल्का नीला, सफेद

शुभ अंक:-
2, 7

उपाय:-
भगवान विष्णु की आराधना करें और पीले पुष्प अर्पित कर “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- सूर्य गुरु का शक्तिशाली द्विद्वादश योग 4 राशि वालों को कराएगा बंपर फायदा, धन से भर जाएगी तिजोरी और बढ़ेगा सम्मान!

और पढ़ें- शत्रु बाधा हो या धन की दिक्कत... कैसे आपकी जन्म तिथि के देवता करते हैं आपकी रक्षा, क्या है तिथियों का रहस्य? जानें

और पढ़ें- Vaidhriti Yog 2026: सूर्य-चंद्रमा का वैधृति योग बदल देगा 4 राशि वालों की किस्मत, पाएंगे संपत्ति का सुख और बढ़ेगा सम्मान! 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

क्या चुनाव आयोग को है SIR का अधिकार? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा बड़ा फैसला
Supreme Court
क्या चुनाव आयोग को है SIR का अधिकार? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा बड़ा फैसला
गुजरात के 2 लाख गन्ना किसानों को बड़ी राहत, चीनी समितियों को 1500 करोड़ का फायदा
Gujarat CM
गुजरात के 2 लाख गन्ना किसानों को बड़ी राहत, चीनी समितियों को 1500 करोड़ का फायदा
भारत में कितने तरह के होते हैं अर्धसैनिक बल? किस फोर्स के पास है कौन-सी जिम्मेदारी
CAPF
भारत में कितने तरह के होते हैं अर्धसैनिक बल? किस फोर्स के पास है कौन-सी जिम्मेदारी
'हाफ एनकाउंटर' Vs 'बनियान मॉडल', बंगाल में नया वाला मॉडल चर्चा में क्यों है?
DNA
'हाफ एनकाउंटर' Vs 'बनियान मॉडल', बंगाल में नया वाला मॉडल चर्चा में क्यों है?
3 साल की किचकिच का होने जा रहा अंत! कर्नाटक में डीके को मिला हाई कमान का 'आशीर्वाद'?
Karnataka politics
3 साल की किचकिच का होने जा रहा अंत! कर्नाटक में डीके को मिला हाई कमान का 'आशीर्वाद'?
बकरीद की खुशियों पर लगी जंग की नजर! महंगाई से बिगड़ा बजट, बाजारों से रौनक हुई गायब
Jammu and Kashmir
बकरीद की खुशियों पर लगी जंग की नजर! महंगाई से बिगड़ा बजट, बाजारों से रौनक हुई गायब
गुजरात के गिर में 3 शावक समेत 5 शेरों की मौत, बेबेसिया महामारी का सता रहा डर
Gujrat
गुजरात के गिर में 3 शावक समेत 5 शेरों की मौत, बेबेसिया महामारी का सता रहा डर
जम्मू-कश्मीर पर फिर दिखा पाकिस्तान-चीन का नापाक मंसूबा, भारत ने दिया करारा जवाब
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर पर फिर दिखा पाकिस्तान-चीन का नापाक मंसूबा, भारत ने दिया करारा जवाब
कर्नाटक में बदलेगा सीएम? दिल्ली में 6 घंटे चली हाईकमान की बैठक; अब आगे क्या होगा?
Karnataka politics
कर्नाटक में बदलेगा सीएम? दिल्ली में 6 घंटे चली हाईकमान की बैठक; अब आगे क्या होगा?
ममता राज में मौज कर रहे घुसपैठियों की आई शामत! कैसा है बॉर्डर का हाल? Ground Report
West Bengal
ममता राज में मौज कर रहे घुसपैठियों की आई शामत! कैसा है बॉर्डर का हाल? Ground Report