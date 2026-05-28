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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Pisces Rashifal: मीन राशि वालों को बिजनेस में लाभ के संकेत, पुराने परिचित से हो सकती है मुलाकात! पढ़ें मीन राशिफल

Aaj Ka Pisces Rashifal: मीन राशि वालों को बिजनेस में लाभ के संकेत, पुराने परिचित से हो सकती है मुलाकात! पढ़ें मीन राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 28 May 2026 Pisces: आज नौकरीपेशा वाले मीन राशि के जातकों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है. आइए जानें मीन राशि के जातकों को आज के दिन कौन से प्रभावशाली उपाय करने चाहिए ताकि दिन शुभ हो. आइए मीन राशि का दैनिक राशिफल जानें.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 28, 2026, 04:58 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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Aaj ka Meen Rashifal 28 May 2026: आज 28 मई 2026 को चंद्रमा का संचरण तुला राशि में होने से मीन राशि के जातकों को शुभ-अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. आज मीन राशि वालों के लिए शुभ अंक और शुभ रंग क्या होने वाला है और कौन सा उपाय कर जातक आज के दिन को और भाग्यशाली बना सकते हैं, ये सब कुछ हम इस कड़ी में जानें. आइए मीन राशि का दैनिक राशिफल विस्तार से जानें.

मीन राशि:-
मीन राशि के जातक संवेदनशील, कल्पनाशील और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले माने जाते हैं. इस राशि के अंतर्गत पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का अंतिम चरण, उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र आते हैं. परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में बनती नजर आएंगी. भावनात्मक फैसले लेने से बचें और हर बात को व्यावहारिक नजरिए से समझने की कोशिश करें. किसी पुराने परिचित से अचानक हुई बातचीत मन को राहत दे सकती है.

सकारात्मक बातें:-
मन में चल रही दुविधा के बावजूद आज कई काम आपकी उम्मीद के अनुसार पूरे होते दिखाई देंगे. कामकाज के क्षेत्र में नई संभावनाएं बन सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण काम में अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा. अधिकारी आपकी बातों को गंभीरता से सुन सकते हैं. व्यापार करने वालों को लाभ मिलने के संकेत हैं, खासकर यदि काम लंबे समय से रुका हुआ था. रुका हुआ धन वापस मिलने या आय का नया स्रोत बनने के योग हैं. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

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नकारात्मक बातें:-
किसी भी नए समझौते को बिना पढ़े स्वीकार करना नुकसान दे सकता है. परिवार की जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है. किसी को उधार देते समय सावधानी रखना जरूरी होगा. किसी करीबी व्यक्ति की बात मन को अधिक प्रभावित कर सकती है. समय पर आराम न करने से थकान बढ़ सकती है. कमजोरी या आलस्य महसूस होने के संकेत हैं.

करियर:-
नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में दोबारा गति आ सकती है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को धैर्य बनाए रखना होगा.

रिलेशनशिप:-
घर-परिवार में भावनात्मक माहौल बना रहेगा. रिश्तों में समझदारी और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी और पुराने मतभेद कम हो सकते हैं. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य:-
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मौसम बदलने का असर शरीर पर दिखाई दे सकता है. समय पर आराम न करने से थकान बढ़ सकती है. योग या ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी.

सावधानियां:-
भावनाओं में आकर निर्णय न लें. किसी भी दस्तावेज को बिना पढ़े स्वीकार न करें. उधार देने में सावधानी रखें.

शुभ रंग:-
पीला

शुभ अंक:-
7

उपाय:-
भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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