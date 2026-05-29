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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Pisces Rashifal: मीन राशि वालों के अधूरे काम होंगे पूरे, बड़ा सौदा या निवेश के लिए दिन शुभ! पढ़ें मीन राशिफल

Aaj Ka Pisces Rashifal: मीन राशि वालों के अधूरे काम होंगे पूरे, बड़ा सौदा या निवेश के लिए दिन शुभ! पढ़ें मीन राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 29 May 2026 Pisces: मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है ये हम इस कड़ी में विस्तार से जानेंगे. कोई सरकारी या प्रशासनिक काम अगर लंबे समय से टलता आ रहा है तो आज का दिन शुभ हो सकता है. आइए जानें 29 मई 2026 को मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 29, 2026, 04:58 AM IST
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Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

Aaj ka Meen Rashifal 29 May 2026: आज चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा है. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही मीन राशि वालों के लिए भारी पड़ सकता है. बिजनेस से जुड़े सभी काम इच्छानुसार और योजना के अनुसार पूरे हो सकते हैं. आज जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. आइए जानें आज का दिन यानी 29 मई 2026 का दिन मीन राशि के लोगों के लिए शुभ होगा या अशुभ.

मीन राशि
मीन राशि के जातक स्वभाव से बेहद दयालु, कल्पनाशील, अध्यात्म प्रेमी और संवेदनशील होते हैं. आज अपने काम करने के पारंपरिक तरीके में थोड़ा सकारात्मक बदलाव लाने से आप बहुत ही अच्छी तरह और समय से पहले अपने सभी जरूरी कामों को पूरा कर पाएंगे.

सकारात्मक बातें
आज आप अपने काम करने के पुराने ढर्रे या तरीके में कुछ नया और रचनात्मक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप बहुत ही अच्छी और सुचारू व्यवस्था के साथ अपने सभी अधूरे कामों को पूरा कर पाएंगे. अगर आप जमीन, मकान या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री से जुड़ा कोई बड़ा सौदा या निवेश करने जा रहे हैं उसके लिए आज का समय बेहद उत्तम और भाग्यशाली है. करीबी रिश्तेदारों के साथ पिछले काफी समय से चल रही गलतफहमियां और दूरियां आज आपसी बातचीत से पूरी तरह दूर हो जाएंगी.

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नकारात्मक बातें
आज आपको दूसरों के निजी मामलों या उनके घरेलू विवादों में बिना मांगे सलाह देने या दखल देने से पूरी तरह बचना चाहिए, वरना इसका बहुत ही बुरा असर आपके खुद के मान-सम्मान और प्रतिष्ठा पर पड़ सकता है. अगर आपका कोई सरकारी या प्रशासनिक काम लंबे समय से अटका हुआ है तो आज भी उससे जुड़ा काम पूरा होने की कोई खास उम्मीद नहीं दिख रही है इसलिए बेवजह परेशान होने की जगह शांति बनाए रखना ही इस समय ठीक है.

करियर
बिजनेस से जुड़े सभी काम आपकी इच्छा और योजना के अनुसार ही धीरे-धीरे पूरे होते जाएंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. इस समय नए निवेश, टैक्स फाइलिंग और बैंक से जुड़े कागजी कामों में आपकी व्यस्तता काफी ज्यादा रहने वाली है. अपने व्यापार को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आप कुछ नई और आधुनिक योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं. नौकरीपेशा वाले लोगों को दफ्तर में आज उनका मनचाहा काम या प्रोजेक्ट मिल सकता है.

रिलेशनशिप
घर-परिवार का माहौल बहुत ही अच्छा, शांतिपूर्ण और खुशनुमा बनाए रखने के लिए आपको अपने बेहद व्यस्त शेड्यूल में से थोड़ा समय निकालकर परिवार के लोगों और बच्चों के साथ भी जरूर बिताना चाहिए. जो लोग अभी तक अविवाहित हैं या जिनके विवाह की बात चल रही है, उनके लिए आज कोई बहुत ही पक्का और अच्छा रिश्ता फाइनल होने की प्रबल संभावना बनी हुई है.

स्वास्थ्य
सेहत के मोर्चे पर आज का दिन थोड़ा नाजुक रह सकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति किसी तरह की छोटी-मोटी दुर्घटना या शारीरिक चोट लगने की स्थिति का निर्माण कर रही है. वाहन चलाते समय, सीढ़ियां चढ़ते-उतरते समय या सड़क पार करते समय बहुत ज्यादा सतर्कता रहने की जरूरत है. लापरवाही भारी पड़ सकती है.

सावधानियां
दूसरों के फटे में टांग अड़ाने या उनके घरेलू मामलों में जज बनने की कोशिश बिल्कुल न करें, आपका मान-सम्मान घट सकता है. अटके हुए सरकारी कामों को पूरा करने के लिए किसी भी तरह के अवैध या रिश्वत जैसे रास्तों का चुनाव न करें. आज चोट या दुर्घटना के योग बने हुए हैं इसलिए सड़क पर चलते समय या वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें.

उपाय
अपने गुरु या किसी स्थानीय मंदिर के पुजारी का आशीर्वाद लें और केले के वृक्ष में जल अर्पित करें.

शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 8

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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