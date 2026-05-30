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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Pisces Rashifal: धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं मीन राशि के लोग, बिजनेस में नए प्रयोग करने से बचें! पढ़ें मीन राशिफल

Aaj Ka Pisces Rashifal: धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं मीन राशि के लोग, बिजनेस में नए प्रयोग करने से बचें! पढ़ें मीन राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 30 May 2026 Pisces: मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है ये हम इस कड़ी में विस्तार से जानेंगे. कोई सरकारी या प्रशासनिक काम अगर लंबे समय से टलता आ रहा है तो आज का दिन शुभ हो सकता है. आइए जानें 30 मई 2026 को मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 30, 2026, 04:58 AM IST
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Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

Aaj ka Meen Rashifal 30 May 2026: आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है. मीन राशि वालों को आध्यात्मिक रूप से शांति महसूस होगी. हालांकि मन में बेवजह का डर आ सकता है. आज जातकों के लिए धार्मिक यात्रा के भी योग बन रहे हैं. आइए जानें मीन राशि के लोगों के लिए 30 मई 2026 का दिन कैसा रहने वाला है और इस बारे में 'आज का राशिफल' क्या बता रहा है. 

मीन राशि

मीन राशि के लोग स्वभाव से बहुत ही भावुक, दयालु, कल्पनाशील और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं. इस राशि के अंतर्गत पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का आखिरी चरण, उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र आते हैं. आज का दिन आपके लिए अपनी भावनाओं को काबू में रखकर दुनियादारी से काम लेने का है. सितारे कह रहे हैं कि आज लोग आपकी सीधी और भोली प्रकृति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हर किसी की बातों में आकर हां मत कहिए. अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें, वह आपको सही रास्ता दिखाएगी.

सकारात्मक बातें
आज आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बड़ी शांति का अहसास होगा. अगर कोई पारिवारिक विवाद लंबे समय से कोर्ट-कचहरी में चल रहा था, तो आज उसमें आपसी सहमति से कोई हल निकल सकता है. बच्चों की तरफ से कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, जिससे घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. धार्मिक यात्रा का प्लान भी बन सकता है.

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नकारात्मक बातें
आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं और फिर धोखा खाते हैं; आज इस बात का खास ख्याल रखें. मन में बेवजह का डर या असुरक्षा की भावना आ सकती है, जिसे खुद पर हावी न होने दें. आज पैसों का खर्च आपकी उम्मीद से ज्यादा हो सकता है, जिससे थोड़ा बजट डगमगाएगा.

करियर: कामकाज के मोर्चे पर आज स्थितियां सामान्य रहेंगी. बिजनेस में नए प्रयोग करने के लिए अभी समय सही नहीं है, जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दें. नौकरी करने वाले लोगों को आज काम की वजह से लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जो थोड़ी थकाऊ लेकिन फायदेमंद रहेगी.

रिलेशनशिप: दाम्पत्य जीवन में प्यार और मिठास बनी रहेगी. आपका पार्टनर आज आपके मूड को ठीक करने के लिए कोई विशेष प्रयास कर सकता है. लव लाइफ जी रहे लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा है, आपस में खुलकर बात करने से पुराने गिले-शिकवे दूर हो जाएंगे.

स्वास्थ्य: आज खान-पान में लापरवाही की वजह से पेट खराब होना या लीवर से जुड़ी कोई पुरानी समस्या दोबारा उभरने की आशंका है. बाहर के खाने से बिल्कुल दूरी बना लें. सादा और सुपाच्य भोजन ही आपके लिए आज उत्तम रहेगा.

सावधानियां:

  • किसी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर कोई बड़ा निवेश न करें.

  • आज अपनी गोपनीय बातें या डायरी किसी के हाथ न लगने दें.

  • आलस को खुद पर हावी न होने दें, नहीं तो कोई अच्छा मौका छूट जाएगा.

  • आज अपनी गोपनीय बातें या डायरी किसी के हाथ न लगने दें.

  • आलस को खुद पर हावी न होने दें, नहीं तो कोई अच्छा मौका छूट जाएगा.

उपाय:
भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें पीले फूल चढ़ाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें.

शुभ रंग: सुनहरा या पीला

शुभ अंक: 3

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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