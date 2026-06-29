/Pisces Monthly Rashifal July 2026: ऑफिशियल यात्रा पर जा सकते हैं मीन राशि के लोग, अधिकारियों के साथ संबंध होंगे बेहतर!

जुलाई 2026 में आपकी राशि के ग्रह गुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है. गुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव में है. पंचम भाव के बृहस्पति को बहुत अच्छा माना जाता है. नौकरी में एक सुखद स्थिति बनेगी. इस महीने बच्चों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा. वो अपने भी क्षेत्र में कुछ ऐसा करेंगे जो उनकी अचीवमेंट न होकर यह पूरे परिवार की अचीवमेंट लगने लगेंगी.
कुल मिलाकर मीन राशि के लिए यह महीना बहुत विशेष हो सकता है. नौकरी और व्यवसाय के मामले में यह समय अच्छा रहने वाला है. हालांकि कुछ परेशानियों से धैर्य के साथ निपटा जा सकता है. आइए जानें जुलाई 2026 का महीना मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है.
इस महीने नौकरी व्यवसाय के मामले में स्थितियां बहुत अनुकूलन रहेंगी. अधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और सहकर्मियों के साथ पारदर्शिता दिखेगी. प्रेम भाव भी देखने को मिलेगा. नौकरी और व्यवसाय की दृष्टि से महीना अच्छा रहेगा. व्यवसाय में का विस्तार हो सकता है. व्यवसाय में कोई नए काम शुरू हो सकते हैं. हालांकि कुछ परेशानियां आ सकती हैं लेकिन अगर आप धैर्य और संयम से इस स्थिति को हैंडल करेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी.
पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा रहेगा. बृहस्पति पंचम भाव में इसका मतलब है कि बच्चों की ओर से सुख प्राप्त होगा. बच्चे अपने-अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे. जिससे आपका आत्मबल बढ़ेगा.
प्रेम संबंधों की दृष्टि से जुलाई का महीना अच्छा है. कुछ लोगों के लिए नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है और जिससे प्रेम प्रसंग प्रारंभ होगा उस व्यक्ति के साथ आगे चलकर विवाह होने की संभावना प्रबल होगी. वर्तमान प्रेम प्रसंगों में भी गहराई आएगी.
इस महीने यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. कुछ यात्राएं तो ऑफिशियल होंगी जिनको आप अवॉयड नहीं कर सकते. लेकिन कुछ यात्राएं आपकी मनमर्जी की होगी. इन यात्राओं से आपको पर्याप्त लाभ होगा. यह यात्राएं धार्मिक स्थान की भी हो सकती हैं और पर्यटन स्थल की भी हो सकती हैं. दोनों तरीके से यह यात्राएं आपके लिए काफी सुखद और नई स्थितियां बनने वाली सिद्ध होंगी.
इस महीने आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा. थोड़ा सर्दी जुकाम को लेकर परेशानी हो सकती है. अगर आप व्यायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो हेल्थ संबंधी कोई विशेष परेशानी आपको इस महीने नहीं होगी.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)