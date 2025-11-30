Meen Masik Rashifal December 2025 : मीन राशि में बैठे शनि दिसंबर में इसके जातकों को लाभ देंगे या हानि? पढ़ें मासिक राशिफल

Pisces monthly horoscope december 2025 : दिसंबर महीना मीन राशि वालों को कुछ आर्थिक चिंताएं दे सकता है. अपने अधीनस्‍थों को परेशान करने से बचें. नया काम शुरू करने या निवेश करने के लिए समय ठीक नहीं है, थोड़ा इंतजार करें. कारोबार में सोच-समझकर फैसले करें. पुरानी बीमारी इस महीने काबू में रहने से काफी राहत मिल सकती है. विस्‍तार से पढ़ें मीन मासिक राशिफल दिसंबर 2025.

मीन मनी राशिफल दिसंबर 2025 - वित्तीय संभावनाओं के लिए इस माह के ग्रह एवं सितारें आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं बने हुए हैं. अतः इस माह में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ा सकती हैं. श्रमिकों और अधीनस्थों का शोषण होने की संभावनाएं बन रही हैं. लोगों का शोषण करने के स्वभाव पर अंकुश लगाने का प्रयास करना चाहिए. ऐसा न करने पर आपके लिए अत्यंत अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है. नए उद्यमों को शुरु करने और निवेश करने के लिए ग्रहों का योग शुभ नहीं बना हुआ हैं. प्रतिकूल समय होने के कारण आपको ऐसी योजनाओं को वर्तमान में स्थगित करना ही लाभकारी रहेगा.

यह भी पढ़ें: दिसंबर में धूम मचाएगा चतुर्ग्रही योग, अमीर हो जाएंगे 5 राशि वाले लोग, हाथ लगाते ही मिट्टी होगी सोना

Add Zee News as a Preferred Source

मीन करियर राशिफल दिसंबर 2025 - आपकी व्यावसायिक संभावनाओं के लिए सितारों की भविष्यवाणी बहुत उत्साहजनक नहीं बन रही हैं. अतः इस अवधि में आप को संभल कर कार्य करना होगा. अपने अधीनस्थों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करने पड़ सकते हैं. माह अवधि में आपको यह ध्यान रखना है कि आपके द्वारा आपके अधीनस्थों का शोषण न हों. यदि आपमें ऐसी कोई प्रवृत्ति है तो उसपर जल्द ही अंकुश लगाएं. ऐसा न करने पर स्थिति आसानी से अप्रिय स्थिति में बदल सकती हैं. लाभ प्राप्ति के लिए आपको अपने नीचे कार्य करने वाले वर्ग के अधिकारों का ध्यान रखना होगा. इसके अतिरिक्त इस अवधि में कड़ी मेहनत करने पर भी प्रतिफल अनुकूल न आने से आप कुछ निराशा में आ सकते हैं. पुरस्कार प्राप्ति में विफलता मिल सकती हैं. फिर भी व्यावसायिक कार्यों के लिए पूर्व दिशा में यात्रा करना आपको आंशिक लाभ दिला सकता हैं.

मीन ऐजुकेशन एवं स्‍टूडेंट राशिफल दिसंबर 2025 - जहां तक आपकी शैक्षिक संभावनाओं का सवाल है यह माह आपके लिए उत्कृष्ट बना हुआ हैं. इस माह के सितारों की स्थिति आपके लिए अनुकूल बनी हुई हैं. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को माह अवधि में आवश्यक अवसर प्राप्त होंगे. चुने हुए क्षेत्रों में आप सरलता से अध्ययन कार्य पूर्ण करेंगे. तकनीकी छात्रों और कानून के छात्रों का प्रदर्शन इस अवधि में संतोषजनक रहेगा. मानसिक संकायों से संबंधित विषयों के छात्र जल्द और आसानी से सीखेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को ईमानदारी से प्रयास करने पर सफलता की प्राप्ति हो सकती है.

यह भी पढ़ें: आज से 8 महीने तक तड़पाएंगे शनि, मेष समेत 3 राशि वालों पर टूटेगा सबसे ज्‍यादा कहर, बचाव भी जान लें

मीन लव एवं फैमिली राशिफल दिसंबर 2025 - ग्रह चाल परिवार कल्याण के लिए विशेष शुभ नहीं है पारिवारिक वातावरण विशेष बेहतर व तालमेल वाला नहीं होगा . परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ वैचारिक मतभेद की भी सम्भावनाएं हैं. अपने आप को शांत बनाए रखें तथा विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य न खोएं अन्यथा तनाव की स्थिति जस की तस बनी रहेगी. अन्यथा भी पारिवारिक वातावरण विशेष अनुकूल नहीं रहेगा. बच्चे भी आपकी परेशानियों को बढ़ाएंगे. इसलिए उनकी गतिविधियों का सावधानीपूर्वक मुआयना करके अपना समय व सामथ्र्य प्रयोग करके उनका सही मार्गदर्शन करें.

संतान: प्रतिकूल ग्रह गोचर के प्रभाव से कुछ भी अनुकूल होने की सम्भावनाएं कम हैं तथा आपके बच्चों का व्यवहार व कार्यशैली आपके लिए घोर चिन्ता का विषय बन सकता है तथा इनका शिक्षक आदि के साथ झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए इन्हें अनुशासित बनाने की आवश्यकता है. पढ़ाई में प्रदर्शन अनुकूल नहीं होगा, इसलिए पहले से ही अतिरिक्त ट्यूशन व कोचिंग आदि की समुचित व्यवस्था की जाए. प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को अतिरिक्त कोचिंग व कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी.

मीन स्वास्थ्य राशिफल दिसंबर 2025 - माह अवधि में सितारों का विन्यास आपके स्वास्थ्य को शुभता प्रदान कर रहा हैं. इसलिए इस समय में आपको गठिया, कब्ज, पाचन तंत्र से संबंधित शिकायत जैसी पुरानी बीमारियों में गड़बड़ी न होने से आपको काफी राहत का अनुभव होगा. बुखार या सूजन और अचानक से होने वाले गंभीर रोगों के शांत रहने से आपको काफी राहत मिलेगी. इस माह में आपको दुर्घटना या हिंसक चोट का खतरा होने की संभावना बन रही हैं. इसलिए आपको इनसे बचाव करने के लिए सतर्क रहना होगा. माह की अनुकूलता होने पर भी आपको इस माह स्वास्थ्य सावधानियों की उपेक्षा करने से बचना चाहिए. इससे आप स्वस्थ और चुस्त बने रहेंगे.



मीन यात्रा राशिफल दिसंबर 2025 - यह माह यात्राओं से लाभ अर्जित करने के लिए बहुत अनुकूल बना हुआ है, क्योंकि इस माह के सितारों की स्थिति लाभकारी बनी हुई है. यात्रा करने के लिए आप सड़क मार्ग या रेल मार्ग का विशेष रुप से प्रयोग करें. इन मार्गों से यात्राएं करना आपके लिए विशेष रुप से लाभकारी बना हुआ है. व्यापार या नौकरी से संबंधित यात्राओं से लाभ की उम्मीद बनी हुई है. परिवार के साथ सुखद यात्राओं की संभावना बन रही है. उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को अपने प्रयासों में काफी सफलता प्राप्त हो सकती है. यात्रा की सबसे अनुकूल दिशा दक्षिण दिशा है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)