Meen Tarot Rashifal 2026: : मीन राशि वालों को मिलेगी नई जॉब, 2026 में दूर की सोच रखने से होगा बड़ा लाभ, पढ़ें वार्षिक टैरो राशिफल 2026

Pisces Yearly Horoscope 2026 : मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है, जिसे सबसे ज्‍यादा मुश्किल माना जाता है. साल 2026 में भी यह जारी रहेगा. लेकिन साल में कई बार ऐसे मौके आएंगे, जब इन जातकों को लाभ होगा. साल 2026 की दूसरी छमाही में धन मिलेगा. करियर में देर से सही मेहनत का फल जरूर मिलेगा. इस साल सोच-समझकर और दूर की सोच रखकर फैसले लें. यहां विस्‍तार से पढ़ें मीन राशि का टैरो कार्ड प्रिडिक्‍शन 2026.

मीन राशि व्यक्तित्व: मीन राशि जल तत्व की राशि है. इस राशि के स्वामी बृहस्पति देव है. इन जातकों में करुणा भरी होती है, कला साहित्य और लेखन जैसे विषय इन लोगों को प्रिय होते हैं. ये परिस्थितियों को आसानी से समझ लेते हैं. वैसे ये लोग बाकियों से ज़्यादा धन कमाते हैं परंतु साथ ही फ़िज़ूल खर्ची भी करते हैं, जिस वजह से कई बार इन्हें कर्ज़ा भी लेना पड़ सकता है. रिश्तों में ये कई बार अहंकारी भी हो जाते हैं. वर्ष 226 के परिणाम मिले जुले रहेंगे।

मीन राशि करियर 2026: पहले छह महीनों के लिए "Seven Of Cups" का कार्ड है जो बताता है कि मीन राशि वाले जॉब बदलने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन सही अवसर मिलने में देरी हो सकती है. बिज़नस के क्षेत्र में काम करने वाले भी विस्तार पर कार्य करेंगे और प्रगति भी हासिल करेंगे. अगले छह महीनों के लिए "Justice" का कार्ड आपकी मेहनत और आपकी लक्ष्य की सफलता को दर्शाता है आप बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं तो खुद पर विश्वास बनाए रखें. सब कुछ सामान्य और सकारात्मक हो जाएगा.

मीन राशि फाइनेंस 2026: यह साल फाइनेंस के लिहाज़ से मिले जुले फलो की ओर संकेत कर रहा है. "Judgement" का कार्ड बता रहा है कि साल के पहले हिस्से में आपको वित्‍त के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है जबकि दूसरे हिस्से में धन प्राप्त होगा. अंतिम 6 महीने के लिए "Eight Of Pentacles" की ऊर्जा आपको अपने स्किल्स को बढ़ाने और निवेश के लिए दूरदर्शिता का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है.जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा वित्तीय स्थिति में सुधार होगा.

मीन राशि स्वास्थ्य 2026: पहले छह महीनों की ऊर्जा के लिए "Two Of Swords" का कार्ड , जिसकी ऊर्जा अपच ,गैस ,घुटने और गले की तकलीफ़ दे सकती है.मानसिक तनाव से बचने के लिए कला या संगीत जैसी गतिविधियां लाभ देंगी. अंतिम छह महीनों के लिए "Page Of Swords" की उर्जा, सहनशक्ति बनी रहेगी ,मानसिक स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें. यह वर्ष आपके लिए मददगार साबित होगा.

मीन राशि रिलेशनशिप 2026: "Knight Of Pentacles" की ऊर्जा बता रही है कि शुरुआती साल में कुछ गलतफहमियां हो सकती है. हो सकता है कि आप परिस्थितियों को ठीक से न संभाल सके, ऐसे में शांत रहकर हर समस्या को सुलझाएं तो आपसी संबंध मज़बूत होंगे. अगले छह महीनों के लिए "Ten Of Cups" का कार्ड किसी पारिवारिक समारोह या धार्मिक आयोजन की ओर इशारा कर रहा है, जिससे रिश्तों में मिठास आ सकती है और आपसी सम्बंध मज़बूत हो सकते हैं.

मीन राशि उपाय: अपने पास हमेशा हल्दी की गांठ रखें, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा. अपने सेवकों का सम्मान करें. वृद्धाश्रमों में सेवा करें. विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी सहायक होगा.

