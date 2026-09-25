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श्राद्ध के 15 दिन 4 राशियों के लिए लाएंगे बड़ा टर्निंग पॉइंट, लक्ष्मी नारायण योग बदलेगा किस्मत!

इस साल पितृ पक्ष की शुरुआत लक्ष्‍मी नारायण योग से हो रही है, साथ ही यह योग लंबे समय तक सक्रिय भी रहेगा. धन-समृद्धि की राशि तुला में बन रहा यह राजयोग 4 राशि वालों के लिए पैसे, उन्‍नति और सुख के योग बना रहे हैं.

Written ByShraddha Jain
Published: Sep 25, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 11:31 AM IST
श्राद्ध के 15 दिन 4 राशियों के लिए लाएंगे बड़ा टर्निंग पॉइंट, लक्ष्मी नारायण योग बदलेगा किस्मत!
Image Credit: पितृ पक्ष से लेकर धनतेरस तक तुला राशि में बुध-शुक्र की युति से लक्ष्‍मी नारायण सक्रिय रहेगा. (Photo:AI)

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Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

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