/श्राद्ध के 15 दिन 4 राशियों के लिए लाएंगे बड़ा टर्निंग पॉइंट, लक्ष्मी नारायण योग बदलेगा किस्मत!

पितरों को सम्मान देने का पर्व पितृ पक्ष 26 सितंबर 2026 से शुरू हो रहा है और 10 अक्टूबर तक चलेगा. हिंदू धर्म में पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष को बहुत अहम माना गया है लेकिन इस साल ज्योतिष की दृष्टि से भी यह विशेष है क्योंकि इस दौरान बेहद शुभ राजयोग बन रहा है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 26 सितंबर की दोपहर 12:41 बुध गोचर करके शुक्र की राशि तुला में आ रहे हैं, जहां पहले से ही शुक्र ग्रह मौजूद हैं.
ज्योतिष के अनुसार, व्यापार, बुद्धि, वाणी के कारक बुध और धन-समृद्धि, भौतिक सुख, प्रेम के कारक शुक्र ग्रह की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है. यह योग धन-वैभव, ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य देता है. उस पर इस बार शुक्र की ही राशि में इस योग का बनना अत्यंत मंगलकारी माना जा रहा है.
बुध 2 दिसंबर 2026 तक तुला राशि में रहेंगे और शुक्र 6 नवंबर 2026 तक तुला में रहेंगे. लिहाजा बुध शुक्र की युति से बना लक्ष्मी नारायण राजयोग 6 नवंबर तक सक्रिय रहेगा. यानी कि पूरा पितृ पक्ष, नवरात्र और धनतेरस तक का समय 4 राशि वालों के लिए अत्यंत लाभकारी और धनदायक रहेगा.
मिथुन राशि : बढ़ेगी आमदनी
मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध शुक्र के साथ मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और इस राशि वालों को प्रमोशन के साथ इनकम में बढ़ोतरी के योग बना रहे हैं. जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए तो समय जबरदस्त मुनाफा पाने और कमाई करने का है. साथ ही इस दौरान निवेश से भी अच्छा लाभ होगा. खासतौर पर ट्रेडिंग से.
तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और इसी राशि में लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है जो इस राशि वालों को जबरदस्त लाभ दे सकता है. आपकी पर्सनालिटी का प्रभाव बढ़ेगा. आप सही निर्णय लेंगे और खूब तरक्की करेंगे. आपका वर्कप्लेस और समाज में सम्मान बढ़ेगा. अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है. कोई बड़ा फायदेमंद सौदा हो सकता है.
मकर राशि वालों के दसवें भाव में शुक्र और बुध की युति बन रही है जो करियर का भाव है. आप मेहनत करेंगे और उसके नतीजे भी मिलेंगे. सीनियर्स आपकी तारीफ करेंगे. जो लोग नई नौकरी तलाश रहे हैं, उन्हें अच्छा पैकेज मिल सकता है. संपत्ति संबंधी मसला है तो इस दौरान सुलझ जाएगा.
कुंभ राशि वालों को लक्ष्मी नारायण योग किस्मत चमकाने वाला साबित हो सकता है. पूर्वजों के आशीर्वाद से रुके हुए काम पूरे होंगे. विदेश से जुड़ा काम या कारोबार करने वालों, एमएनसी में कार्यरत लोगों के लिए समय विशेष लाभदायी है. पैसा मिलने के योग हैं.
पितृ पक्ष के दौरान बन रहे इस योग और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पूर्वजों के निधन की तिथि पर विधि-विधान से श्राद्ध-तर्पण आदि करें. सात्विक भोजन करें, तामसिक चीजों और नशे से दूर रहें. जरूरतमंदों को भोजन कराएं, दान दें.
(Disclaimer: यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)