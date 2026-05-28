Advertisement
trendingNow13230142
Hindi Newsऐस्ट्रोजून की शुरुआत से ही गुरु समेत 4 ग्रहों का धमाल, पूरे महीने नोट बटोरेंगे ये 5 राशि वाले, देखें लकी राशियां

जून की शुरुआत से ही गुरु समेत 4 ग्रहों का धमाल, पूरे महीने नोट बटोरेंगे ये 5 राशि वाले, देखें लकी राशियां

June Grah Gochar 2026: ज्‍योतिष की नजर से जून महीना साल 2026 का अब तक का सबसे खास महीना साबित हो सकता है. जून में गुरु ग्रह गोचर कर रहे हैं. साथ ही 4 अन्‍य ग्रह भी चाल बदलेंगे और यह शुभ फल देंगे. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 28, 2026, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जून की शुरुआत से ही गुरु समेत 4 ग्रहों का धमाल, पूरे महीने नोट बटोरेंगे ये 5 राशि वाले, देखें लकी राशियां

Rashifal June 2026 lucky Rashi: जून महीना शुरू होने वाला है और 2 जून 2026 को ही देवगुरु बृहस्‍पति मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. गुरु का अपनी उच्‍च राशि में आना कई लोगों की जिंदगी में अच्‍छे दिनों की शुरुआत करेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे, सपने पूरे होंगे, धन-दौलत बढ़ेगी, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी.  

इसके अलावा 8 जून को शुक्र का कर्क में गोचर, 15 जून को सूर्य का मिथुन में, 21 जून को मंगल का वृषभ में और 22 जून को बुध का कर्क में गोचर होगा. ये सभी ग्रह भी लोगों की जिंदगी पर बड़ा असर डालेंगे. जानिए जून के ये ग्रह-गोचर किन 5 राशियों के लिए सबसे ज्‍यादा शुभ साबित होंगे. 

जून 2026 की लकी राशियां

1. वृषभ राशि : करियर में बड़ा उछाल 

जून महीना वृषभ राशि वालों करियर में बड़ा उछाल दे सकता है. आपकी जिम्‍मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन उसका लाभ पद, प्रतिष्‍ठा और पैसे में बढ़ोतरी के रूप में मिलेगा. कुछ लोग बड़े प्रोजेक्‍ट का हिस्‍सा बन सकते हैं. आर्थिक मजबूती मिलेगी. यूं कहें कि जून में आप सुनहरे भविष्‍य की दिशा में बड़ा कदम रख सकते हैं. सेहत बेहतर होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

(यह भी पढ़ें: 2 जून को गुरु का कर्क में गोचर, 5 राशियों की पूरी होगी सबसे बड़ी ख्वाहिश, मिलेगा पैसा-शोहरत और सम्मान)

2. मिथुन राशि : बैंक बैलेंस बढ़ेगा 

जून 2026 मिथुन राशि वालों को बड़ा धन लाभ करवा सकता है. जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा. आप भविष्‍य के लिए निवेश करने की योजना बना सकते हैं. अचानक प्रमोशन संबंधी खुशखबरी मिल सकती है. आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी. मैरिड लाइफ में फिर से बहार आएगी. परिवार के साथ अच्‍छा समय बिताएंगे. 

3. सिंह राशि : मिलेगी गुडन्‍यूज 

जून में सिंह राशि के लोगों को करियर संबंधी गुड न्‍यूज मिल सकती है. जिस काम की तैयारी में आप लंबे समय से लगे थे, वो अब सफल हो सकता है. नौकरी-व्‍यापार अच्‍छा चलेगा. घर-संपत्ति, गाड़ी खरीद सकते हैं. सिंगल लोगों के लिए रिश्‍ता आ सकता है. 

4. कर्क राशि : इनकम में होगी बढ़ोतरी 

गुरु कर्क राशि में ही आकर उच्‍च के हो रहे हैं और सबसे ज्‍यादा शुभ फल इस राशि वालों को देंगे. करियर में उन्‍नति, धन में बढ़ोतरी, रिश्‍तों में मिठास जैसे कई सकारात्‍मक बदलाव आपकी जिंदगी में आएंगे. खासतौर पर जून का दूसरा हिस्‍सा बड़ी उपलब्धि या खुशी दे सकता है. 

5. धनु राशि : हासिल करेंगे उपलब्धियां 

धनु राशि वाले लोगों को जून 2026 करियर, पैसे, निवेश और भविष्‍य से जुड़े बड़े फैसले लेने के लिए शानदार साबित हो सकता है. अचानक पैसा मिलेगा, जिसका आप निवेश कर सकते हैं. नई नौकरी पाना चाहते हैं, तो वह मुराद भी पूरी हो सकती है. साथ ही मान-सम्‍मान भी बढ़ेगा. 

(यह भी पढ़ें:  बुध देंगे बड़ा सरप्राइज, इन 4 राशियों की बढ़ सकती है इनकम, करियर-व्‍यापार में मिलेगा बड़ा मौका)

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

TAGS

june 2026 lucky rashi

Trending news

योगी-धामी-हिमंता यूएस के टारगेट पर क्यों? हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी प्रोपेगेंडा का सच
DNA
योगी-धामी-हिमंता यूएस के टारगेट पर क्यों? हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी प्रोपेगेंडा का सच
बंगाल में सरकार बदलते ही एक्शन, जब घुसपैठिए भाग रहे, तो कट्टरपंथी क्यों जाग रहे?
DNA
बंगाल में सरकार बदलते ही एक्शन, जब घुसपैठिए भाग रहे, तो कट्टरपंथी क्यों जाग रहे?
बंगाल में गहराया TMC संकट? सुवेंदु सरकार बनते ही कैसे पलटी मार रहे ममता के नेता
DNA
बंगाल में गहराया TMC संकट? सुवेंदु सरकार बनते ही कैसे पलटी मार रहे ममता के नेता
शादी के बाद Ex से एक बार मिलना एडल्ट्री नहीं, तलाक से जुड़े मामले में HC ने क्या कहा
Punjab news
शादी के बाद Ex से एक बार मिलना एडल्ट्री नहीं, तलाक से जुड़े मामले में HC ने क्या कहा
घुसपैठ पर सख्ती से तिलमिलाए कट्टरपंथी, बंगाल में ‘हमास मॉडल’ की धमकी
bangladesh
घुसपैठ पर सख्ती से तिलमिलाए कट्टरपंथी, बंगाल में ‘हमास मॉडल’ की धमकी
भारत में भी इबोला वायरस की दस्तक? अहमदाबाद में लक्षण दिखने पर शख्स अस्पताल में भर्ती
Gujarat news
भारत में भी इबोला वायरस की दस्तक? अहमदाबाद में लक्षण दिखने पर शख्स अस्पताल में भर्ती
TMC ऑफिस के पास जमीन में गड़े थे करोड़ों रुपये, खुदाई में निकले कैश से भरे 4 बैग
West Bengal
TMC ऑफिस के पास जमीन में गड़े थे करोड़ों रुपये, खुदाई में निकले कैश से भरे 4 बैग
ईद पर नहीं कटेगा बकरा, BMC ने लगाई गोकुलधाम सोसाइटी में कुर्बानी पर रोक
Maharashtra
ईद पर नहीं कटेगा बकरा, BMC ने लगाई गोकुलधाम सोसाइटी में कुर्बानी पर रोक
स्वदेशी 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट बनाएंगी प्राइवेट कंपनियां, सरकार का बड़ा फैसला
AMCA
स्वदेशी 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट बनाएंगी प्राइवेट कंपनियां, सरकार का बड़ा फैसला
हजार बर्क़ गिरे, लाख आंधियां उट्ठें, वो 'फूल'.. धधकते जंगल में जिंदगी की जिद जीत गई!
udhampur forest
हजार बर्क़ गिरे, लाख आंधियां उट्ठें, वो 'फूल'.. धधकते जंगल में जिंदगी की जिद जीत गई!