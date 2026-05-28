जून की शुरुआत से ही गुरु समेत 4 ग्रहों का धमाल, पूरे महीने नोट बटोरेंगे ये 5 राशि वाले, देखें लकी राशियां

Rashifal June 2026 lucky Rashi: जून महीना शुरू होने वाला है और 2 जून 2026 को ही देवगुरु बृहस्‍पति मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. गुरु का अपनी उच्‍च राशि में आना कई लोगों की जिंदगी में अच्‍छे दिनों की शुरुआत करेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे, सपने पूरे होंगे, धन-दौलत बढ़ेगी, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी.

इसके अलावा 8 जून को शुक्र का कर्क में गोचर, 15 जून को सूर्य का मिथुन में, 21 जून को मंगल का वृषभ में और 22 जून को बुध का कर्क में गोचर होगा. ये सभी ग्रह भी लोगों की जिंदगी पर बड़ा असर डालेंगे. जानिए जून के ये ग्रह-गोचर किन 5 राशियों के लिए सबसे ज्‍यादा शुभ साबित होंगे.

जून 2026 की लकी राशियां

1. वृषभ राशि : करियर में बड़ा उछाल

जून महीना वृषभ राशि वालों करियर में बड़ा उछाल दे सकता है. आपकी जिम्‍मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन उसका लाभ पद, प्रतिष्‍ठा और पैसे में बढ़ोतरी के रूप में मिलेगा. कुछ लोग बड़े प्रोजेक्‍ट का हिस्‍सा बन सकते हैं. आर्थिक मजबूती मिलेगी. यूं कहें कि जून में आप सुनहरे भविष्‍य की दिशा में बड़ा कदम रख सकते हैं. सेहत बेहतर होगी.

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2. मिथुन राशि : बैंक बैलेंस बढ़ेगा

जून 2026 मिथुन राशि वालों को बड़ा धन लाभ करवा सकता है. जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा. आप भविष्‍य के लिए निवेश करने की योजना बना सकते हैं. अचानक प्रमोशन संबंधी खुशखबरी मिल सकती है. आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी. मैरिड लाइफ में फिर से बहार आएगी. परिवार के साथ अच्‍छा समय बिताएंगे.

3. सिंह राशि : मिलेगी गुडन्‍यूज

जून में सिंह राशि के लोगों को करियर संबंधी गुड न्‍यूज मिल सकती है. जिस काम की तैयारी में आप लंबे समय से लगे थे, वो अब सफल हो सकता है. नौकरी-व्‍यापार अच्‍छा चलेगा. घर-संपत्ति, गाड़ी खरीद सकते हैं. सिंगल लोगों के लिए रिश्‍ता आ सकता है.

4. कर्क राशि : इनकम में होगी बढ़ोतरी

गुरु कर्क राशि में ही आकर उच्‍च के हो रहे हैं और सबसे ज्‍यादा शुभ फल इस राशि वालों को देंगे. करियर में उन्‍नति, धन में बढ़ोतरी, रिश्‍तों में मिठास जैसे कई सकारात्‍मक बदलाव आपकी जिंदगी में आएंगे. खासतौर पर जून का दूसरा हिस्‍सा बड़ी उपलब्धि या खुशी दे सकता है.

5. धनु राशि : हासिल करेंगे उपलब्धियां

धनु राशि वाले लोगों को जून 2026 करियर, पैसे, निवेश और भविष्‍य से जुड़े बड़े फैसले लेने के लिए शानदार साबित हो सकता है. अचानक पैसा मिलेगा, जिसका आप निवेश कर सकते हैं. नई नौकरी पाना चाहते हैं, तो वह मुराद भी पूरी हो सकती है. साथ ही मान-सम्‍मान भी बढ़ेगा.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)