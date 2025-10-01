Advertisement
खरे 'सोने' की तरह होती हैं इस पेड़ की पत्तियां, दशहरे के दिन घर में लगा लें तो हमेशा भरी रहेगी तिजोरी

Shami Plant on Dussehra: दशहरा का दिन अपार समृद्धि देने वाला दिन भी है. इस दिन घर में यदि एक खास पौधा लगा लिया जाए तो जीवन भर धन-दौलत की कमी नहीं होती है. इसकी पत्तियों को सोने की पत्तियों की तरह महत्‍व दिया जाता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 01, 2025, 03:39 PM IST
Shami Plant on Dussehra: दशहरा महापर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है. यह बुराई पर अच्‍छाई की जीत के प्रतीक का पर्व है. साल 2025 में 2 अक्‍टूबर को दशहरा मनाया जाएगा. यदि दशहरे के दिन कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो यह अपार सुख-समृद्धि देते हैं. इसमें एक उपाय तो बेहद ही आसान है. इसके लिए घर में एक विशेष पौधा लगाएं और उसकी पूजा करें. 

एक पौधा बदल देगा किस्‍मत 

यह विशेष पौधा है - शमी का पौधा. हिंदू धर्म में शमी के पौधे को पूजनीय माना गया है. इसका संबंध शनि देव से होता है. शमी का पौधा अपार धनदायी बताया गया है. यहां तक कि प्रभु राम ने भी इसकी पूजा की थी. दशहरे के दिन घर में शमी का पौधा लगाने से किस्‍मत बदल सकती है. 

प्रभु राम ने किया था शमी को प्रणाम

रामायण की कथा के अनुसार, भगवान राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले श‍मी के वृक्ष के सामने झुककर विजय की कामना की थी. इसलिए दशहरे पर इसकी पूजा करना शक्ति और विजय पाने का प्रतीक माना जाता है. इतना ही नहीं महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने वनवास के दौरान अपने दिव्य अस्त्र-शस्त्र शमी वृक्ष में छिपा दिए थे. बाद में जब अज्ञातवास समाप्त हुआ तो उन्‍होंने फिर से शमी के वृक्ष से अपने अस्त्रों को निकालकर महाभारत का युद्ध लड़ा और जीता था. इसलिए इसे साहस और सफलता का प्रतीक माना जाता है.

सोने जैसी शुभ हैं इसकी पत्तियां 

शमी के पौधे का कितना महत्‍व है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाराष्‍ट्र समेत दक्षिण भारत के कई राज्‍यों में दशहरे पर शमी वृक्ष के पत्ते बांटे जाते हैं. इस परंपरा को 'सोना बांटना' कहा जाता है. मान्‍यता है कि शमी के पत्ते असली सोने के समान ही शुभ होते हैं. इन पत्‍तों को घर में रखने से हमेशा धन-दौलत बढ़ती रहती है. इसलिए लोग दशहरे के दिन घर में शमी का पौधा लगाते हैं और इसकी पत्तियों को घर के मंदिर या तिजोरी में रखते हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

;