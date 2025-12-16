2025 का आखिरी प्रदोष कब? ना हों कंफ्यूज, जान लें सही तारीख और प्रदोष काल पूजा मुहूर्त

Pradosh Vrat 2025 : हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है. इस तरह साल में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं. साल 2025 का आखिरी प्रदोष व्रत आने वाला है. इस दिन व्रत रखें और शिव-पार्वती जी की पूजा करें. इससे सारे दुख-कष्‍ट दूर होते हैं. साथ ही सुख-समृद्धि मिलती है. महादेव की कृपा से जीवन में खुशहाली आती है. जानिए पौष महीने के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब पड़ रही है.

प्रदोष व्रत दिसंबर 2025

पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 16 दिसंबर , मंगलवार की रात 11 बजकर 58 मिनट से शुरू होकर 18 दिसंबर, गुरुवार को रात 2 बजकर 33 मिनट पर खत्‍म होगी. प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में करने का ही महत्‍व है. प्रदोष काल की गणना के आधार पर साल का अंतिम प्रदोष व्रत 17 दिसंबर 2025, बुधवार को रखा जाएगा.

प्रदोष व्रत में प्रदोष काल पूजा शुभ मुहूर्त

17 दिसंबर 2025, बुधवार को प्रदोष काल 17 दिसंबर 2025 की शाम 5 बजकर 27 मिनट से शुरू होकर रात 8 बजकर 11 मिनट तक रहेगा. इस समय में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना बेहद लाभदायी रहेगा.

प्रदोष व्रत पूजा विधि

प्रदोष व्रत के दिन सुबह भगवान शिव की पूजा करें. साथ ही शाम को प्रदोष काल में फिर से विधि-विधान से पूजा करें. शाम की पूजा से पहले स्‍नान करें और साफ कपड़े पहनें. फिर शिवलिंग पर जल, गंगाजल दूध, बेल पत्र, फूल आदि अर्पित करें. धूप-दीप करें. भोग लगाएं. भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, आरती करें. मान्यता है कि लगातार 11 प्रदोष व्रत रखने से सभी कष्ट, पाप और दुख दूर हो जाते हैं. साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं.

