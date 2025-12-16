Advertisement
trendingNow13042752
Hindi Newsऐस्ट्रो2025 का आखिरी प्रदोष कब? ना हों कंफ्यूज, जान लें सही तारीख और प्रदोष काल पूजा मुहूर्त

2025 का आखिरी प्रदोष कब? ना हों कंफ्यूज, जान लें सही तारीख और प्रदोष काल पूजा मुहूर्त

Pradosh Vrat 2025: प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद पाने का मौका होता है. साल 2025 का आखिरी प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्‍या है, जानिए. 

 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 16, 2025, 01:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2025 का आखिरी प्रदोष कब? ना हों कंफ्यूज, जान लें सही तारीख और प्रदोष काल पूजा मुहूर्त

Pradosh Vrat 2025 : हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है. इस तरह साल में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं. साल 2025 का आखिरी प्रदोष व्रत आने वाला है. इस दिन व्रत रखें और शिव-पार्वती जी की पूजा करें. इससे सारे दुख-कष्‍ट दूर होते हैं. साथ ही सुख-समृद्धि मिलती है. महादेव की कृपा से जीवन में खुशहाली आती है. जानिए पौष महीने के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब पड़ रही है. 

प्रदोष व्रत दिसंबर 2025 

पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 16 दिसंबर , मंगलवार की रात 11 बजकर 58 मिनट से शुरू होकर 18 दिसंबर, गुरुवार को रात 2 बजकर 33 मिनट पर खत्‍म होगी. प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में करने का ही महत्‍व है. प्रदोष काल की गणना के आधार पर साल का अंतिम प्रदोष व्रत 17 दिसंबर 2025, बुधवार को रखा जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: टूटने वाला है कहर, सच हुई खतरनाक भविष्‍यवाणी! जगन्‍नाथ मंदिर के ऊपर दिखी ऐसी चीज देखकर लोगों के छूट गए पसीने

प्रदोष व्रत में प्रदोष काल पूजा शुभ मुहूर्त

17 दिसंबर 2025, बुधवार को प्रदोष काल 17 दिसंबर 2025 की शाम 5 बजकर 27 मिनट से शुरू होकर रात 8 बजकर 11 मिनट तक रहेगा. इस समय में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना बेहद लाभदायी रहेगा.  

यह भी पढ़ें: 30 दिन तक कम रहेगा सूर्य का तेज, गुरु होंगे उग्र, इन 4 राशि वालों के लिए 'महाअशुभ' रहेगा यह समय

प्रदोष व्रत पूजा विधि 

प्रदोष व्रत के दिन सुबह भगवान शिव की पूजा करें. साथ ही शाम को प्रदोष काल में फिर से विधि-विधान से पूजा करें. शाम की पूजा से पहले स्‍नान करें और साफ कपड़े पहनें. फिर शिवलिंग पर जल, गंगाजल दूध, बेल पत्र, फूल आदि अर्पित करें. धूप-दीप करें. भोग लगाएं. भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, आरती करें. मान्यता है कि लगातार 11 प्रदोष व्रत रखने से सभी कष्ट, पाप और दुख दूर हो जाते हैं. साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

pradosh 2025

Trending news

फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ऐसे बचाई जान
Anjali Nimbalkar
फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ऐसे बचाई जान
CM उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन से बनाई दूरी
Omar Abdullah Statement
CM उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन से बनाई दूरी
आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Terror
आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
Bengal SIR
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
Luthra Brothers
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
Maharashtra news
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
Rahul Gandhi
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
Ajit Pawar
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
encounter
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
Kolkata High Court
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...