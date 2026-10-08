8 अक्टूबर 2026 यानी आज का दिन भगवान शिव की आराधना के लिहाज से खास रहने वाला है. आज प्रदोष व्रत रखा जाएगा, साथ ही मासिक शिवरात्रि भी मनाई जाएगी. गुरुवार होने से यह गुरु प्रदोष व्रत है. इसके अलावा ब्रह्म योग और शुक्ल योग का शुभ संयोग भी बन रहा है. इसके अलावा बुद्धि के दाता बुध और धन देने वाले ग्रह शुक्र युति दृष्टि योग बना रहे हैं. इतने सारे शुभ योगों का बनना लोगों की किस्मत पर भी असर डाल रहा है. जानिए आज शिव कृपा से किन 4 राशि वालों के भाग्य खुलने जा रहे हैं.
कर्क राशि: शुभ ग्रह गुरु कर्क राशि में हैं और आज गुरु प्रदोष का संयोग बन रहा है. वहीं चंद्रमा भी कर्क राशि के लिए शुभ फलदायी है. लाभ हो सकता है, नेटवर्क बढ़ेगा, अचानक कोई अच्छा मौका हाथ लग सकता है.
कन्या राशि: ग्रहों के राजा सूर्य इस समय कन्या राशि में हैं. आज बन रहे योग कन्या राशि वालों के लिए अनुकूल स्थितियां बना रहे हैं. इन लोगों को धन लाभ हो सकता है. मीठा बोलकर कोई काम बनवा लेंगे. संपर्क से लाभ हो सकता है.
तुला राशि: तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा बना हुआ है. तुला राशि में बुद्धि, वाणी, व्यापार के कारक बुध और धन-समृद्धि के दाता शुक्र ग्रह युति करके लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं. जो आपको आकर्षण दे रहा है, धन-संपत्ति के योग बना रहा है. आज कोई महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है या डील पक्की हो सकती है. सामाजिक संपर्क बढ़ेगा.
मीन राशि: मीन राशि वालों के लिए भी दिन अच्छा है. धैर्य रखने का मीठा फल मिलेगा. रुके हुए काम बनेंगे. आप पर यदि कोई बड़ी जिम्मेदारी थी, तो वह पूरी हो सकती है, जिससे आप राहत महसूस करेंगे.
गुरु प्रदोष व्रत के लिए पूजा मुहूर्त : शाम को प्रदोष काल में 05:59 बजे से रात 08:27 बजे तक
मासिक शिवरात्रि पूजा: रात के निशीथ काल में 11:44 बजे से देर रात 12:33 बजे तक
स्नान करके साफ कपड़े पहनें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
बेलपत्र चढ़ाएं. इस दौरान 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. पार्वती जी की पूजा करें. अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें.
(Disclaimer: यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)