अकेले रहना पसंद, लेकिन लक्ष्य पर रहते हैं अडिग; इस मूलांक के पास अपने आप खिंचकर आती है मनचाही सफलता

Mulank future Bhagya: जीवन में हमारी जन्मतिथि यानी मूलांक का गहरा अर्थ होता है. एक ऐसा मूलांक है, जिसके जातक अकेले रहना पसंद करते हैं लेकिन अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं. उनके पास मनचाही सफलता अपने आप भागकर आती है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 08, 2025, 12:08 AM IST
What is future of people Mulank 8: दुनिया में तमाम तरह के लोग होते हैं, जिनका अलग-अलग स्वभाव होता है. उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके व्यक्तित्व में एक अलग ही गहराई और रहस्य होता है. उनके दिल में गहरे राज छुपे होते हैं लेकिन उन्हें जान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. वे आपके साथ चाहें कितने भी समय तक रह लें, लेकिन उनके व्यक्तित्व जान पाना लगभग नामुमकिन हो पाता है.

कैसा होता है मूलांक 8 वालों का भाग्य?

हम बात कर रहे हैं मूलांक 8 के जातकों की. अंक शास्त्र के अनुसार, जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 होता है. इन लोगों को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि इनके अंदर कितने छिपे हुए गुण हैं. इन्हें लोग अक्सर गंभीर और सीरियस मानते हैं, लेकिन असल में ये दूसरों से थोड़ा अलग होते हैं.

दिल के राज किसी को नहीं बताते

मूलांक 8 वाले लोग ज्यादातर इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं. इन्हें भीड़-भाड़ पसंद नहीं होती और न ही अनावश्यक बातचीत में समय बिताना इन्हें भाता है. ये लोग अपने लिए समय निकालना पसंद करते हैं और अकेले रहकर अपने विचारों और भावनाओं को समझने में विश्वास रखते हैं. अपने दिल के गहरे और निजी राज इन्हीं के अंदर सुरक्षित रहते हैं.

अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे और प्रतिबद्ध

इनका स्वभाव बहुत गंभीर और निश्चयी होता है. ये हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे और प्रतिबद्ध रहते हैं. मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते, चाहे सफलता देर से मिले. एक बार जो ठान लें, उसे पूरा करके ही मानते हैं. यही दृढ़ निश्चय इन्हें जीवन में मजबूत बनाता है और इसी वजह से ये लोग अक्सर दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं.

दिल की बात आसानी से नहीं बताते

मूलांक 8 वाले लोग दूसरों के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करना मुश्किल मानते हैं. ये अपने दिल की बात आसानी से नहीं बताते. जो विचार और फीलिंग्स इनके मन में होती हैं, वे अक्सर इनके भीतर ही रहती हैं. लेकिन जिनसे ये घुल-मिल जाते हैं, उनके सामने ये अपने दिल की बातें खुलकर रख सकते हैं.

मुश्किल समय में भी हिम्मत नहीं हारते

ये जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी से करते हैं. मुश्किल समय में भी ये हिम्मत नहीं हारते और अपने रास्ते पर डटे रहते हैं. यही कारण है कि इनके आसपास के लोग अक्सर इनसे राय लेना पसंद करते हैं.

(एजेंसी आईएएनएस)

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

