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Hindi Newsऐस्ट्रोPukhraj Substitute: पुखराज नहीं खरीद सकते? ये 3 सस्ती चीजें भी देंगी वही असर, गुरु ग्रह चमका देंगे किस्मत

Pukhraj Substitute: पुखराज नहीं खरीद सकते? ये 3 सस्ती चीजें भी देंगी वही असर, गुरु ग्रह चमका देंगे किस्मत

Brihaspati Ke Jyotish Upay: सुख-सौभाग्‍य, यश के कारक गुरु ग्रह का आशीर्वाद पाने के लिए ज्‍योतिष में रत्‍न धारण करने समेत कई उपाय बताए गए हैं. लेकिन यदि महंगा पुखराज नहीं पहन पा रहे हैं तो ये 3 सस्‍ती चीजों को उपयोग करके भी पुखराज धारण करने जैसा लाभ पा सकते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 16, 2026, 09:45 AM IST
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गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पुखराज रत्‍न के ऐसे विकल्‍प जो सस्‍ते और आसानी से उपलब्‍ध हैं.
गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पुखराज रत्‍न के ऐसे विकल्‍प जो सस्‍ते और आसानी से उपलब्‍ध हैं.

Powerful Jupiter Astro Remedies: कुंडली में बृहस्‍पति ग्रह शुभ स्थिति में हो तो जातक को जीवन में खूब मान-सम्‍मान, धन, सुखी वैवाहिक जीवन मिलता है. वहीं गुरु का कमजोर होना दुख और कई मुसीबतें देता है. ऐसे व्‍यक्ति को किस्‍मत का साथ नहीं मिलता है. ऐसी स्थिति में गुरु के उपाय करने की सलाह दी जाती है. इसके लिए ज्‍योतिषी पुखराज रत्‍न धारण करने के लिए कहते हैं. लेकिन पुखराज रत्‍न काफी महंगा आता है. हजारों रुपए वाले इस रत्‍न को यदि नहीं खरीद पा रहे हैं तो ज्‍योतिष में कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताया गया है, जिनका उपयोग पुखराज धारण करने के बराबर ही फल देता है. अच्‍छी बात यह है कि ये चीजें बेहद सस्‍ती और आसानी से उपलब्‍ध भी हैं. 

गुरु ग्रह मजबूत करने के आसान उपाय 

कोलकाता के ज्‍योतिषाचार्य और पौधों की जड़ों के जरिए उपाय बताने के विशेषज्ञ प्रोसेनजीत घोष कहते हैं पौधों की जड़ रत्‍नों जैसा प्रभावी फल देती हैं. इसके लिए ग्रह से संबंधित पेड़-पौधे की जड़ को विधि-विधान से धारण करना होता है.  

केले की जड़ - केले के पेड़ में भगवान विष्‍णु का वास माना जाता है. वहीं बृहस्‍पति देव को भगवान विष्‍णु का अवतार माना जाता है. गुरु ग्रह की कृपा पाने का आसान उपाय है केले के पेड़ की पूजा करना. उससे भी ज्‍यादा प्रभावी है केले के पेड़ की जड़ को बांह में, गले में या कमर में धारण करना. केले के पेड़ की जड़ पुखराज रत्‍न के समान फलदायी है. इसे रविपुष्य योग या फिर किसी भी मास के शुक्लपक्ष के गुरुवार को धारण करें. इसके लिए पहले जड़ को हाथ में लेकर बृहस्पति देवता के मंत्र का जप करें. फिर उस पवित्र जड़ को एक पीले कपड़ें में लपेट कर धारण करें. यदि बांह में धारण कर रहे हैं तो पुरुष अपनी बाईं बांह में और महिलाएं अपनी दायीं बांह में धारण करें. 

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(यह भी पढ़ें: दशकों बाद बना ग्रहों का महासंयोग, अगले 11 दिन इन 3 राशियों के लिए बनेंगे मील का पत्‍थर, सही फैसला दिलाएगा बड़ा फायदा)

केसर का टीका - गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए केसर बहुत प्रभावी चीज है. इसके लिए छोटी सी चांदी की कटोरी या प्‍लेट लें. उसमें केसर के कुछ रेशें गंगाजल में घोलें. फिर भगवान विष्‍णु का केसर से तिलक करें और उसके बाद प्रसाद स्वरूप खुद को तिलक लगाएं. रोजाना ये उपाय करने से कुछ ही दिन में मेहरबान हो सकती है. 

हल्दी की गांठ - हल्‍दी की गांठ या हल्‍दी के तिलक के बिना भगवान विष्‍णु की पूजा अधूरी है. गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए किसी भी महीने के शुक्‍ल पक्ष के गुरुवार को हल्दी की एक छोटी सी गांठ की विधि-विधान से पूजा करके, गुरु ग्रह के मंत्र से अभिमंत्रित कर लें. फिर पीले कपड़े में लपेटकर बाएं हाथ में धारण कर लें. जल्‍द जीवन में सकारात्‍मक बदलाव आने लगेंगे. 

(यह भी पढ़ें: मंगल बुध की खास युति, इन 4 राशियों का बढ़ेगा पैसा और पावर, मुश्किल काम भी होंगे आसान

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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