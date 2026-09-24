पुखराज सूट कर रहा है या नहीं? इन आसान संकेतों से घर बैठे समझें

रत्न शास्त्र में पुखराज को सबसे असरदार और ताकतवर रत्नों में माना गया है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इसका संबंध बृहस्पति यानी गुरु ग्रह से होता है. इसे पहनते ही इसका असर बहुत तेजी से जीवन पर दिखाई देने लगता है.
लेकिन अगर ये रत्न आपकी राशि या कुंडली के अनुकूल न हो तो यह भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है. आइए जानते हैं कि पुखराज के अशुभ होने पर कौन से संकेत दिखाई देते हैं.
अगर पुखराज आपको सूट नहीं कर रहा है, तो इसका सबसे पहला असर आपकी सेहत पर दिखाई देगा. इसे पहनने के बाद पेट खराब रहना या खाना न पचने जैसी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं.
बिना किसी वजह के अचानक वजन बढ़ना या शरीर में भारीपन महसूस होना भी इसी का संकेत है. अगर इसे पहनने के बाद कोई न कोई बीमारी बनी ही रहे, तो समझ जाइए कि ये पत्थर आपके लिए सही नहीं है.
पुखराज के उल्टे असर से सीधे आपकी जेब और कमाई पर आंच आने लगती है. अगर इसे पहनने के बाद से अचानक फिजूलखर्च बढ़ गया है, तो आपको तुरंत संभल जाना चाहिए.
बने-बनाये काम अचानक बिगड़ने लगें या पैसों की तंगी बनी रहे, तो यह कोई अच्छा संकेत नहीं है. बार-बार धन का नुकसान होना इस बात का इशारा है कि पुखराज आपको फायदा नहीं पहुंचा रहा है.
यह भारी और पावरफुल रत्न अगर आपको सूट न करे, तो मन की शांति पूरी तरह गायब हो जाती है. आदमी दिन-रात बिना बात की चिंताओं और उलझनों में फंसा रहता है.
बात-बात पर बेवजह गुस्सा आना और चिड़चिड़ापन महसूस होना इसके आम लक्षण हैं. अगर पुखराज पहनने के बाद से आपका मन लगातार घबरा रहा है, तो तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए.
पुखराज का गलत असर घर के माहौल को भी बिगाड़ सकता है. इसे पहनने के बाद से अगर घर-परिवार में झगड़े और तनाव बढ़ने लगे हैं, तो ध्यान देने की जरूरत है.
जीवनसाथी के साथ बात-बात पर तू-तू-मैं-मैं होना या अनबन रहना इसका एक बड़ा संकेत है. घर की छोटी-छोटी बातें भी अचानक बड़ी बन जाती हैं. रिश्तों में बिना किसी वजह के आई यह दूरी बताती है कि यह रत्न आपके अनुकूल काम नहीं कर रहा है.
रत्नशास्त्र में पुखराज का चटकना या उसमें दरार आना बहुत अशुभ माना जाता है. अगर पहनते ही पुखराज में कोई दरार दिख जाए या वह खो जाए तो यह बड़े संकट का संकेत है.
ऐसा होने पर उस रत्न को तुरंत अपने से अलग कर देना चाहिए. इस तरह के संकेत मिलने पर बिना देर किए किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए.