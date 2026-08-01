घर में रखी पुरानी चाबियां रोक सकती हैं आपकी तरक्की, जानें वास्तु के ये जरूरी नियम

क्या आपके घर की अलमारी या दराज में भी पुरानी और जंग लगी चाबियां पड़ी हैं. अगर हां, तो इन्हें तुरंत हटा देना ही बेहतर है. वास्तु शास्त्र में चाबियों का सीधा संबंध घर की आर्थिक स्थिति और तरक्की से माना गया है.
जब बिना इस्तेमाल वाली चाबियां घर में पड़ी रहती हैं, तो वे रुकावटें पैदा करती हैं. इससे परिवार के सदस्यों की प्रगति थम जाती है. इसलिए सही जगह पर और सही तरीके से चाबियां रखना बहुत जरूरी होता है.
ऐसी कोई भी चाबी जिसका ताला खो चुका हो या जिसमें जंग लग गया हो, उसे घर में नहीं रखना चाहिए. वास्तु के मुताबिक जंग लगी चाबियां शनि ग्रह के प्रभाव को खराब करती हैं.
इससे बनते हुए काम अचानक बिगड़ने लगते हैं. इंसान मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान होने लगता है. जंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. इसलिए बेकार चाबियों को साफ करने के बजाय घर से बाहर फेंक देना ही सबसे सही फैसला होता है.
कई बार लोग पुरानी कार, बाइक या किसी पुराने ताले की चाबी संभालकर रख लेते हैं. भले ही वह सामान अब उनके पास न हो. ऐसी चाबियां घर के अंदर ऊर्जा के बहाव को रोक देती हैं.
जब ऊर्जा का रास्ता रुकता है, तो घर में खुशहाली नहीं आती है. अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में तरक्की के नए रास्ते खुलें, तो इन बेकार चाबियों को तुरंत निपटा दें. इससे घर का माहौल हल्का और सकारात्मक बनता है.
घर में चाबियां रखने के लिए पश्चिम दिशा को सबसे शुभ माना गया है. इस दिशा में की होल्डर लगाने से घर में स्थिरता और सुरक्षा बनी रहती है. चाबियों को कभी भी टेबल पर इधर उधर फेंककर न रखें.
हमेशा एक तय जगह पर ही चाबी टांगने की आदत बनाएं. चाबियों का बिखराव घर की सकारात्मक ऊर्जा को बिखेर देता है, जिससे बेवजह की परेशानियां घेरने लगती हैं.
भूलकर भी पूजा घर या रसोई में न रखें चाबी
बहुत से लोग चाबी को मंदिर या किचन के स्लैब पर रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है. पूजा घर एक पवित्र स्थान है, वहां ऐसी चीजें रखने से बचना चाहिए. वहीं रसोई में चाबी रखने से अग्नि तत्व का संतुलन बिगड़ता है.
इसका सीधा असर परिवार के सदस्यों की सेहत और भोजन पर पड़ता है. इसके अलावा देवी देवताओं की तस्वीर वाले की रिंग का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए. चाबी पर रोज गंदे हाथ लगते हैं, इसलिए साधारण और मजबूत की रिंग ही चुनें.
अगर आपके घर में लंबे समय से पुरानी चाबियां जमा थीं, तो सबसे पहले उन्हें बाहर निकालें. इसके बाद पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करें. घर की हवा को शुद्ध करने के लिए शाम के समय कपूर या हल्की धूप जलाएं.
इस्तेमाल होने वाली चाबियों को हमेशा साफ रखें और उन्हें पश्चिम दिशा में ही टांगें. ये छोटे छोटे बदलाव आपके घर के वास्तु दोष को खत्म कर देंगे और तरक्की के बंद दरवाजे खोल देंगे.
(Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारियां सामान्य मान्यताओं और वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित हैं. हम इनके पूरी तरह सत्य या सटीक होने का दावा नहीं करते हैं. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के वास्तु विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.