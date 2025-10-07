Advertisement
पर्स में इस तरीके से रखेंगे पैसे तो हमेशा भरा रहेगा ठसाठस, चुंबक की तरह आप से चिपका रहेगा धन

Vastu Tips for Purse: वास्‍तु शास्‍त्र में धन आकर्षित करने के अचूक तरीके बताए गए हैं, जो चमत्‍कारिक फल देते हैं. साथ ही पर्स, वॉलेट या तिजोरी में धन रखने के नियम भी बताए हैं, जिनको अपनाने से लक्ष्‍मी जी खिंची चली आती हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 07, 2025, 07:19 AM IST
Vastu Tips for Money: धन-दौलत की चाहत सभी को होती है ताकि सुख-सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन जिया जा सके. इसके लिए जरूरी है कि ऐसे काम या उपाय किए जाएं तो जीवन में सकारात्‍मकता, समृद्धि और धन आकर्षित करते हैं. वास्‍तु शास्‍त्र में ऐसे तरीके बताए गए हैं, जो धन का प्रवाह बढ़ाने में मदद करते हैं. आज हम पर्स में पैसे रखने के वास्‍तु‍ टिप्‍स जानते हैं, जिन्‍हें अपनाने से पर्स कभी खाली नहीं रहता, बल्कि उसमें नोट भरे रहते हैं. ऐसे व्‍यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती है. साथ ही बेवजह खर्च भी नहीं होता है. 

पर्स में पैसे रखने के नियम 

- पर्स भी हमेशा अच्‍छी स्थिति में रहे. कभी भी फटा-पुराना, रंग उड़ा हुआ खराब पर्स ना रखें. 
- पर्स में हमेशा पैसे व्‍यवस्थित तरीके से रखें. नोटों को मोड़कर या ठूंसकर न रखें, बल्कि उन्हें सीधा करके और करीने से व्यवस्थित रखें. 
- पर्स या वॉलेट में नोट और सिक्के अलग-अलग रखें. नोट और सिक्के एक ही कंपार्टमेंट में एकसाथ रखने से बचें. 
- कभी भी पर्स में फालतू चीजें न रखें. जैसे- पुराने बिल, बेकार की पर्चियां या कागज, ढेर सारे विजिटिंग कार्ड आदि. यदि रखना जरूरी है तो अन्‍य जगह पर रखें. 

- पवित्रता का ध्‍यान रखते हुए पीले कागज पर लाल स्‍याही से ओम या स्‍वास्तिक बनाकर रख सकते हैं. लेकिन यह कागज किसी ट्रांसपेरेंट पाउच में रखकर रखें, साथ ही फटे या खराब स्थिति में ना रहे. जब खराब हो जाए तो उसे जल में प्रवाहित कर दें और नया रख लें.
- पर्स में परिवार की फोटो रख रहे हों तो सुनिश्चित करें कि फोटो कटा-फटा या जर्जर स्थिति में ना हो. हमेशा अच्‍छा फोटो ही रखें. 
- लक्ष्‍मी पूजा में अर्पित किए गए चावल के कुछ दाने लाल कपड़े में बांधकर पर्स में रखने से कभी धन की कमी नहीं होती है. 

- सोने, चांदी का पतला चौकोर टुकड़ा पर्स में रखने से धन स्‍थायी तौर पर बना रहता है. गुरुवार के दिन इस टुकड़े को गंगाजल से धोकर अपने पर्स में रखें और हर महीने गंगाजल से धोकर शुद्ध करते रहें. 
- हल्दी से रंगकर सुखाया हुआ पीपल का पत्ता भी पर्स में रखना बेहद शुभ माना जाता है. इससे धन बढ़ता रहता है. 
- पर्स में कार्ड्स भी अलग जगह या कंपार्टमेंट में रखें, नोटों के साथ ना रखें. 
- पर्स में नुकीली चीज रखने की गलती ना करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

