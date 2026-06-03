Purvashadha Nakshatra People: पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों में कुछ ऐसी खासियतें होती हैं, जो उन्हें अजेय बनाती हैं. इन लोगों को हराना आसान नहीं होता है. जानिए इस नक्षत्र में जन्मे लोगों की अन्य खूबियां और खामियां.
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Purvashadha Nakshatra Personality: व्यक्ति की कुंडली में जिस तरह उसके जन्म की राशि होती है, वैसे ही जन्म के समय का नक्षत्र भी होता है. यह नक्षत्र भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में अहम रोल निभाता है. आज हम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों की बात करते हैं. सेलिब्रिटीज की बात करें तो धीरूभाई अंबानी, सनथ जयसूर्या, करिश्मा कपूर और ऐश्वर्या राय जैसी हस्तियां इसी नक्षत्र में जन्मी हैं.
देश के जाने-माने ज्योतिषाचार्य डॉ. अजय भाम्बी कहते हैं कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोग बाहर से भले ही शांत नजर आते हैं लेकिन उनके अंदर अद्भुत शक्ति और गहराई छिपी होती है. यह उनकी बड़ी ताकत होती है, जो उन्हें अजेय बनाती है.
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में बीसवां नक्षत्र है, जो पूरी तरह धनु राशि में स्थित है. इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शुक्र है. वहीं धनु राशि के स्वामी बृहस्पति यानी गुरु ग्रह हैं. पूर्वाषाढ़ा का अर्थ होता है- 'अजेय' यानी जिसे हराना आसान ना हो. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोग बाहर से शांत दिखाई दे सकते हैं लेकिन उनके अंदर अद्भुत शक्ति और गहराई छिपी होती है.
वो लोग जो भीतर से अडिग होते हैं, यही वजह है कि इन लोगों को दुनिया हरा नहीं पाती है. ऐसे व्यक्ति में खुद पर विश्वास होता है और वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता.
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों में एक खास आकर्षण होता है. इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं यह भावना भी रहती है कि वे किसी बड़ी ब्रह्मांडीय शक्ति का हिस्सा हैं. यही वजह है कि वे कई बार ये असंभव लगने वाले कार्य को भी संभव कर देते हैं. वे बड़ी सफलता पाते हैं और अपनी अलग पहचान बनाते हैं. लोग इनसे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं.
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ज्योतिषाचार्य अजय भाम्बी कहते हैं कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक है - हाथी की सूंड. हाथी केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि धैर्य, स्थिरता और गरिमा का भी प्रतीक माना जाता है. जिस तरह हाथी कठिन परिस्थिति में भी अपने रास्ते या लक्ष्य से नहीं हटता है, वैसे ही पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोग भी अपने लक्ष्य को पाकर ही दम लेते हैं. साथ ही ये लोग बेहद गरिमामय भी होते हैं.
ये लोग अटूट आत्मविश्वास, आकर्षक व्यक्तित्व, विपरीत परिस्थितियों में भी जीतने की क्षमता रखते हैं. इनमें बेहतरीन लीडरशिप स्किल्प होती हैं.
ये लोग कई बार जिद, अतिरंजित अहंकार, खुद की छवि में खो जाने जैसी कमियों के शिकार हो जाते हैं. इस कारण कभी-कभी आप अपने गुणों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने लगते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं. अगर इनमें आत्मविश्वास और विनम्रता के बीच संतुलन बना रहे तो वे जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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