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पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्‍मे लोगों को हराना नहीं आसान! जन्म से मिलती है अजेय बनने की शक्ति

Purvashadha Nakshatra People: पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्‍मे लोगों में कुछ ऐसी खासियतें होती हैं, जो उन्‍हें अजेय बनाती हैं. इन लोगों को हराना आसान नहीं होता है. जानिए इस नक्षत्र में जन्‍मे लोगों की अन्‍य खूबियां और खामियां. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jun 03, 2026, 07:25 AM IST
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पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्‍मे लोगों की खासियतें.
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्‍मे लोगों की खासियतें.

Purvashadha Nakshatra Personality: व्‍यक्ति की कुंडली में जिस तरह उसके जन्‍म की राशि होती है, वैसे ही जन्‍म के समय का नक्षत्र भी होता है. यह नक्षत्र भी व्‍यक्ति की पर्सनैलिटी में अहम रोल निभाता है. आज हम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्‍मे लोगों की बात करते हैं. सेलिब्रिटीज की बात करें तो धीरूभाई अंबानी, सनथ जयसूर्या, करिश्मा कपूर और ऐश्वर्या राय जैसी हस्तियां इसी नक्षत्र में जन्‍मी हैं. 

देश के जाने-माने ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अजय भाम्‍बी कहते हैं कि  पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्‍मे लोग बाहर से भले ही शांत नजर आते हैं लेकिन उनके अंदर अद्भुत शक्ति और गहराई छिपी होती है. यह उनकी बड़ी ताकत होती है, जो उन्‍हें अजेय बनाती है. 

होते हैं लक्ष्‍य पर अडिग 

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में बीसवां नक्षत्र है, जो पूरी तरह धनु राशि में स्थित है. इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शुक्र है. वहीं धनु राशि के स्‍वामी बृहस्पति यानी गुरु ग्रह हैं. पूर्वाषाढ़ा का अर्थ होता है- 'अजेय' यानी जिसे हराना आसान ना हो. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्‍मे लोग बाहर से शांत दिखाई दे सकते हैं लेकिन उनके अंदर अद्भुत शक्ति और गहराई छिपी होती है.

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वो लोग जो भीतर से अडिग होते हैं, यही वजह है कि इन लोगों को दुनिया हरा नहीं पाती है. ऐसे व्‍यक्ति में खुद पर विश्‍वास होता है और वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता. 

बनाते हैं अलग पहचान 

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्‍मे लोगों में एक खास आकर्षण होता है. इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं यह भावना भी रहती है कि वे किसी बड़ी ब्रह्मांडीय शक्ति का हिस्सा हैं. यही वजह है कि वे कई बार ये असंभव लगने वाले कार्य को भी संभव कर देते हैं. वे बड़ी सफलता पाते हैं और अपनी अलग पहचान बनाते हैं. लोग इनसे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं.

(यह भी पढ़ें: पहले सफलता, फिर बड़ा झटका! मूल नक्षत्र वालों की किस्मत में क्यों लिखे होते हैं बड़े उतार-चढ़ाव?

लक्ष्‍य से नहीं हटते पीछे 

ज्‍योतिषाचार्य अजय भाम्‍बी कहते हैं कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक है - हाथी की सूंड. हाथी केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि धैर्य, स्थिरता और गरिमा का भी प्रतीक माना जाता है. जिस तरह हाथी कठिन परिस्थिति में भी अपने रास्‍ते या लक्ष्‍य से नहीं हटता है, वैसे ही पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्‍मे लोग भी अपने लक्ष्‍य को पाकर ही दम लेते हैं. साथ ही ये लोग बेहद गरिमामय भी होते हैं. 

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्‍मे लोगों की ताकत 

ये लोग अटूट आत्मविश्वास, आकर्षक व्यक्तित्व, विपरीत परिस्थितियों में भी जीतने की क्षमता रखते हैं. इनमें बेहतरीन लीडरशिप स्किल्‍प होती हैं. 

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्‍मे लोगों की कमजोरी

ये लोग कई बार जिद, अतिरंजित अहंकार, खुद की छवि में खो जाने जैसी कमियों के शिकार हो जाते हैं. इस कारण कभी-कभी आप अपने गुणों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने लगते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं. अगर इनमें आत्मविश्वास और विनम्रता के बीच संतुलन बना रहे तो वे जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं.

(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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