Pushya Nakshatra 2025 October: धनतेरस को खरीदारी करने के लिए साल का सर्वोत्तम दिन माना जाता है. इस दिन खरीदी गईं चीजें 13 गुना ज्यादा समृद्धि लाती हैं. लेकिन इस साल धनतेरस से पहले 2 दिन पुष्य योग बनने से शॉपिंग का शुभ मुहूर्त बन रहा है.
Trending Photos
Pushya Yog 2025 October : पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा गया है. पुष्य नक्षत्र में सोना-चांदी, पीतल, घर-गाड़ी जैसी समृद्धिदायक चीजें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है. वहीं जब पुष्य नक्षत्र दिवाली से पहले पड़ता है तो इसे धन, समृद्धि और स्थायित्व के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है. इस साल धनतेरस-दिवाली से कुछ समय पहले ही पुष्य योग है. इतना ही नहीं पुष्य नक्षत्र का ये योग 2 दिन तक रहने वाला है, जिससे शॉपिंग करने, नए काम की शुरुआत करने जैसे शुभ काम करने के लिए काफी समय मिलेगा.
यह भी पढ़ें: करवा चौथ से शुरू होगा 5 राशि वालों का अच्छा टाइम, शुक्र-शनि व चंद्रमा देंगे अथाह प्यार और पैसा!
24 घंटे से ज्यादा का पुष्य योग
इस साल तो धनतेरस-दिवाली से पहले ही धन-समृद्धि की बंपर बरसात होने वाली है क्योंकि पुष्य नक्षत्र 24 घंटे से ज्यादा समय तक रहने वाला है. पुष्य योग को खरीदारी समेत अन्य शुभ कार्य करने के लिए बेहद शुभ समय माना जाता है.
अक्टूबर 2025 में पुष्य नक्षत्र
साल 2025 में 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी और उससे पहले 18 अक्टूबर को धनतेरस है. इससे पहले 14 और 15 अक्टूबर को पुष्य योग रहेगा. पंचांग के अनुसार अक्टूबर में पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ 14 अक्टूबर 2025, मंगलवार को सुबह 11:54 बजे से होगा और 15 अक्टूबर 2025, बुधवार को दोपहर 12:00 बजे समापन होगा. मंगलवार और बुधवार को पुष्य नक्षत्र होने के कारण इसे मंगल पुष्य योग और बुध पुष्य योग कहा जाएगा.
यह भी पढ़ें: दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, पर कभी नहीं मानते अपनी गलती, बिखरकर...
खरीदारी के लिए पुष्य योग में शुभ मुहूर्त
14 अक्टूबर 2025- सुबह 11:54 बजे से पूरी रात तक.
15 अक्टूबर 2025- सुबह 06:22 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक.
मंगल पुष्य (14 अक्टूबर): मंगलवार को पुष्य नक्षत्र होने से इस दिन जमीन, संपत्ति, और वाहन की खरीदारी करना अत्यंत शुभ रहेगा क्योंकि मंगल भूमि के कारक ग्रह हैं.
बुध पुष्य (15 अक्टूबर): वहीं बुधवार को पुष्य नक्षत्र के दौरान ज्ञान, शिक्षा, व्यापार और निवेश से जुड़े कार्य करना विशेष फलदायी रहेगा. वहीं बुधवार को सोना-चांदी भी खरीद सकते हैं.
यह भी पढ़ें: करवा चौथ पर किस शहर में कब दिखेगा चांद? इन जगहों पर करना पड़ेगा लंबा इंतजार
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)