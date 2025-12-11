Advertisement
Pushya Nakshatra Kab hai : पुष्‍य नक्षत्र में किए गए काम शुभ फल देते हैं, जीवन में धन-समृद्धि बढ़ाते हैं. साल 2026 में पुष्‍य नक्षत्र के दर्जन भर से ज्‍यादा शुभ मुहूर्त मिलने वाले हैं, जिन्‍हें जानकर आप अभी से खरीदारी की प्‍लानिंग कर सकते हैं कि आपको कब क्‍या खरीदना है? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 11, 2025, 01:16 PM IST
Pushya Nakshatra 2026 Dates : पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और यह सोना-चांदी, घर, गाड़ी जैसी समृद्धिदायक चीजें खरीदने के लिए बेहद शुभ माना जाता है. इसके अलावा किसी भी तरह के निवेश करने, नया काम शुरू करने, गृहप्रवेश, गृहनिर्माण शुरू करने के लिए भी बहुत शुभ होता है. पुष्‍य नक्षत्र में किए गए ये काम शुभ फल देते हैं, सफलता और धन-समृद्धि देते हैं. बस विवाह के लिए पुष्‍य नक्षत्र को अशुभ माना जाता है. जानिए साल 2026 में कब-कब पुष्‍य नक्षत्र रहेगा, देखें तारीख और समय समेत पूरी लिस्‍ट.  

पुष्‍य नक्षत्र 2026 तारीख और समय 

4 जनवरी 2026 - रवि पुष्य नक्षत्र - आरंभ दोपहर 03:11 बजे से, अंत 5 जनवरी 2026 को दोपहर 01:25 बजे. 

1 फरवरी 2026 - रवि पुष्य नक्षत्र - आरंभ 31 जनवरी और 1 फरवरी की दरम्‍यानी रात 01:34 बजे से, अंत 1 फरवरी को दोपहर 11:58 बजे. 

28 फरवरी 2026 - शनि पुष्य नक्षत्र - आरंभ सुबह 09:35 बजे, अंत 1 मार्च को सुबह 08:34 बजे. 

27 मार्च 2026 - शुक्र पुष्य नक्षत्र - आरंभ दोपहर 03:24 बजे, अंत 28 मार्च को दोपहर 02:50 बजे 

23 अप्रैल 2026 - गुरु पुष्य नक्षत्र - आरंभ रात 08:57 बजे, अंत 24 अप्रैल की रात 08:14 बजे. 

21 मई 2026 - गुरु पुष्य नक्षत्र - आरंभ तड़के सुबह 04:12 बजे, अंत 22 मई की तड़के सुबह 02:49 बजे. 

17 जून 2026 - बुध पुष्य नक्षत्र - आरंभ दोपहर 01:37 बजे, अंत 18 जून की सुबह 11:32 बजे. 

15 जुलाई 2026 - बुध पुष्य नक्षत्र - आरंभ 14 और 15 जुलाई की मध्‍यरात्रि 12:09 बजे, अंत 15 जुलाई की रात 09:46 बजे. 

11 अगस्त 2026 - मंगल पुष्य नक्षत्र - आरंभ सुबह 10:09 बजे, अंत: 12 अगस्‍त की सुबह 07:59 बजे. 

7 सितम्बर 2026 - सोम पुष्य नक्षत्र - आरंभ शाम 06:14 बजे से, अंत 8 सितंबर की शाम 04:39 बजे. 

5 अक्टूबर 2026 - सोम पुष्य नक्षत्र - आरंभ 4 और 5 अक्‍टूबर की दरम्‍यानी रात 12:13 बजे, अंत 5 अक्‍टूर की देर रात 11:09 बजे. 

1 नवंबर 2026 - रवि पुष्य नक्षत्र - आरंभ सुबह 05:39 बजे, अंत 2 नवंबर की तड़के सुबह 04:30 बजे. 

28 नवंबर 2026 - शनि पुष्य नक्षत्र - आरंभ दोपहर 12:50, अंत 29 नवंबर की सुबह 10:59 बजे. 

25 दिसम्बर 2026 - शुक्र पुष्य नक्षत्र - आरंभ रात 10:50 बजे से, अंत 26 दिसंबर को रात 08:12 बजे. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

