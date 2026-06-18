Pushya Nakshatra People Personality: पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोगों को ज्योतिष में सबसे भाग्यशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों में गिना जाता है. इन पर शनि की दृढ़ता और गुरु की कृपा दोनों का प्रभाव होता है. यही कारण है कि ये लोग जीवन में बड़ी चुनौतियों का सामना करने के बाद भी सफलता हासिल कर लेते हैं. आइए जानते हैं पुष्य नक्षत्र के जातकों के व्यक्तित्व, ताकत और कमजोरियों के बारे में.
ज्योतिष में पुष्य को नक्षत्रों का राजा माना गया है. पुष्य राशिचक्र का आठवां नक्षत्र है जो 930 20’ से 1060 40’ डिग्री तक फैला हुआ है और पूरी तरह से कर्क राशि में ही निवास करता है. इसके तीन धुंधले तारे होते हैं और यह एक त्रिकोण की तरह लगता है. कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है. इस नक्षत्र का स्वामी देवता बृहस्पति है, जो बृहस्पति ग्रह से भी जुड़ा हुआ है.
वैदिक साहित्य के अनुसार भगवान् शिव ने बृहस्पति को बृहस्पति ग्रह भी बनाया है. पुष्य का शाब्दिक अर्थ है पोषण करना और यह ईश्वर के समान एक ऐसा नक्षत्र है जो बहुत शुभ माना जाता है.
पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है जो इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि पुष्य नक्षत्र के साथ तामसिक प्रवृत्तियां भी जुड़ी हुई हैं. यहां बृहस्पति प्रबल हो जाता है. यह नक्षत्र शनि और बृहस्पति जैसे दो भिन्न और शक्तिशाली ग्रहों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिनकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है.
इस नक्षत्र का प्राथमिक गुण रजस है, द्वितीय स्तर पर सत्व है और तीसरे स्तर पर तमस है. इस नक्षत्र की मुख्य प्रेरणा है धर्म अर्थात् गौरव.
बृहस्पति का अर्थ है विस्तार, वृद्धि और विकास. इसका मूल कार्य पोषण करना है और फिर संरक्षण प्रदान करना. यही कारण है कि यह राशिचक्र का सबसे अधिक लाभदायक नक्षत्र माना जाता है. शनि बृहस्पति से परस्पर विरोधी गुण धर्मिता रखता है. लेकिन इन दोनों के टकराव से उपजा प्रभाव व्यक्ति को एक संपूर्णता देता है. क्योंकि एक दोनों ग्रह एक तरह से एक-दूसरे के पूरक भी हैं. (संबंधित खबर: पुष्य नक्षत्र में गुरु का महायोग, 5 राशियों को धन-सफलता मिलने के योग, 3 पर बढ़ेगा काम का बोझ)
इस नक्षत्र का पहला प्रतीक फूल है जो यह इंगित करता है कि आत्मा के पुष्पित और पल्लवित होने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है, लेकिन इससे किसी दिशा का बोध नहीं होता. कमल के पुष्पित होने से आध्यात्मिक पूर्णता का सीधा संबंध है. कमल के पुष्पित होने से आत्मा या कुंडलिनी शक्ति के जागरण से सीधा संबंध है. अभी तक यह अवस्था तो नहीं आयी है, लेकिन पुष्पित होने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.
इसका अर्थ यह है कि आध्यात्मिक प्रक्रिया का कुछ हद तक अंकुरण होने लगा है. इस नक्षत्र-समूह का दूसरा प्रतीक चक्र और तीसरा प्रतीक बाण है. चक्र भी यह दर्शाता है कि पूर्णता होने वाली है और बाण से साधक चक्र के अंदर अपना लक्ष्य संधान कर सकता है.
पुष्य-शनि-चंद्रमा (कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा) के संयोग से आरंभ में व्यक्ति के लिए बेहद परस्पर विरोधी स्थितियों का निर्माण होने लगता है. भ्रम, अस्पष्टता और कभी-कभी बेहद नकारात्मक वातावरण भी रहता है, जो आपको चुनौतियां देता है. लेकिन यह खुद को साबित करने का मौका भी देता है.
पुष्य के कारण उत्पन्न स्थितियों की सीमाएं शुरुआत में व्यक्ति के लिए बहुत अनुकूल रहती हैं, इससे वह एक के बाद उपलब्धियां भी हासिल करता है. ऐसे लोग जीवन में कभी-भी बिना कारण के विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि उनको अपने-आप पर जबर्दस्त विश्वास होता है और वे जानते हैं कि अंततः उनके जीवन में पूर्णता आएगी ही. वे अपने-आप पर और ईश्वरीय योजना पर पूरा विश्वास रखते हैं.
इन लोगों को जब आत्म-साक्षात्कार होता है तो उनका कायाकल्प हो जाता है. वे उन तमाम लोगों की मदद करने के लिए उत्सुक रहते हैं जो किसी मुसीबत में फंसे होते हैं. उन्हें मनोविज्ञान और मानवीय संबंधों का अद्भुत ज्ञान होता है.
कभी-कभी ये लोग घमंडी, जिद्दी और स्वार्थी भी हो सकते हैं. साथ ही अपने-आपमें खोए रहने की खराब आदत के कारण लोग आपसे भयभीत भी हो सकते हैं. दोस्तों का चुनाव करते समय विवेक से काम लेना चाहिए, वरना इमोशनल होकर गलत लोगों को दोस्त बना लेने से जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं.
आमिर खान- पुष्य कर्क
शबाना आजमी- पुष्य कर्क
सनी देओल- पुष्य कर्क
माधुरी दीक्षित- पुष्य कर्क
ऋतिक रोशन- पुष्य कर्क
(Disclaimer- यह लेख ज्योतिषीय मान्यताओं और पारंपरिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी प्रदान करना है. किसी व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य केवल नक्षत्र के आधार पर पूरी तरह निर्धारित नहीं किया जा सकता.)