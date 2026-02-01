Budget 2026 Astrology : 1 फरवरी 2026 को क्रेंद्रीय बजट पेश हो रहा है. ज्‍योतिष और धर्म की दृष्टि से देखें तो आज एक ओर कई शुभ योग बन रहे हैं, तो दूसरी ओर शनि की राशि कुंभ में राहु बैठे हैं. वहीं शनि की ही दूसरी राशि मकर में 4 ग्रहों - सूर्य, मंगल, बुध और गुरु ने जमावड़ा बनाया हुआ है. वहीं आज माघ पूर्णिमा भी है और रवि पुष्‍य योग का संयोग भी बन रहा है. कुल मिलाकर इतने सारे विशेष योगों में बजट 2026 का आना खास संकेत दे रहा है. आइए जानते हैं इन ग्रह दशाओं और पुष्‍य योग में आ रहा बजट अच्‍छा साबित होगा या बुरा?

रवि पुष्‍य योग में आएगा बजट



1 फरवरी 2026 को चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे. साथ ही आज सुबह 11 बजकर 57 मिनट तक पुष्‍य योग रहेगा. वहीं वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे से बजट पेश करेंगी. इस तरह पुष्‍य नक्षत्र के दैारान बजट की शुरुआत होगी. पुष्‍य नक्षत्र में सोना खरीदना, धन-समृद्धि दायक चीजें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है. पुष्‍य नक्षत्र में आया बजट पैसा, सरकारी तंत्र और वित्तीय स्थिरता देगा. यानी कि सरकार जनता के लिए लोकलुभावन घोषणाओं तो करेगी, लेकिन खजाने का भी ध्‍यान रखेगी.

शनि की राशि में राहु और आज का राहुकाल

राहु ग्रह शनि की राशि में बैठे हैं, वहीं शनि गुरु की राशि मीन में बैठे हैं. यह स्थिति लंबे समय तब बनी रहेगी. फिलहाल शनि-राहु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा लिहाजा कह सकते हैं कि सरकार की आर्थिक नीतियों में कोई बड़ा यू-टर्न आने की संभावना नहीं है. बल्कि बजट कुछ मामलों में सख्‍त हो सकता है.



वहीं 1 फरवरी को शाम 04:47 बजे से शाम 06:09 बजे तक राहुकाल रहेगा. लेकिन तब तक बजट पेश होने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी. लिहाजा इसका कोई खास असर नहीं होगा.

चंद्रमा स्‍वराशि कर्क में

वहीं आज चंद्रमा अपनी राशि कर्क में हैं. 1 फरवरी को बजट के दिन चंद्रमा का स्‍वराशि कर्क में होना यह संकेत देता है कि बजट में महिलाओं, गरीबों, आवास, राशन, सब्सिडी आदि का विशेष ध्‍यान रखा जा सकता है. इसके अलावा सरकार ऐसे फैसले ले सकती है जो आम आदमी को राहत दें, विशेष तौर पर महिलाओं को.

मार्केट के लिए कैसा रहेगा बजट?

बजट मार्केट के लिए अच्‍छा रहेगा या बुरा, इसे लेकर ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि आज का दिन तो मार्केट के लिए सकारात्‍मक रहे इसकी उम्‍मीद कम ही है. हालांकि बजट के बाद बाजार और निवेशकों में जमकर हलचल देखने को मिल सकती है. कुल मिलाकर यह संतुलन का बजट रह सकता है यानी कि सरकार जनता को लुभाने की कोशिश तो करेगी लेकिन इस चक्‍कर में खजाने को खर्च करने में ज्‍यादा दिलेरी नहीं दिखाएगी.

