हाईलेवल कॉन्फिडेंस और मोटा बैंक बैलेंस चाहिए तो पहन लें ये बेहद सस्‍ता रत्‍न, तेजी से बदलेगी जिंदगी

Pyrite Stone Benefits: कर्ज के बढ़ते बोझ से निजात पाना हो या भाग्‍य का साथ पाना हो, रत्‍न शास्‍त्र में बताया गया एक उपरत्‍न बहुत फायदा दे सकता है. कमाल की बात यह है कि सूर्य का यह उपरत्‍न काफी सस्‍ता भी आता है, जिससे कोई भी आसानी से लेकर पहन सकता है.

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 08, 2025, 10:11 AM IST
How to Use Pyrite to Attract Money: खूब सारा पैसा कमाना और ऐशोआराम की जिंदगी जीने की चाहत अधिकांश लोगों की होती है, लेकिन कई बार कुंडली के ग्रह या अन्‍य कारण यह सपना पूरा नहीं होने देते हैं. यदि आपके भाग्‍य में भी ऐसी रुकावटें आ रही हैं तो रत्‍न शास्‍त्र में बताया गया एक रत्‍न धारण कर सकते हैं, जो आपको तेजी से लाभ देगा. ग्रहों के राजा सूर्य का यह उपरत्‍न कीमत में काफी सस्‍ता है लेकिन बेहद प्रभावी है. यह स्‍टोन है पाइराइट, जो कि धन-समृद्धि आकर्षित करने में अव्‍वल है. साथ ही बेहतरीन नेतृत्‍व क्षमता और कॉन्फिडेंस भी देता है. यह रत्‍न धारण करने से धन की समस्‍या नहीं होती है. यह रत्‍न 500 से लेकर 2000-3000 रुपए में आसानी से मिल जाता है. 

पाइराइट पहनने के फायदे 

निर्णय क्षमता में बेहतरी - ऐसे लोग जो कॉन्फिडेंस की कमी या मानसिक मजबूती कम होने के कारण निर्णय नहीं ले पाते हैं या निर्णय लेने में कंफ्यूज रहते हैं, वे पाइराइट रत्‍न धारण करें. इससे उनकी निर्णय क्षमता बेहतर होती है. जातक का आत्‍मविश्‍वास और साहस बढ़ने से वह स्थितियों का डटकर मुकाबला करता है. 

धन आकर्षित करना - पाइराइट पहनने से या घर में पाइराइट रखने से धन-समृद्धि आकर्षित होती है. घर में बरकत रहती है. पैसों की तंगी दूर होती है. 

नौकरी-व्यापार में उन्‍नति - किस्‍मत का साथ पाने और नौकरी-कारोबार में उन्‍नति पाने के लिए पाइराइट लाभकारी रत्‍न है. यह बाधाओं को दूर करता है और सफलता दिलाता है. कारोबारी जातक अपने ऑफिस में गोल्‍डन कलर का पाइराइट रखें. इससे लाभ होगा. 

कर्ज मुक्ति के लिए पाइराइट - जो लोग कर्ज से परेशान हैं, वे गोल्डन पाइराइट धारण करें या घर में ऐसी जगह रखें, जहां कोई देख ना पाए. जल्‍द कर्ज खत्‍म होगा. 

पाइराइट पहनने का तरीका 

देखने में मेटल लुक और रफ टेक्‍सचर वाला पाइराइट अलग-अलग रंगों में आता है. इनमें से कुछ पाइराइट धारण किए जा सकते हैं और कुछ केवल रखने में इस्‍तेमाल होते हैं. पाइराइट की रिंग, ब्रेसलेट या पेंडेंट बनाकर पहन सकते हैं. पाइराइट धारण करने के लिए मंगलवार और रविवार का दिन अच्‍छा होता है. इसकी अंगूठी बाएं हाथ्‍स की अनामिका ऊंगली में पहन सकते हैं. पहनने से पहले इसे गंगाजल से शुद्ध जरूर कर लें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

