ज्योतिष और रत्न शास्त्र में 9 ग्रहों के 9 रत्नों, कई उपरत्नों के बारे में बताया गया है. जिसमें पायराइट भी शामिल है. इसे पैसा और भाग्य आकर्षित करने वाला प्रभावी रत्न बताया गया है. आजकल पायराइट रत्न खासा चलन में है और इसकी फैशनेबल ज्वैलरी मार्केट में आसानी से उपलब्ध है. चूंकि पायराइट सेमी-प्रीशियस यानी कि न बहुत महंगा और न बहुत सस्ता है, इसलिए इसे खरीदना अधिकांश लोगों के लिए संभव है.
पायराइट के ब्रेसलेट, अंगूठी, पेंडेंट के साथ-साथ इसकी पायल बहुत ट्रेंड में हैं. कई लड़कियां धन, आत्मविश्वास और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक मानकर इसकी पायल धड़ल्ले से पहन रही हैं. ये जाने बिना कि ये उनके लिए अच्छा है या नहीं.
पायराइट सोने की तरह चमकीला होता है, जिसके कारण इसे 'फूल्स गोल्ड' कहा जाता है. ज्योतिष में यह स्टोन सूर्य और मंगल की ऊर्जा देने वाला माना गया है. ऐसे में हर व्यक्ति के लिए सही हो ये जरूरी नहीं है. पायराइट पहनने से पहले यह जानना जरूरी है कि ये किन राशियों के लिए शुभ है और किनके लिए अशुभ या कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है? लिहाजा विशेषज्ञ की मदद से ये बातें जानने के बाद ही पायराइट या अन्य कोई भी रत्न पहनना उचित फल देता है.
ज्योतिष के अनुसार, पायराइट उपरत्न मेष, सिंह और वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा माना जाता है. खासतौर पर इन राशियों के वे लोग जिनकी कुंडली में सूर्य या मंगल कमजोर हो उन्हें यह रत्न पहनने से बहुत लाभ होता है. इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, करियर ग्रोथ मिलती है, धन-समृद्धि बढ़ती है. इन राशियों की लड़कियां नौकरी, बिजनेस या प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ना चाहती हैं, उन्हें पायराइट पहनने से लाभ हो सकता है.
ज्योतिष के अनुसार वृषभ, कर्क और मकर राशि वालों को पायराइट पहनने से बचना चाहिए. इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में सूर्य और मंगल ग्रह मजबूत है, वो लोग भी इसे न पहनें. वरना इसकी ऊर्जा उनका गुस्सा, आक्रामकता, तनाव, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है. उन्हें बेचैनी दे सकता है.
यदि राशि और कुंडली के अनुसार पायराइट पहनना सही है तो भी इसकी पायल पहनने की गलती न करें. ऐसा करना कुंडली में ग्रह को और खराब कर सकता है. पैर शरीर का सबसे निचला हिस्सा होता है. ऐसे में शुभ रत्न, उपरत्न का पैर में पहनना उसका अनादर करना है.
ये गलती करने पर आर्थिक अस्थिरता, धन हानि, मानसिक बेचैनी, तनाव, निगेटिविटी बढ़ सकती है. यानी कि फायदे की जगह नुकसान हो सकता है. बेहतर है कि पायराइट यदि आपके लिए अनुरूप है तो ही उसे पहनें और अंगूठी, पेंडेंट या ब्रेसलेट के रूप में पहनें. तभी यह आपको धन और सौभाग्य देगा.
(Disclaimer- यह लेख जेमोलॉजी से संबंधित उपलब्ध जानकारी और प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. रत्नों और क्रिस्टल्स के प्रभाव व्यक्ति विशेष के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. पाठक इसे सामान्य जानकारी के रूप में देखें.)