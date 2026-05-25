Advertisement
trendingNow13228674
Hindi Newsऐस्ट्रोRahu Gochar 2026: राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश 4 राशि वालों के लिए अशुभ, मानसिक तनाव और धन हानि के हैं संकेत

Rahu Gochar 2026: राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश 4 राशि वालों के लिए अशुभ, मानसिक तनाव और धन हानि के हैं संकेत

Rahu Gochar 2026 in Shatbhisha Nakshatra: वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, राहु 31 मई को शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं. राहु इस नक्षत्र के पहले पद में गोचर करेंगे. राहु जब कभी भी परिवर्तन करता है, तो जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं. राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन किन 4 राशि वालों के लिए अशुभ है, जानिए.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 25, 2026, 07:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rahu Gochar 2026: राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश 4 राशि वालों के लिए अशुभ, मानसिक तनाव और धन हानि के हैं संकेत

Rahu Gochar 31 May 2026 Prediction: अचानक बदलाव का कारक ग्रह राहु अपनी चाल बदलने जा रहे हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, राहु 31 मई 2026 को शतभिषा नक्षत्र के पहले पद में गोचर करेंगे. राहु इस स्थिति में 1 अगस्त तक रहेंगे और इसके अगले दिन धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे पद में प्रवेश कर जाएंगे. चूंकि,धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी स्वयं राहु ही है इसलिए इसका यह परिवर्तन खास माना जा रहा है. वैसे तो राहु के इस नक्षत्र गोचर का सभी राशियों पर कमोबेश असर देखने को मिलेगा, लेकिन मेष समेत 4 राशि वालों के लिए नुकसानदेह माना जा रहा है. राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन से इन राशि के जातकों को कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं. चलिए, आगे यह जानते हैं कि राहु का शतभिषा नक्षत्र के पहले पद में प्रवेश करने से किन्हें खास सतर्क रहना होगा. 

मेष राशि

राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन राशिचक्र की पहली राशि मेष के लिए अच्छा नहीं कहा जा रहा है. गोचर अवधि में पारिवारिक दबाव महसूस करेंगे. शादीशुदा जातकों को जीवनसाथी से अनबन हो सकती है. कारोबारियों का पैसा अटक सकता है. राहु के नक्षत्र गोचर की अवधि में वाहन चलाते वक्त सावधान रहें. 

कर्क राशि

नौकरीपेशा जातकों के लिए राहु का यह नक्षत्र गोचर नुकसानदेह हो सकता है. इस दौरान कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से विवाद हो सकता है. प्रॉपर्टी से जुड़ा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, जिससे मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है. यात्रा के दौरान सावधानी रखनी होगी, क्योंकि दुर्घटना के योग बन सकते हैं. व्यापारी वर्ग को दैनिक आमदनी प्रभावित हो सकती है.  

Add Zee News as a Preferred Source

सिंह राशि

सिंह राशि के जातक को राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन के दौरान विशेष सावधान रहना होगा. बिजनेस में आर्थिक नुकसान के संकेत हैं. पिता से मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. करियर में बदलाव के लिए यह समय अनुकूल नहीं है. विवाहित जातकों को संतान को लेकर चिंता बढ़ सकती है. 

यह भी पढ़ें: बुध-शनि की केंद्र दृष्टि इन 4 राशि वालों पर पड़ेगी भारी, जॉब-बिजनेस में नुकसान के हैं संकेत

वृश्चिक राशि

करियर के लिहाज से राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन अच्छा नहीं है. इस दौरान बड़ा बदलाव होगा, जो नुकसानदेह साबित होगा. कार्यस्थल पर बना हुआ काम अचानक बिगड़ सकता है. बिजनेस में आर्थिक नुकसान के संकेत हैं इसलिए कोई भी बड़ा निवेश टाल दें. इस दौरान किसी भी प्रकार के विवाद से बचें. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Rahu Gochar 2026

Trending news

कौन हैं K Pajanivel? राष्ट्रपति से सम्मान लेने से पहले पीएम मोदी के आगे दंडवत हो गए
Silambam
कौन हैं K Pajanivel? राष्ट्रपति से सम्मान लेने से पहले पीएम मोदी के आगे दंडवत हो गए
बाज नहीं आ रहा हाफिज सईद, पूर्व PoK पीएम से बंद कमरे में क्यों मिला Let चीफ का बेटा?
pok
बाज नहीं आ रहा हाफिज सईद, पूर्व PoK पीएम से बंद कमरे में क्यों मिला Let चीफ का बेटा?
90 मिनट में मुंबई से पुणे! ₹15,000 करोड़ में बनेगा नया सुपर एक्सप्रेसवे
Big Boost for Maharashtra
90 मिनट में मुंबई से पुणे! ₹15,000 करोड़ में बनेगा नया सुपर एक्सप्रेसवे
दुनिया का वो इकलौता शहर, जहां होती शहद की खेती, लोग कहते हैं Honey Capital!
India popular dish
दुनिया का वो इकलौता शहर, जहां होती शहद की खेती, लोग कहते हैं Honey Capital!
गर्मी से उत्तर भारत में मचा हाहाकार! दक्षिण में बारिश, कब तक मिलेगी निजात?
Heat wave
गर्मी से उत्तर भारत में मचा हाहाकार! दक्षिण में बारिश, कब तक मिलेगी निजात?
पता चला क्रिमिनल है प्रेमी तो तोड़ा नाता, भड़के आशिक ने किया पेट्रोल बम से हमला; फिर
crime
पता चला क्रिमिनल है प्रेमी तो तोड़ा नाता, भड़के आशिक ने किया पेट्रोल बम से हमला; फिर
लालकिला ब्लास्ट मामले में NIA का खुलासा, लखनऊ समेत कई शहरों में थी धमाके की साजिश
NIA
लालकिला ब्लास्ट मामले में NIA का खुलासा, लखनऊ समेत कई शहरों में थी धमाके की साजिश
बंगाल में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर अचानक क्यों पहुंची पुलिस?
West Bengal
बंगाल में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर अचानक क्यों पहुंची पुलिस?
गुजरात पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर, AAP को रोकने के लिए BJP-कांग्रेस साथ आए!
Gujarat Panchayat Election
गुजरात पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर, AAP को रोकने के लिए BJP-कांग्रेस साथ आए!
Wion के सवाल पर घिरे रुबियो, कल के बयान से पलटे; देनी पड़ी सफाई...
WION
Wion के सवाल पर घिरे रुबियो, कल के बयान से पलटे; देनी पड़ी सफाई...