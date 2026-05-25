Rahu Gochar 2026: राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश 4 राशि वालों के लिए अशुभ, मानसिक तनाव और धन हानि के हैं संकेत

Rahu Gochar 31 May 2026 Prediction: अचानक बदलाव का कारक ग्रह राहु अपनी चाल बदलने जा रहे हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, राहु 31 मई 2026 को शतभिषा नक्षत्र के पहले पद में गोचर करेंगे. राहु इस स्थिति में 1 अगस्त तक रहेंगे और इसके अगले दिन धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे पद में प्रवेश कर जाएंगे. चूंकि,धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी स्वयं राहु ही है इसलिए इसका यह परिवर्तन खास माना जा रहा है. वैसे तो राहु के इस नक्षत्र गोचर का सभी राशियों पर कमोबेश असर देखने को मिलेगा, लेकिन मेष समेत 4 राशि वालों के लिए नुकसानदेह माना जा रहा है. राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन से इन राशि के जातकों को कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं. चलिए, आगे यह जानते हैं कि राहु का शतभिषा नक्षत्र के पहले पद में प्रवेश करने से किन्हें खास सतर्क रहना होगा.

मेष राशि

राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन राशिचक्र की पहली राशि मेष के लिए अच्छा नहीं कहा जा रहा है. गोचर अवधि में पारिवारिक दबाव महसूस करेंगे. शादीशुदा जातकों को जीवनसाथी से अनबन हो सकती है. कारोबारियों का पैसा अटक सकता है. राहु के नक्षत्र गोचर की अवधि में वाहन चलाते वक्त सावधान रहें.

कर्क राशि

नौकरीपेशा जातकों के लिए राहु का यह नक्षत्र गोचर नुकसानदेह हो सकता है. इस दौरान कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से विवाद हो सकता है. प्रॉपर्टी से जुड़ा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, जिससे मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है. यात्रा के दौरान सावधानी रखनी होगी, क्योंकि दुर्घटना के योग बन सकते हैं. व्यापारी वर्ग को दैनिक आमदनी प्रभावित हो सकती है.

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सिंह राशि

सिंह राशि के जातक को राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन के दौरान विशेष सावधान रहना होगा. बिजनेस में आर्थिक नुकसान के संकेत हैं. पिता से मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. करियर में बदलाव के लिए यह समय अनुकूल नहीं है. विवाहित जातकों को संतान को लेकर चिंता बढ़ सकती है.

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वृश्चिक राशि

करियर के लिहाज से राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन अच्छा नहीं है. इस दौरान बड़ा बदलाव होगा, जो नुकसानदेह साबित होगा. कार्यस्थल पर बना हुआ काम अचानक बिगड़ सकता है. बिजनेस में आर्थिक नुकसान के संकेत हैं इसलिए कोई भी बड़ा निवेश टाल दें. इस दौरान किसी भी प्रकार के विवाद से बचें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)