ये खुशखबरी सुनकर आज से ही दिसंबर का इंतजार करने लगेंगे 4 राशि वाले, आसमान पर बिठाएंगे राहु!

Rahu Gochar 2026 effect on Rashi: जीवन में अचानक बदलाव लाने वाले राहु ग्रह दिसंबर 2026 में राशि बदलने जा रहे हैं. राहु 18 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं और साल के अंत में राहु का राशि बदलना बड़ी ज्योतिषीय घटना है. दिसंबर 2026 से 4 राशि वालों की जिंदगी में बड़े बदलाव हो सकते हैं.
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Rahu Transit 2026 December: साल 2026 ग्रह-नक्षत्रों की चाल के लिहाज से बहुत खास है. इस साल कई बड़े ग्रह गोचर हो रहे हैं. यानी कि वो प्रमुख ग्रह भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो लंबे समय में स्थिति बदलते हैं. जैसे गुरु और राहु-केतु ग्रह. 18 महीने में राशि बदलने वाले राहु ग्रह अभी कुंभ राशि में हैं और 5 दिसंबर 2026 को कुंभ से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे.
जिंदगी में उतार-चढ़ाव, अचानक बदलाव, भ्रम देने वाले राहु ग्रह दिसंबर 2026 में राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आएंगे. मकर राशि के स्वामी शनि हैं. राहु का शनि की राशि में आना 4 राशि वालों को अत्यंत शुभ फल देगा. इन लोगों को अचानक बड़ी सफलता, ढेर सारा पैसा, ऊंचा पद, सम्मान मिल सकता है.
राहु का गोचर मिथुन राशि वाले लोगों को करियर में अप्रत्याशित सफलता दे सकता है. ऐसी कामयाबी का बड़ा मौका, जिसकी उन्हें खुद भी उम्मीद न हो. साथ ही आकस्मिक धन लाभ हो सकता है. व्यापार बड़े पैमाने पर फैल सकता है. बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है.
राहु का राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों को मेहनत का फल देगा. करियर में ऊंचा पद और सम्मान मिलेगा. भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम अब पूरे होंगे. कारोबार में तेजी आएगी. जिन लोगों के जीवनसाथी के साथ रिश्ते में तनाव या मतभेद था, वो दूर होगा. लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, जो बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं.
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राहु गोचर तुला राशि वालों को नई पहचान दिलाएगा. आप करियर में ऐसा मुकाम हासिल कर सकते हैं, जिसका सपना आपने देखा था. आर्थिक उन्नति होगी. जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. सालों तक जो मेहनत की थी, उसका फल मिलेगा. विदेश यात्राएं होंगी. जो लोग विदेश में बसना चाहते हैं, उनका सपना पूरा हो सकता है.
राहु कुंभ राशि से निकलकर ही मकर में जाएंगे और जाते-जाते कुंभ राशि वालों को बड़ा लाभ देकर जा सकते हैं. इन राशि वालों को किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर मिल सकता है. ऊंचे पद के साथ पैसा भी मिलेगा. आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा. जिंदगी में सुख बढ़ेगा.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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