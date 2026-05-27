Advertisement
trendingNow13230418
Hindi Newsऐस्ट्रोRahukaal: राहुकाल में जन्मे बच्चों पर क्या पड़ता है राहु का प्रभाव, जानें फायदे और नुकसान

Rahukaal: राहुकाल में जन्मे बच्चों पर क्या पड़ता है 'राहु' का प्रभाव, जानें फायदे और नुकसान

Children Born During Rahukaal: राहु-केतु ऐसे ग्रह हैं, जिसके प्रभाव से अधिकांश लोग भयभीत रहते हैं. ज्योतिष में राहु को अचानक बदलाव का कारक माना गया है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी बच्चे का जन्म राहुकाल में हुआ है, तो उसके भीतर कौन-कौन से गुण या अवगुण होंगे.चलिए, जानते हैं राहुकाल में जन्म लेने के फायदे और नुकसान.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 27, 2026, 03:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rahukaal: राहुकाल में जन्मे बच्चों पर क्या पड़ता है 'राहु' का प्रभाव, जानें फायदे और नुकसान

Rahukaal Born Child: ज्योतिष में राहु को जीवन में होने वाले अचानक बदलाव का कारक माना गया है. कुछ मामलों में राहु शुभ फल देता है, तो कुछ में बेहद अशुभ. जब किसी जातक की कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में रहता है, तो उसे जीवन में अचाक बड़ा बदलाव नजर आता है. जबकि, अगर कुंडली में राहु की स्थिति ना हो या उस पर अन्य ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़े, तो जातक शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर परेशान रहता है. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर किसी बच्चे का जन्म राहु काल में हुआ है तो, उसका उसके जीवन पर क्या शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ेगा. आइए, जानते हैं राहु काल में जन्मे बच्चों के जीवन पर राहु ग्रह का प्रभाव.

कैसे होते हैं राहु काल में जन्म लेने वाले बच्चे?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, राहु बेहद प्रभावशाली ग्रह है. यह किसी भी जातक के मन में भ्रम और बुद्धि दोनों को लाता है. इसकी विशेष स्थिति से जीवन में अचानक बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं. यही वजह है कि जब किसी बच्चे का जन्म राहुकाल के दौरान होता है, तो उसके जीवन में कोई भी बदलाव अचानक होता है. चूंकि, राहु भौतिक सुख-सुविधा और ऐश्वर्य का कारक भी है, इसलिए राहुकाल में जन्मे बच्चे विशेषरूप से भौतिक सुख-सुविधाओं के पीछे भागते हैं. इसके अलावा ऐसे बच्चे अपने जीवन काल में अधिकांश समय टेंशन, सिर दर्द और अनिद्रा से परेशान रहते हैं. 

राहुकाल में जन्म लेने वाले बच्चे पेट से जुड़ी समस्या से भी परेशान रहते हैं. राहुकाल में जन्म लेने वाले बच्चे जीवन में अचानक बड़े उतार-चढ़ावों का भी सामना करते हैं. अगर राहु कमजोर स्थिति में है, तो जातक भयभीत रहेगा, असुरक्षित महसूस करेगा और उसमें झूठ बोलने की आदत रहेगी. इसके अलावा राहुकाल में जन्म लेने वाला किसी से धोखाधड़ी भी कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

राहु काल में जन्म लेने के फायदे

ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि राहुकाल में जन्म लेना हमेशा अशुभ नहीं होता. राहुकाल में जन्म लेने वाले बच्चों का स्वभाव और भविष्य कैसा रहेगा, यह जन्मकुंडली को देखकर ही बताया जा सकता है. राहु की मजबूत स्थिति से जातक जमकर विदेश यात्रा करता है. कुछ लोगों को जीवन में अप्रत्याशित सफलता इसी राहु की वजह से मिलती है. राहुकाल में जन्म लेने वाले बच्चे कई बार गूढ़ रहस्यों को जानने और गुप्त विद्याओं को सीखने की इच्छा भी रखते हैं. 

यह भी पढ़ें: कुंडली का कमजोर बुध देता है वाणी दोष, व्यापार में नुकसान और मति भ्रम, ये ऐस्ट्रो उपाय देंगे राहत

कैसे कम होगा राहु का अशुभ प्रभाव?

राहु ग्रह की शुभता को पाने के लिए बुधवार या शनिवार के दिन "ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः" इस मंत्र का जाप करें. यह राहु का बीज मंत्र है और इसका प्रभाव तीव्र और शीघ्र होता है. 

राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए पूजा-पाठ में रुचि लेना चाहिए. नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करने पर राहु का अशुभ प्रभाव कम होता है.

अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि राहु की वजह से जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो किसी योग्य ज्योतिषी से कुंडली दिखाएं और उनके सलाह से उपाय करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Rahukaal

Trending news

भयंकर गर्मी से पंजाब के अस्पतालों में बढ़ी भीड़, 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' बनी सहारा
Punjab Heatwave
भयंकर गर्मी से पंजाब के अस्पतालों में बढ़ी भीड़, 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' बनी सहारा
केरलम के पूर्व CM के घर रेड डालने गए ED अफसरों पर हमला, समर्थकों ने तोड़ी गाड़ियां
keralam
केरलम के पूर्व CM के घर रेड डालने गए ED अफसरों पर हमला, समर्थकों ने तोड़ी गाड़ियां
दो घंटे धूप में रहे तो जा सकती है जान! वेट-बल्ब लिमिट के करीब हीटवेव
India Heatwave 2026
दो घंटे धूप में रहे तो जा सकती है जान! वेट-बल्ब लिमिट के करीब हीटवेव
दिल्ली में क्या तय हुआ? सिद्धारमैया की चुप्पी ने बढ़ाया सस्पेंस, बोले- कल बताएंगे
Karnataka CM
दिल्ली में क्या तय हुआ? सिद्धारमैया की चुप्पी ने बढ़ाया सस्पेंस, बोले- कल बताएंगे
एवरेस्ट से उतरते समय हमेशा के लिए सो गए अरुण तिवारी, परिवार ने वहीं क्यों छोड़ दिया?
Mount Everest
एवरेस्ट से उतरते समय हमेशा के लिए सो गए अरुण तिवारी, परिवार ने वहीं क्यों छोड़ दिया?
चिलचिलाती धूप और चढ़ते पारे के बीच PM मोदी का बड़ा संदेश, X पर दिया ये गुरुमंत्र
PM Modi
चिलचिलाती धूप और चढ़ते पारे के बीच PM मोदी का बड़ा संदेश, X पर दिया ये गुरुमंत्र
भारत में इबोला की दस्तक! बेंगलुरु एयरपोर्ट पर महिला को क्यों किया क्वारंटीन?
Ebola virus
भारत में इबोला की दस्तक! बेंगलुरु एयरपोर्ट पर महिला को क्यों किया क्वारंटीन?
SIR में नाम हटाने का मतलब नागरिकता खत्म करना नहीं...SC बोला- यह चुनाव आयोग का अधिकार
Supreme Court
SIR में नाम हटाने का मतलब नागरिकता खत्म करना नहीं...SC बोला- यह चुनाव आयोग का अधिकार
देर से ही सही बदलने लगी कांग्रेस! केरलम में जो प्रयोग किया, कर्नाटक में टेस्ट करेगी
Karnataka News
देर से ही सही बदलने लगी कांग्रेस! केरलम में जो प्रयोग किया, कर्नाटक में टेस्ट करेगी
क्या है बेटी की कंपनी वाला ‘CMRL केस’? जिसके चलते विजयन के 10 ठिकानों पर छापेमारी
Kerala
क्या है बेटी की कंपनी वाला ‘CMRL केस’? जिसके चलते विजयन के 10 ठिकानों पर छापेमारी