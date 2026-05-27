Rahukaal: राहुकाल में जन्मे बच्चों पर क्या पड़ता है 'राहु' का प्रभाव, जानें फायदे और नुकसान

Children Born During Rahukaal: राहु-केतु ऐसे ग्रह हैं, जिसके प्रभाव से अधिकांश लोग भयभीत रहते हैं. ज्योतिष में राहु को अचानक बदलाव का कारक माना गया है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी बच्चे का जन्म राहुकाल में हुआ है, तो उसके भीतर कौन-कौन से गुण या अवगुण होंगे.चलिए, जानते हैं राहुकाल में जन्म लेने के फायदे और नुकसान.
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Rahukaal Born Child: ज्योतिष में राहु को जीवन में होने वाले अचानक बदलाव का कारक माना गया है. कुछ मामलों में राहु शुभ फल देता है, तो कुछ में बेहद अशुभ. जब किसी जातक की कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में रहता है, तो उसे जीवन में अचाक बड़ा बदलाव नजर आता है. जबकि, अगर कुंडली में राहु की स्थिति ना हो या उस पर अन्य ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़े, तो जातक शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर परेशान रहता है. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर किसी बच्चे का जन्म राहु काल में हुआ है तो, उसका उसके जीवन पर क्या शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ेगा. आइए, जानते हैं राहु काल में जन्मे बच्चों के जीवन पर राहु ग्रह का प्रभाव.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, राहु बेहद प्रभावशाली ग्रह है. यह किसी भी जातक के मन में भ्रम और बुद्धि दोनों को लाता है. इसकी विशेष स्थिति से जीवन में अचानक बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं. यही वजह है कि जब किसी बच्चे का जन्म राहुकाल के दौरान होता है, तो उसके जीवन में कोई भी बदलाव अचानक होता है. चूंकि, राहु भौतिक सुख-सुविधा और ऐश्वर्य का कारक भी है, इसलिए राहुकाल में जन्मे बच्चे विशेषरूप से भौतिक सुख-सुविधाओं के पीछे भागते हैं. इसके अलावा ऐसे बच्चे अपने जीवन काल में अधिकांश समय टेंशन, सिर दर्द और अनिद्रा से परेशान रहते हैं.
राहुकाल में जन्म लेने वाले बच्चे पेट से जुड़ी समस्या से भी परेशान रहते हैं. राहुकाल में जन्म लेने वाले बच्चे जीवन में अचानक बड़े उतार-चढ़ावों का भी सामना करते हैं. अगर राहु कमजोर स्थिति में है, तो जातक भयभीत रहेगा, असुरक्षित महसूस करेगा और उसमें झूठ बोलने की आदत रहेगी. इसके अलावा राहुकाल में जन्म लेने वाला किसी से धोखाधड़ी भी कर सकता है.
ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि राहुकाल में जन्म लेना हमेशा अशुभ नहीं होता. राहुकाल में जन्म लेने वाले बच्चों का स्वभाव और भविष्य कैसा रहेगा, यह जन्मकुंडली को देखकर ही बताया जा सकता है. राहु की मजबूत स्थिति से जातक जमकर विदेश यात्रा करता है. कुछ लोगों को जीवन में अप्रत्याशित सफलता इसी राहु की वजह से मिलती है. राहुकाल में जन्म लेने वाले बच्चे कई बार गूढ़ रहस्यों को जानने और गुप्त विद्याओं को सीखने की इच्छा भी रखते हैं.
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राहु ग्रह की शुभता को पाने के लिए बुधवार या शनिवार के दिन "ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः" इस मंत्र का जाप करें. यह राहु का बीज मंत्र है और इसका प्रभाव तीव्र और शीघ्र होता है.
राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए पूजा-पाठ में रुचि लेना चाहिए. नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करने पर राहु का अशुभ प्रभाव कम होता है.
अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि राहु की वजह से जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो किसी योग्य ज्योतिषी से कुंडली दिखाएं और उनके सलाह से उपाय करें.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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