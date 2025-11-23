Advertisement
कुंडली के पहले भाव में राहु मजबूत होगा तो बनेंगे स्टार और अमीर, लेकिन गलती की तो सब खत्म, उपाय जानें

Rahu in Kundli Prediction: कुंडली के पहले भाव में मौजूद राहु किसी जातक की जिंदगी में क्या कुछ बड़ा बदलाव ला सकता है. आइए, इसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 23, 2025, 02:37 PM IST
कुंडली के पहले भाव में राहु मजबूत होगा तो बनेंगे स्टार और अमीर, लेकिन गलती की तो सब खत्म, उपाय जानें

Rahu in Kundli: ज्योतिष में राहु को अक्सर भ्रम, अचानक परिवर्तन और चुनौतियों का कारक माना जाता है. इस ग्रह का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है. लेकिन यह आधा सच है. राहु केवल नकारात्मक ग्रह नहीं है, बल्कि यह ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को सामान्य जीवन से उठाकर असाधारण ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है. जब राहु जन्मकुंडली के पहले भाव यानी लग्न में स्थित हो, तब इसका प्रभाव और भी अधिक तीव्र हो जाता है. पहला भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, छवि, जीवन की दिशा और मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है. इसलिए राहु की यह स्थिति व्यक्ति की सोच को अलग, आधुनिक और अनोखी बना देती है.आइए जानते हैं कि कुंडली के पहले भाव का राहु क्या देता है और क्या नुकसान होता है. 

पहले भाव में राहु

लग्न में राहु होने पर व्यक्ति की सोच सामान्य लोगों जैसी नहीं होती. ऐसा जातक भीड़ से अलग, अपने नियमों पर जीवन जीने वाला और बदलावों से न डरने वाला होता है. उसमें जोखिम लेने का साहस होता है और वह अपने निर्णयों में काफी तेज होता है. ऐसे लोग- तेजी से पॉपुलर होते हैं, पब्लिक डीलिंग में माहिर होते हैं, अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखते हैं और नई चीजें करने में संकोच नहीं करते. कई बार ये गुण व्यक्ति को आकर्षक व्यक्तित्व और लोगों का ध्यान आकर्षित करने की क्षमता प्रदान करते हैं. हालांकि, यही गुण कभी-कभी ओवरकॉन्फिडेंस या गलत दिशा में जाने का कारण भी बन जाते हैं.

पहले भाव में राहु के सकारात्मक प्रभाव

अचानक सफलता- बिना अपेक्षा के अवसर मिलते हैं और जीवन में तेजी से प्रगति होती है.

प्रभावशाली व्यक्तित्व- ऐसे व्यक्ति जहां भी जाते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं. लोग उनकी भाषा, स्टाइल और सोच से प्रभावित होते हैं.

क्रिएटिव और अनोखी सोच- राहु बॉक्स के बाहर सोचने की क्षमता देता है. यही क्रिएटिविटी उन्हें जीवन में असाधारण उपलब्धियां दिला सकती है.

नाम और पहचान- पहले भाव का मजबूत राहु मीडिया, राजनीति, मनोरंजन, सोशल मीडिया या ऐसे किसी क्षेत्र में बड़ा नाम और जनसमर्थन दिला सकता है.

पहले भाव में राहु के नकारात्मक प्रभाव

मानसिक बेचैनी और ओवरथिंकिंग- दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है, जिससे निर्णय लेने में उलझन पैदा होती है.

जल्दबाजी और गुस्सा- छोटे मामलों को भी बड़ा बना देना और आवेश में गलत निर्णय ले लेना.

गलत संगत- गलत लोगों पर भरोसा करना या भटक जाना, जिससे जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं.

स्वास्थ्य संबंधी परेशानी- नींद न आना, माइग्रेन, थकावट और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

यह भी पढ़ें: कुंडली में सूर्य है कमजोर? रविवार को करें ये उपाय, चमक जाएगी किस्मत और मिलेगा मान–सम्मान

राहु को शांत करने के उपाय

  • दुर्गा पूजा और दुर्गा चालीसा का पाठ
  • शनिवार को काले तिल या नीले कपड़े का दान
  • शराब, नशा, झूठ और छल-कपट से दूरी
  • सकारात्मक लोगों की संगत और अनुशासित जीवनशैली
  • गहरे नीले कपड़ों का सीमित उपयोग

किन लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए?

जिन्हें बार-बार धोखा मिलता है, जिनकी आर्थिक स्थिति अचानक ऊपर-नीचे होती रहती है, जिन्हें गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल लगता है, जिनके मन में हमेशा बेचैनी या संदेह बना रहता है. ऐसा होने पर संभावना है कि राहु लग्न में कमजोर या पीड़ित स्थिति में हो.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

