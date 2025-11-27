Advertisement
Rahu ke Upay: राहु कर रहा है क्नफ्यूज, अपनों पर होने लगा है शक, तो चुपके से कर लें राहु को शांत करने के ये तगड़े उपाय!

Astro Remedies To Get Rid Of Rahu Bad Effect: छाया ग्रह राहु को शांत करने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए. क्योंकि खराब राहु जीवन में अनेक परेशानियों को बुलाता है. कुंडली में अगर राहु खराब स्थिति में तो धन हानि भी होने लगती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 27, 2025, 03:34 PM IST
Rahu ke Upay in Hindi
Rahu ke Upay in Hindi

Rahu ke Upay in Hindi: छाया ग्रह राहु कलयुग का राजा है. किसी व्यक्ति की कुंडली में जब राहु खराब होता है तो व्यक्ति के जीवन में अनेक परेशानियां आने लगती हैं. पैसों का नुकसान और मानसिक तनाव बढ़ जाता है. राहु खराब होने से पेट संबंधी समस्या, सिर दर्द होना, रिश्ते खराब होता है और अपनों के बीच गलतफहमियां बढ़ने लगती है. वाणी कठोर और बदनामी होने लगती है. ऐसे में जरूरी है कि समय रहते राहु को शांत और मजबूत करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाएं. आइए जानें राहु के खराब होने के लक्षण क्या हैं और राहु को मजबूत कैसे करें. 

राहु खराब होने के ये हैं लक्षण
राहु खराब होने से पेट में दर्द या इंफेक्शन होना.
सिर में लगातार दर्द होना.
करीबी रिश्ते का खराब होना और रिश्ते में भ्रम पैदा होना. 
बड़ी आर्थिक हानि होना. 
दोस्तों रिश्तेदार के आपसी तालमेल खत्म होने लगना. 
बात बात गुस्सा आना और बोली कठोर होना.
घर के सदस्यों के साथ वाहन दुर्घटना होना.
व्यक्ति की बदनामी होना.
मित्र से धोखा मिलना.

राहु को मजबूत करने के लिए क्या करें?

  • राहु के खराब होने से मन में भ्रम पैदा होता है. इससे बचने के लिए योग-ध्यान करना शुभ परिणाम देता है.

  • राहु शिव जी का भक्त है तो राहु को शांत करने के लिए हर दिन भगवान शिव की पूजा करें. 

  • राहु को शांत करने के लिए "ऊं नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

  • राहु को शांत करने के लिए भगवान भैरव नाथ के मंदिर जाएं और सरसों के तेल से दीया जलाएं.

  • राहु को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

  • राहु की शांति के लिए ससुराल पक्ष के लोगों की इज्जत करना चाहिए.

  • राहु को शांत करने के लिए नशे की चीजों से दूर रहना चाहिए. जैसे- शराब सिगरेट से दूर रहें.

