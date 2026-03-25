Rahu-Ketu bad Effect on Rashi: राहु-केतु ज्योतिष शास्त्र के वो ग्रह हैं, जिनका नाम सुनते ही मन में डर की भावना जरूर आती है. सही भी है क्योंकि ये क्रूर ग्रह हैं और जब कष्ट देते हैं तो जीवन तबाह कर देते हैं. जानिए किन राशि वालों पर राहु-केतु काल बनकर टूटते हैं और क्यों.
Trending Photos
Rahu Ketu Gochar 2026: राहु-केतु छाया ग्रह हैं और हमेशा उल्टी चाल चलते हैं. आमतौर पर जिस राशि में राहु-केतु बैठे हों, उसे कष्ट देते ही हैं. इसलिए राहु-केतु को क्रूर ग्रह भी कहा जाता है. साथ ही ये ग्रह जीवन में अचानक घटनाएं कराते हैं और भारी उतार-चढ़ाव लाते हैं. शुभ स्थिति में हों तो जातक को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं. वहीं अशुभ स्थिति में हों तो जीवन बर्बाद कर देते हैं. व्यक्ति को मृत्यु समान कष्ट देते हैं. धन, दौलत, करियर, रिश्ते सब तबाह कर देते हैं. व्यक्ति का जीना मुश्किल कर देते हैं.
जाहिर है शनि भी बहुत खतरनाक ग्रह हैं और राजा को रंक व रंक को राजा बनाने की ताकत रखते हैं. लेकिन कुछ मामलों में 5 राशि वालों के लिए राहु-केतु, शनि से भी ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं. जानिए ये राशियों कौन-कौनसी हैं और इसके पीछे क्या वजह है.
मेष राशि के स्वामी मंगल है, जो साहस व उत्साह के प्रतीक हैं. जब भी राहु मेष राशि में आते हैं तो बहुत कष्ट देते हैं क्योंकि मंगल अग्नि तत्व वाले उग्र ग्रह हैं. ऐसे में राहु का मंगल के घर में बैठना इस राशि वालों को भारी कष्ट देता है. राहु उन्हें भ्रम देते हैं जिससे वे गलत डिसीजन ले लेते हैं, गुस्सा बढ़ाते हैं, अचानक उतार-चढ़ाव देते हैं. दुर्घटना, धन हानि करवाते हैं. तनाव और अकेलापन बढ़ाते हैं.
यह भी पढ़ें: इन मूलांक वाले पुरुषों का अपनी मां से होता है गहरा लगाव, शादी के बाद भी रहता है खास रिश्ता
कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और इस राशि में राहु-केतु का आना ग्रहण योग बनाता है. ग्रहण योग को ज्योतिष में बेहद अशुभ माना गया है. इसलिए कर्क राशि वालों के लिए भी राहु-केतु भारी कष्ट देते हैं. उनकी नींद उड़ जाती हैं. चिंता, डर, तनाव हावी रहता है. ऐसा लगता है मानो जीवन की सारी खुशियां खत्म हो गई हों.
सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और इस राशि में भी राहु-केतु का आना, ग्रहण योग बनाता है. जब राहु या केतु सिंह राशि में आते हैं तो इस राशि के लोगों का अपमान कराते हैं. उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है. घमंड में चूर हो सकते हैं. कामों में असफलता मिलती है. सेहत बिगड़ती है.
यह भी पढ़ें: 182 दिन अस्त रहेंगे मंगल, उदित होते ही 4 राशि वालों को देंगे करियर-कारोबार में ग्रोथ, ढेर सारा पैसा
वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं और इस राशि में जब राहु या केतु आते हैं तो इनके दुश्मन बढ़ जाते हैं. वे कई विवादों में फंस जाते हैं. कानूनी मामलों में जेल जाने तक की नौबत आ जाती है. कई बार तो इन मामलों के चलते व्यक्ति की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है. भयंकर मानहानि झेलनी पड़ती है.
मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो ज्ञान, धर्म, वैभव, सौभाग्य के कारक हैं. जब राहु या केतु मीन राशि में आते हैं तो व्यक्ति गलत आचरण करने लगता है. वह नशे की लत का शिकार हो सकता है. उसकी प्रतिष्ठा खराब होती है. सही-गलत की पहचान खो जाती है. लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां घेर लेती हैं.
यह भी पढ़ें: 2 अप्रैल के बाद ट्रंप लेंगे ईरान पर 'टर्न'? सोना-चांदी, तेल सब पर होगा बड़ा असर, ग्रहों की चाल दे रही अहम संकेत
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)