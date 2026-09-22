राहु-केतु ग्रह डेढ़ साल बाद दिसंबर 2026 में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं. अचानक बदलाव, महत्वाकांक्षा, भ्रम, दुविधा और अलगाव के कारण बनने वाले इन ग्रहों का गोचर सभी 12 राशि वालों की जिंदगी कई अच्छे-बुरे बदलाव लाएगा, जैसे- आर्थिक, करियर, शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते, सोच आदि. ऐसे में यह समय सावधानी बरतने का है, साथ ही फायदा पाने का भी है क्योंकि ज्योतिष के अनुसार, कुछ राशियों के लिए यह राहु-केतु शुभ फल दे सकते हैं.
राहु और केतु 5 दिसंबर 2026 को राशि परिवर्तन करेंगे. राहु कुंभ से निकलकर मकर राशि में आएंगे और केतु सिंह से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेगा. हमेशा उल्टी चाल चलने वाले ये दोनों ग्रह अगले 18 महीने यानी कि 24 जून 2028 तक इन्हीं राशियों में रहेंगे. लिहाजा इस दौरान वे किन राशियों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, ज्योतिषाचार्य दिलीप गुप्ता से जान लीजिए.
मेष : मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है लेकिन राहु गोचर कुछ लोगों को करियर में नए और बेहतरीन मौके दिलवा सकता है. पैतृक विरासत से या अन्य किसी प्रॉपर्टी डील से फायदा हो सकता है. कर्ज से राहत मिल सकती है.
कन्या : कन्या राशि वाले लोगों की जिंदगी में परेशानियां कम होती नजर आ रही हैं. आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. स्टूडेंट्स के लिए समय काफी फेवरेबल है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. स्किन संबंधी समस्या दूर हो सकती है.
धनु : धनु राशि वालों को राहु गोचर कारोबार में बड़ा फायदा दे सकता है. जो लोग नया काम, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, वे प्रयास करें तो फंडिंग और बाकी व्यवस्थाएं जुटा सकते हैं. आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती नजर आ रही है.
वृष राशि : वृष राशि वालों के लिए केतु कई सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं. करियर में वो सफलता मिल सकती है, जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था. पूर्व में की गई मेहनत को अब पहचान मिलेगा. इनकम भी बढ़ेगी. नए-नए स्त्रोतों से पैसा मिल सकता है.
मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों को नौकरी-व्यापार में अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं. कुछ लोगों की नई नौकरी लग सकती है. रुके हुए काम पूरे होंगे. काम का बोझ कुछ कम हो सकता है.
तुला राशि : तुला राशि वालों को दिसंबर से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. आप कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं जिससे भविष्य में फायदा होगा. आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
(Disclaimer: यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है. )