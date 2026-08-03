सावन महीने के पहले सोमवार पर 2 ताकतवर ग्रह राहु और मंगल का विशेष प्रभाव रहने वाला है. दरअसल, 3 अगस्त 2026 सावन सोमवार से कुछ घंटे पहले ही मंगल ने राशि बदली है और राहु ने नक्षत्र बदला है. द्रिक पंचांग के अनुसार 2 अगस्त को राहु शतभिषा नक्षत्र से निकलकर धनिष्ठा नक्षत्र में आ गए हैं. साथ ही मंगल ग्रह राशि बदलकर मिथुन राशि में आ गए हैं. सावन सोमवार से कुछ घंटे पहले राहु और मंगल की स्थिति में ये बड़ा बदलाव 3 राशियों के लिए धन और पद बढ़ाने वाला साबित हो सकता है.
अनुभवी ज्योतिषाचार्य श्याम ठाकुर के अनुसार 18 सितंबर तक मंगल का मिथुन राशि में संचरण मेष, वृषभ, मिथुन, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए शुभ फलदायी है. इन सभी 6 राशि वालों को इस दौरान धन-संपत्ति संबंधी लाभ हो सकता है. आपका उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, जिससे योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए यह समय अच्छा है. स्पोर्ट्स, रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत शुभ है.
2 अगस्त को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ गए हैं और अब साल 2026 में राहु धनिष्ठा नक्षत्र के ही अलग-अलग चरणों में गोचर करेंगे. धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल ग्रह हैं और इसका शुभ प्रभाव मिथुन, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि वालों पर होगा. राहु इन राशि वालों को भौतिक सुख, धन-सफलता और करियर में उन्नति देंगे.
इस तरह मंगल और राहु के प्रभाव को मिलाकर देखें तो मिथुन, तुला, धनु और कुंभ 4 राशियां ऐसी हैं, जिनके लिए अगला करीब डेढ़ महीना शानदार रहने वाला है. यानी कि न केवल सावन सोमवार बल्कि पूरे सावन महीना इन लोगों के लिए शुभ साबित हो सकता है. ज्योतिषाचार्य श्याम ठाकुर के अनुसार इस दौरान इन 4 राशि वालों को नौकरी-व्यापार में उन्नति करने के मौके मिलेंगे और उनका इस्तेमाल करने का साहस-क्षमता भी इन्हे मिलेगी. लिहाजा इस समय का भरपूर इस्तेमाल करें. इससे आप ज्यादा धन कमाने, सफल होने, योजनाओं को जमीन पर उतारने और नई पहचान बनाने में सफल रहेंगे.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)