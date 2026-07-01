/राहु-मंगल ने बनाया अंगारक योग, 3 राशि वालों के लिए चुनौतिपूर्ण समय, जानें बचाव के तरीके

क्रूर ग्रह राहु ने हाल ही में नक्षत्र परिवर्तन करके धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश किया है. द्रिक पंचांग के अनुसार यह गोचर 30 जून 2026 को हुआ है. धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल ग्रह हैं जो कि अग्नि तत्व वाले ग्रह हैं. ऐसे में मायावी ग्रह राहु के मंगल के नक्षत्र में आने से अंगारक योग बन रहा है.
अंगारक योग युद्ध, हिंसा, आपदा, आग भड़काने वाला माना गया है. साथ ही इसका प्रभाव लोगों की जिंदगी पर भी असर डालता है. जानिए इस बार बना अंगारक योग किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए अशुभ है. साथ ही जानें जिन लोगों पर इस योग का नकारात्मक असर होने की आशंका है, उन्हें बचाव के लिए क्या करना चाहिए.
मेष राशि : मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं और अंगारक योग के चलते जुलाई में पूरे महीने मेष राशि वालों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए. वरना बेकाबू जुबान घर-परिवार और कार्यक्षेत्र में नुकसान दे सकती है.
कर्क राशि : कर्क राशि वालों को इस दौरान मानसिक तनाव और अज्ञात भय परेशान कर सकता है. वाहन चलाते समय सावधान रहें. साथ ही नकारात्मक विचारों से बचने की कोशिश करें.
वृश्चिक राशि : वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, इसलिए राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण इस राशि वालों में गुस्सा-आक्रामकता बढ़ा सकता है. बेहतर धैर्य और शांत रहें. वरना जीवनसाथी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं.
यह अंगारक योग मिथुन राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों को शुभ फल दे सकता है. इन लोगों को सत्ता पक्ष से लाभ होने, पैसे मिलने, बड़ा पद मिलने के योग बन रहे हैं. वहीं कुछ जातक विदेश यात्रा पर जा सकते हैं.
- रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ें.
- हर सोमवार को शिवलिंग पर जल और काले तिल अर्पित करें. हो सके तो यह उपाय रोज करें.
- गुस्से पर काबू रखें. मेडिटेशन करें.
- पक्षियों को सात अनाज मिलाकर दाना डालें. यह उपाय राहु दोष से निजात पाने में बहुत प्रभावी है. वहीं मंगल दोष के लिए जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल, गुड़ या तांबे के बर्तनों का दान करें.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)