Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /राहु-मंगल ने बनाया अंगारक योग, 3 राशि वालों के लिए चुनौतिपूर्ण समय, जानें बचाव के तरीके

राहु-मंगल ने बनाया अंगारक योग, 3 राशि वालों के लिए चुनौतिपूर्ण समय, जानें बचाव के तरीके

राहु मंगल की युति अंगारक योग बनाती है, जिसे ज्‍योतिष में बहुत अशुभ माना गया है. राहु के धनिष्‍ठा नक्षत्र में आने से जुलाई की शुरुआत से ही यह योग सक्रिय हो गया है. जानिए किन राशि वालों को इसके दुष्‍प्रभाव से बचने के लिए उपाय कर लेने चाहिए.

Written ByShraddha Jain
Published: Jul 01, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:09 PM IST
राहु-मंगल ने बनाया अंगारक योग, 3 राशि वालों के लिए चुनौतिपूर्ण समय, जानें बचाव के तरीके
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बाबा निराला की वापसी तय! बॉबी देओल की 'आश्रम 4' पर आया अपडेट, जल्द शुरू होगी शूटिंग
Aashram 455 min ago
2
Rain56 min ago
3
Bilaspur News57 min ago
4
Horror Movie58 min ago
5
honey trap case1 hr ago