Rahu Pradhan Jatak: कैसे होते हैं राहु प्रधान जातक? जानिए लक्षण, प्रभाव और व्यक्तित्व की खासियतें

Rahu Pradhan Jatak Personality: ज्योतिष शास्त्र में राहु को रहस्यमयी ग्रह माना गया है. राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं, जो किसी जातक के पीछे छाया की तरह हमेशा साथ रहते हैं. साथ ही ये ग्रह किसी जातक को अप्रत्याशित परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं. राहु के शुभ प्रभाव से ही किसी व्यक्ति की किस्मत अचानक पलट जाती है. जबकि, अगर राहु की दशा अच्छी नहीं है तो जातक को अर्श से फर्श तक पहुंचने में भी समय नहीं लगता. ऐसे में आइए जानते हैं कि राहु प्रधान जातक का व्यक्तित्व कैसा होता है.
Rahu Pradhan Jatak Prediction: वैदिक ज्योतिष में राहु को मायावी ग्रह माना गया है. कहा जाता है कि राहु जिस जातक की कुंडली में अच्छी स्थिति में होता है, उसे फर्श से अर्श तक पहुंचने में देर नहीं लगती. ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है, जो किसी जातक को अप्रत्याशित लाभ देता है. अक्सर लोग राहु-केतु का नाम सुनकर भयभीत हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है. राहु प्रधान जातक बेहद निडर और किस्मत के मामले में औरों से कहीं आगे रहते हैं. राहु प्रधान जातकों के कुछ गुण ऐसे होते हैं, जिनकी वजह से वे हर पल सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं. ऐसे लोगों को किस्मत का भी भरपूर साथ मिलता है और इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि राहु प्रधान जातक कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है और उनकी खासियतें क्या होती हैं.
राजनीति में कदम रखने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए मजबूत भाग्य और सही समय की जरूरत होती है. ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से, सूर्य के बाद राहु ही वह ग्रह है जो व्यक्ति के भीतर रणनीतिक कौशल और कूटनीतिक समझ विकसित करता है. राहु को नीति कारक ग्रह कहा जाता है. यह व्यक्ति को सिखाता है कि किस परिस्थिति में कौन सा दांव चलना है.
एक प्रभावशाली और सफल राजनेता बनने के लिए कुंडली में राहु का बलवान होना बेहद जरूरी है. राहु की प्रकृति आकस्मिकता की है. राजनीति में अचानक प्रवेश और अप्रत्याशित जीत अक्सर राहु की ही देन होती है. अगर किसी जातक की कुंडली के तीसरे, छठे या 11वें भाव में राहु स्थित हो, तो अपनी महादशा या अनुकूल गोचर में यह जातक को राजनीति की बुलंदियों पर बैठा देता है. जैमिनी ज्योतिष के अनुसार, अगर राहु सबसे अधिक अंशों वाला दूसरा ग्रह बन जाए, तो व्यक्ति का राजनीतिक करियर अत्यंत उज्ज्वल होता है. कुंडली का दसवां घर सत्ता का घर माना जाता है. अगर यहां उच्च का ग्रह हो और राहु का प्रभाव लग्न पर हो, तो जातक में चाणक्य जैसी तीक्ष्ण बुद्धि विकसित होती है.
राहु प्रधान व्यक्ति अपनी बातों और व्यवहार को स्थिति के अनुसार ढालने में माहिर होता है. विरोधियों को मात देना, गठबंधन की राजनीति को समझना और अंतिम समय में पासा पलट देना राहु प्रधान लोगों की खालियतें हैं. यही वजह है कि कई राजनेता शत्रुओं से सुरक्षा और अपनी रणनीतियों की सफलता के लिए राहु का रत्न गोमेद धारण करते हैं.
राजनीति में सिर्फ एक ग्रह ही सब कुछ तय नहीं करता, बल्कि पंचमहापुरुष योग जैसे राजयोगों की उपस्थिति भी सफलता तय करती है. अगर कुंडली में शुभ योगों की संख्या अधिक है और केमद्रुम या कालसर्प जैसे अशुभ योगों का प्रभाव कम है, तो चुनाव में प्रत्याशी की जीत की संभावना कई गुना बढ़ जाती है.
