अगले 8 महीनों के लिए 5 राशियों को 'रेड अलर्ट' दे रहे राहु, सामने आ सकते हैं छिपे राज! बरतें विशेष सावधानी

क्रूर ग्रह ने चाल में बड़ा बदलाव करते हुए 2 अगस्त 2026 को धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश किया है. 10 अप्रेल 2027 तक राहु इसी नक्षत्र में रहेंगे. राहु भ्रम, महत्वाकांक्षा और अचानक बदलाव के कारक हैं. वहीं धनिष्ठा नक्षत्र का संबंध धन, महत्वाकांक्षा, लय, साहस, प्रसिद्धि और सामूहिक प्रभाव से है. जिसके चलते ये करीब 8 महीने का समय कई लोगों की जिंदगी में बड़े उतार-चढ़ाव ला सकता है. ज्योतिषाचार्य दिलीप गुप्ता के अनुसार 5 राशि वालों को खासतौर पर इस समय में सावधानी बरतने की जरूरत है.
कर्क राशि वालों के लिए यह समय पैसा, सेहत के मामले में तो उतार-चढ़ाव वाला है ही. साथ ही इस समय में आपका कोई छिपा हुआ राज सामने आ सकता है. जिससे जिंदगी में तनाव बढ़ने की आशंका है. इसके अलावा कर्ज लेने की नौबत आ सकती है. इमोशनल होकर रिएक्शन देने से बचें. साथ ही किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें. न किसी को उधार दें, पैसा डूब सकता है. बेवजह सोचने से बचें वरना घबराहट-बेचैनी के शिकार हो सकते हैं.
राहु का यह नक्षत्र गोचर कन्या राशि वालों की दिनचर्या, सेहत को लेकर परेशानिया दे सकता है. छोटी-छोटी बातों पर समय और ऊर्जा बर्बाद हो सकती है. ऑफिस पॉलीटिक्स और काम का बोझ तनाव दे सकता है. बेहतर है अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें और किसी से न उलझें. खासतौर पर वर्कप्लेस पर विवाद न करें. अपने जरूरी काम, डॉक्यूमेंट्स, दवाइयों, काम को लेकर डेडलाइन का ध्यान रखें.
मकर राशि वालों को यह समय धन के मामले में सावधानी से बिताना चाहिए, क्योंकि आपके पास अचानक पैसे आएंगे जिससे आपको महंगी चीजें खरीदने की इच्छा होगी. ऐसा भी हो सकता है कि कोई महंगी चीज पाने के लिए आप पैसे कमाने का गलत तरीका इस्तेमाल करें. बेहतर है अपनी इच्छाओं को काबू में रखें. जोखिम न लें, न ही किसी के बड़े-बड़े वादों पर आसानी से भरोसा करें. कड़वा बोलने से बचें, वरना रिश्ते खराब हो सकते हैं.
वैसे तो कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है लेकिन राहु कई बार मामले बिगाड़ सकता है. जैसे- आपकी इमेज, निर्णय लेने की क्षमता, कॉन्फिडेंस पर बुरा असर पड़ सकता है. आप अचानक जीवन में बहुत कुछ बदलना चाहेंगे, लेकिन भ्रम में रहेंगे कि करें या न करें. इस समय ईगो से बचना जरूरी है. साथ ही अच्छी नींद और मानसिक शांति पाने के लिए प्रयास करें.
मीन राशि वालों को इस समय अनजाना डर सता सकता है. आप अकेलापन महसूस करेंगे. नींद न आने की समस्या और खर्च परेशान कर सकता है. जिंदगी के मसलों से दूर जाने की इच्छा होगी. अपने राज या अपने इमोशंस हर किसी को न बताएं, बल्कि भरोसेमंद दोस्त या करीबी को बताएं या थैरेपिस्ट की मदद लें. इस समय में अध्यात्म की ओर जाना आपके लिए मददगार साबित हो सकता है.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)