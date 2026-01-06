Kundli Yog: किस्मत का ताला खोलता है कुंडली का ये राजयोग, जॉब में प्रमोशन और बिजनेस में दिलाता है बेहिसाब कामयाबी

Advertisement
Rajlakshan Rajyog in Kundli: ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि राजलक्षण राजयोग जिस भी कुंडली में विद्यमान होता है, वह व्यक्ति को एक किंग वाली लाइफस्टाइल और सम्मान प्रदान करता है. आइए जानते हैं कि कुंडली में यह योग कैसे बनता है और इसका जीवन पर क्या शुभ प्रभाव पड़ता है.  

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 06, 2026, 01:56 PM IST
Rajlakshan Rajyog: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी व्यक्ति की जीवन यात्रा केवल उसके संघर्षों से तय नहीं होती, बल्कि ब्रह्मांड में ग्रहों की बदलती चाल भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है. अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग कम प्रयास में भी शिखर तक पहुंच जाते हैं. ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसके पीछे कुंडली में मौजूद विशिष्ट शुभ योग होते हैं. इन्हीं दुर्लभ और शक्तिशाली योगों में से एक है 'राजलक्षण राजयोग'. यह राजयोग व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाने की क्षमता रखता है. ऐसे में आइए वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, विस्तार से जानते हैं कि कुंडली में यह राजयोग कैसे बनता है और जीवन पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं.

क्या है राजलक्षण राजयोग 

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा, गुरु और शुभ ग्रहों के मेल से कई योग बनते हैं, लेकिन राजलक्षण योग अपनी व्यापकता के कारण विशेष माना जाता है. इसका निर्माण मुख्य रूप से चार शुभ ग्रहों के आपसी तालमेल से होता है. जो चार ग्रह राजयोग के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं, उनमें देवगुरु बृहस्पति (ज्ञान और सौभाग्य के प्रतीक), शुक्र (भौतिक सुख और ऐश्वर्य के कारक), बुध (बुद्धि और संचार कौशल के स्वामी) और चंद्रमा (मन और शीतलता के प्रतीक) शामिल हैं. 

कुंडली में कैसे बनता है राजलक्षण राजयोग
 
जब किसी जातक की जन्म कुंडली के लग्न (प्रथम भाव) या केंद्र भावों (4थे, 7वें और 10वें भाव) में ये चारों शुभ ग्रह एक साथ या शुभ स्थिति में विराजमान होते हैं, तब 'राजलक्षण राजयोग' का निर्माण होता है. केंद्र भावों को कुंडली का आधार स्तंभ माना जाता है, इसलिए यहां इन ग्रहों की उपस्थिति जातक को ईश्वरीय वरदान के समान फल देती है.

राजलक्षण राजयोग के फायदे

जिस जातक की कुंडली में यह राजयोग बलवान होता है, उसे जीवन के हर मोर्चे पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं. ऐसे व्यक्ति का स्वभाव और रूप-रंग इतना प्रभावशाली होता है कि लोग उनकी ओर अपने आप ही खिंचे चले आते हैं. उनमें एक स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता होती है. बुध और चंद्रमा का शुभ प्रभाव व्यक्ति को निर्णय लेने में निपुण बनाता है. ऐसे लोग विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोते और अपनी बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाल लेते हैं. गुरु और शुक्र की युति जातक को तमाम भौतिक सुख-सुविधाएं प्रदान करती है. इनके पास न केवल धन की प्रचुरता होती है, बल्कि ये समाज में एक विलासितापूर्ण और सम्मानित जीवन जीते हैं. 

यह भी पढ़ें: रातोंरात करोड़पति बना सकता है कुंडली का ये योग, फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है इंसान

करियर और सामाजिक जीवन पर प्रभाव

राजलक्षण राजयोग का प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह करियर में भी बड़ी छलांग लगाने में मदद करता . साम्राज्य खड़ा करने में सफल होता है. पेशेवर कामयाबी के साथ-साथ ऐसे लोगों का पारिवारिक जीवन भी अत्यंत सुखद रहता है. इन्हें जीवनसाथी और परिवार का भरपूर सहयोग प्राप्त होता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

