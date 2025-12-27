Hatheli me Rajyog : राजयोग के नाम से ही जाहिर होता है, राजा जैसा सुख. यानी कि ढेर सारा पैसा, संपत्ति, सुख-सुविधाएं, शोहरत, सम्‍मान. ये सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता है. लेकिन जिन लोगों को मिलता है, उनकी कुंडली और हाथ की रेखाओं में ये राजयोग बनते हैं. ये राजयोग उन्‍हें खूब सफलता दिलाते हैं. ऐसे लोगों की किस्‍मत तगड़ी होती है. आज हम हस्‍तरेखा शास्‍त्र की मदद से जानते हैं कि हथेली को देखकर कैसे पता लग सकता है कि राजयोग बन रहा है.

अचानक किस्‍मत बदल देता है राजयोग

जिन लोगों के हाथ में या कुंडली में राजयोग होता है उन जातकों की किस्मत अचानक से बदल सकती है. इन लोगों को रातों-रात पद, पैसा और प्रतिष्ठा मिल सकती है. जानिए आपके हाथों में राजयोग की रेखा है या नहीं.

- अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर सूर्य और गुरु पर्वत बहुत ऊंचा हो, साथ ही बुध रेखा साफ हो, तो यह भी राजयोग का संकेत होता है. बुध रेखा भाग्‍य रेखा के सामांतर हथेली के बाहरी हिस्‍से के पास से खड़ी होती है. ऐसा जातक जिस क्षेत्र में जाए हमेशा सफल होता है. ऐसे लोग कारोबार करें तो मिट्टी को भी सोने की तरह बेच देते हैं. दुनिया इन लोगों के पीछे दीवानी रहती है. कई बार ऐसे जातक अपनी इस खूबी का फायदा उठाकर गलत काम भी कर बैठते हैं.

- यदि किसी व्‍यक्ति के हाथ में मंगल पर्वत बहुत ऊंचा हो और मस्तिष्‍क रेखा सिरे पर दो भागों में बंटी हुई हो तो ऐसे लोग अचानक से फेमस हो जाते हैं. कई बार वे ऐसा साहसिक काम कर देते हैं कि रातों-रात मशहूर हो जाते हैं.

- जिन लोगों के हाथ में कोई रेखा अनामिका उंगली के पास से निकलकर मस्तिष्क रेखा से झुककर गुरु पर्वत पर आए तो यह राजयोग कहलाता है. ऐसा जातक अचानक से राजनीति में आ सकता है और रातों-रात सफलता पा सकता है.

- जिन लोगों की छोटी उंगली असामान्‍य तौर पर लंबी हो तो यह राजयोग का साफ संकेत है. ऐसा व्यक्ति राजयोग लेकर ही पैदा होता है. उसका बचपन तो सुख में बीतता ही है, आगे जाकर सरकारी क्षेत्र में उच्च पद और जीवन में बड़ा नाम कमाता है.

