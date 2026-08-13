Raksha Bandhan 2026: इस रक्षाबंधन बहन को दें राशि अनुसार गिफ्ट, बना रहेगा स्नेह और सकारात्मकता!

मेष राशि: अपनी मेष राशि की बहन को रक्षाबंधन पर लाल रंग की ड्रेस दे सकते हैं. यह गिफ्ट उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

वृष राशि: अपनी वृष राशि की बहन को रक्षाबंधन पर चांदी की ज्वेलरी दे सकते हैं. इस से जीवन में सुख बढ़ेगा.

मिथुन राशि: अपनी मिथुन राशि की बहन को रक्षाबंधन पर हरे रंग की चूड़ी दे सकते हैं. हरे रंग की पोशाक भी गिफ्ट कर सकते हैं.

कर्क राशि: अपनी कर्क राशि की बहन को रक्षाबंधन पर चांदी का सामान गिफ्ट करें, जैसे चांदी का गिलास. बहन का मन शांत रहेगा. सिंह राशि: अपनी सिंह राशि की बहन को रक्षाबंधन पर गिफ्ट में गोल्ड ज्वेलरी दें. करियर संबंधी बाधाएं दूर होंगी.

कन्या राशि: अपनी कन्या राशि की बहन को रक्षाबंधन पर हरे रंग का सामान दें. बुद्धि का विकास होगा और वाणी मधुर होगी.

तुला राशि: अपनी तुला राशि की बहन को रक्षाबंधन पर चांदी की ज्वेलरी दे सकते हैं या कीमती पर्स या पोशाक दे सकते हैं.

वृश्चिक राशि: अपनी वृश्चिक राशि की बहन को रक्षाबंधन पर लाल रंग का सामान गिफ्ट करें. पोशाक गिफ्ट कर सकते हैं.

धनु राशि: अपनी धनु राशि की बहन को रक्षाबंधन पर गोल्ड ज्वेलरी दें या पीले रंग की ड्रेस भी गिफ्ट कर सकते हैं.

मकर राशि: अपनी मकर राशि की बहन को रक्षाबंधन पर मोबाइल फोन गिफ्ट कर सकते हैं. जूते भी गिफ्ट करना सही रहेगा.

कुंभ राशि: अपनी कुंभ राशि की बहन को रक्षाबंधन पर नीले रंग की ड्रेस गिफ्ट करें.

मीन राशि: अपनी मीन राशि की बहन को रक्षाबंधन पर पीतल का सामान गिफ्ट करें. पीले कपड़े भी गिफ्ट कर सकते हैं.