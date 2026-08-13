Raksha Bandhan 2026: इस रक्षाबंधन बहन को दें राशि अनुसार गिफ्ट, बना रहेगा स्नेह और सकारात्मकता!

Raksha Bandhan 2026: इस साल रक्षाबंधन पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा. इस पर्व की तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है. बहनें सुंदर राखियां खरीदती हैं. वहीं भाई अपनी बहनों के लिए गिफ्ट खरीदते हैं. अगर आप इस बात को लेकर कन्फ्यूज हो रहे हैं कि अपनी बहन को इस रक्षाबंधन पर क्या गिफ्ट दें तो अब आपका यह कन्फ्यूज दूर होने वाला है. दरअसल, आप अपनी बहन को उनकी राशि के अनुसार रक्षाबंधन पर गिफ्ट दे सकते हैं. इससे बहन के जीवन में सकारात्मकता तो आएगी ही इसके साथ ही भाई-बहन के बीच स्नेह बना रहेगा. आइए देखें राशि अनुसार गिफ्ट की लिस्ट.
मेष राशि: अपनी मेष राशि की बहन को रक्षाबंधन पर लाल रंग की ड्रेस दे सकते हैं. यह गिफ्ट उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.
वृष राशि: अपनी वृष राशि की बहन को रक्षाबंधन पर चांदी की ज्वेलरी दे सकते हैं. इस से जीवन में सुख बढ़ेगा.
मिथुन राशि: अपनी मिथुन राशि की बहन को रक्षाबंधन पर हरे रंग की चूड़ी दे सकते हैं. हरे रंग की पोशाक भी गिफ्ट कर सकते हैं.
कर्क राशि: अपनी कर्क राशि की बहन को रक्षाबंधन पर चांदी का सामान गिफ्ट करें, जैसे चांदी का गिलास. बहन का मन शांत रहेगा. सिंह राशि: अपनी सिंह राशि की बहन को रक्षाबंधन पर गिफ्ट में गोल्ड ज्वेलरी दें. करियर संबंधी बाधाएं दूर होंगी.
कन्या राशि: अपनी कन्या राशि की बहन को रक्षाबंधन पर हरे रंग का सामान दें. बुद्धि का विकास होगा और वाणी मधुर होगी.
तुला राशि: अपनी तुला राशि की बहन को रक्षाबंधन पर चांदी की ज्वेलरी दे सकते हैं या कीमती पर्स या पोशाक दे सकते हैं.
वृश्चिक राशि: अपनी वृश्चिक राशि की बहन को रक्षाबंधन पर लाल रंग का सामान गिफ्ट करें. पोशाक गिफ्ट कर सकते हैं.
धनु राशि: अपनी धनु राशि की बहन को रक्षाबंधन पर गोल्ड ज्वेलरी दें या पीले रंग की ड्रेस भी गिफ्ट कर सकते हैं.
मकर राशि: अपनी मकर राशि की बहन को रक्षाबंधन पर मोबाइल फोन गिफ्ट कर सकते हैं. जूते भी गिफ्ट करना सही रहेगा.
कुंभ राशि: अपनी कुंभ राशि की बहन को रक्षाबंधन पर नीले रंग की ड्रेस गिफ्ट करें.
मीन राशि: अपनी मीन राशि की बहन को रक्षाबंधन पर पीतल का सामान गिफ्ट करें. पीले कपड़े भी गिफ्ट कर सकते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)