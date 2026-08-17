/Raksha Bandhan 2026: बहन को दें शुक्र ग्रह से जुड़े ये 5 गिफ्ट, रक्षाबंधन पर्व से ही शुरू हो जाएंगे शानदार दिन और बढ़ेंगा धन!

Raksha Bandhan 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह भौतिक सुख, सौंदर्य, प्रेम और ऐश्वर्य का कारक है. ऐसे में रक्षाबंधन के शुभ मौके पर अगर भाई अपनी बहन को शुक्र ग्रह से जुड़ी चीजें गिफ्ट में दे तो यह बहन के लिए अति शुभ सिद्ध हो सकता है. इस साल रक्षाबंधन पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा. आइए जानें शुक्र ग्रह से जुड़ी कौन सी 5 चीजें आप अपनी बहन को गिफ्ट में दे सकते हैं जिससे बहन के जीवन में सुख समृद्धि और प्रसन्नता बनी रहे.
रक्षाबंधन पर्व पर भाई अगर बहन को कीमती गिफ्ट दें तो भाई-बहन दोनों की किस्मत चमक सकती है. शुक्र ग्रह से जुड़े धातु चांदी के गहने जैसे पायल या छल्ला बहन को गिफ्ट में दे सकते हैं. इससे बहन की कुंडली में शुक्र ग्रह एक्टिव हो जाएगा और सुख-समृद्धि बढ़ेगी.
इस गिफ्ट को देने से भाई-बहन के रिश्ते में स्नेह बना रहता है.
वैदिक ज्योतिष के अनुसार सफेद, गुलाबी और चमकीले रंगों से शुक्र ग्रह का गहरा संबंध है. ऐसे में रक्षाबंधन पर अपनी बहन को इन्हीं रंगों के कपड़े गिफ्ट में दें. ऐसा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होकर धन प्रेम और सुख हो बढ़ाता है. बहन के जीवन में शांति बनी रहती है और व्यक्तित्व में निखार आता है.
कीमती और अच्छी खुशबू वाला परफ्यूम बहन को रक्षाबंधन पर गिफ्ट करें. शुक्र ग्रह को मजबूत करने का यह सबसे प्रभावशाली तरीका है. बहन को यह गिफ्ट देने से शुक्र की ऊर्जा सकारात्मक होकर प्रेम और सौहार्द को बढ़ाएगी और भाई-बहन का रिश्ता मजबूत होगा.
कला, सौंदर्य, संगीत और अभिनय का संबंध शुक्र ग्रह से हैं. ऐसे में अगर कला से जुड़ी चीजों को अपनी बहन को गिफ्ट करें तो शुक्र ग्रह मजबूत होगा. बहन को रक्षाबंधन के मौके पर मेहंदी सेट, पेंटिंग किट, सौंदर्य से जुड़ी चीजें या गिटार जैसी चीजें गिफ्ट में दे सकते हैं.
शुक्र यंत्र घर में होने से शुक्र की स्थिति मजबूत बनी रहती है. ऐसे में रक्षाबंधन पर बहन को तांबे या चांदी से बना शुक्र यंत्र गिफ्ट में दे सकते हैं. अगर आपकी बहन कला के क्षेत्र में करियर बनाना चाहती है तो उसके लिए शुक्र यंत्र एक बहुत ही सकारात्मक गिफ्ट हो सकता है. सफलता के रास्ते खुलेंगे.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)