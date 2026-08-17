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Raksha Bandhan 2026: बहन को दें शुक्र ग्रह से जुड़े ये 5 गिफ्ट, रक्षाबंधन पर्व से ही शुरू हो जाएंगे शानदार दिन और बढ़ेंगा धन!

Raksha Bandhan 2026 Idea: रक्षाबंधन पर्व पर अपनी बहन को शुक्र ग्रह से जुड़े गिफ्ट दें उसके जीवन की परेशानियों का अंत हो सकता है. आइए जानें वो 5 गिफ्ट जिनका शुक्र ग्रह से गहरा संबंध है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 17, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:06 AM IST
Raksha Bandhan 2026: बहन को दें शुक्र ग्रह से जुड़े ये 5 गिफ्ट, रक्षाबंधन पर्व से ही शुरू हो जाएंगे शानदार दिन और बढ़ेंगा धन!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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