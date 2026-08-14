/Raksha Bandhan 2026: दिशा और उचित आसन का चयन... इस रक्षाबंधन वास्तु नियमों के अनुसार भाई को बांधें राखी, सब होगा मंगल ही मंगल!

Raksha Bandhan 2025 Vastu Tips: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के स्नेह को समर्पित है. राखी बांधते समय कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसे- शुभ मुहूर्त, दिशा, बैठने का आसन, राशि आदि. वास्तु नियमों के अनुसार राखी बांधने से भाई-बहन दोनों के जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि रक्षाबंधन के दिन किन वास्तु और ज्योतिष नियमों का ध्यान रखें ताकि पूरे साल मंगल ही मंगल हो और जीवन की परेशानियों का अंत हो सके.
अगर अपने भाई को वैदिक राखी बांधे तो यह अति शुभ होगा. वैदिक राखी बनाने के लिए 5 सामग्रियों की जरूरत पड़ती है. दूर्वा (घास), अक्षत, केसर, चंदन और सरसों के दाने. इन सभी सामग्री को एक रेशम के कपड़े में बांधें और उसकी छोटी सी पोटली बना लें या फिर उसकी सिलाई कर दें. अब इसे कलावे में पिरो दें. इस वैदिक राखी को वास्तु अनुसार सुख समृद्धि लाने वाला माना जाता है. ध्यान रहे कि भूलकर भी पुरानी राखी भाई की कलाई पर न बांधें.
राखी बांधते समय दिशा का विशेष ध्यान रखें. वास्तु शास्त्र के अनुसार राखी बांधने के लिए ईशान, पूर्व या उत्तर दिशा उचित होती है. इसे शुद्ध और पवित्र दिशा माना गया है. बहन अपने भाई को राखी बांधते समय अपना मुख पश्चिम दिशा में रखें और भाई का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए.
राखी बांधते समय भाई लकड़ी के पाट बैठें तो इसे सही माना जाता है. वहीं, बहन कुश के आसन पर बैठें. अगर कुश का आसन न हो तो सूत की दरी पर भी बहनें बैठ सकती हैं. प्लास्टिक की चटाई या कपड़े पर बैठने से बचें.
राखी बांधने से पहले घर को साफ कर लें और सुगंधित वातावरण रखें. इसके लिए फूल से घर को सजा सकते हैं और चंदन या गुग्गल की धूप जला सकते हैं. राखी बांधते समय घर की खिड़कियां खोलें ताकि प्रकाश और स्वच्छ हवा घर में आ सके और माहौल सकारात्मक बना रहे. राखी बांधते समय इन वास्तु नियमों का जरूर पालन करें.
राखी बांधने से पहले भाई के माथे पर दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली से रोली-अक्षत का तिलक करें. अनामिका उंगली का उपयोग मांगलिक कार्यों को करने के लिए किया जाता है. तिलक लगाते और राखी बांधते समय इस बात का ध्यान रखें कि भाई और बहन दोनों के सिर ढंके हों.
ध्यान दें राखी के लिए सामान्यतः कुछ रंगों को अति शुभ माना जाता है. वास्तु के अनुसार लाल, पीले और नारंगी रंग की राखियां उचित रहेंगी. वहीं गहरे नीले, जामुनी, काले या कत्थई रंग की राखियां लेने से बचें.
मेष राशि- लाल या नारंगी रंग की राखी.
वृषभ राशि- सफेद, गुलाबी या हल्के नीले रंग की राखी.
मिथुन राशि- हरे रंग की राखी.
कर्क राशि- सफेद रंग की राखी.
सिंह राशि- सुनहरे, पीले या केसरिया रंग की राखी.
कन्या राशि- गहरे हरे या भूरे रंग की राखी.
तुला राशि- गुलाबी, हल्के नीले या सफेद रंग की राखी.
वृश्चिक राशि- लाल, नारंगी या मैरून रंग की राखी.
धनु राशि- पीले या सुनहरे रंग की राखी.
मकर राशि- गहरे नीले, भूरे या काले रंग की राखी.
कुंभ राशि- नीले या बैंगनी रंग की राखी.
मीन राशि- पीले या नारंगी रंग की राखी.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धर्म एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)