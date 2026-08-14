/Raksha Bandhan 2026: दिशा और उचित आसन का चयन... इस रक्षाबंधन वास्तु नियमों के अनुसार भाई को बांधें राखी, सब होगा मंगल ही मंगल!

मेष राशि- लाल या नारंगी रंग की राखी.

वृषभ राशि- सफेद, गुलाबी या हल्के नीले रंग की राखी.

मिथुन राशि- हरे रंग की राखी.

कर्क राशि- सफेद रंग की राखी.

सिंह राशि- सुनहरे, पीले या केसरिया रंग की राखी.

कन्या राशि- गहरे हरे या भूरे रंग की राखी.

तुला राशि- गुलाबी, हल्के नीले या सफेद रंग की राखी.

वृश्चिक राशि- लाल, नारंगी या मैरून रंग की राखी.

धनु राशि- पीले या सुनहरे रंग की राखी.

मकर राशि- गहरे नीले, भूरे या काले रंग की राखी.

कुंभ राशि- नीले या बैंगनी रंग की राखी.

मीन राशि- पीले या नारंगी रंग की राखी.