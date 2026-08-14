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Raksha Bandhan 2026: दिशा और उचित आसन का चयन... इस रक्षाबंधन वास्तु नियमों के अनुसार भाई को बांधें राखी, सब होगा मंगल ही मंगल!

Raksha Bandhan 2026 Vastu Tips: क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय सही दिशा और उचित आसन का चयन करना बहुत जरूरी होता है. आइए जानें इस रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय किन वास्तु नियमों का विशेष ध्यान रखें ताकि सब मंगल ही मंगल हो.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 14, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:07 AM IST
Raksha Bandhan 2026: दिशा और उचित आसन का चयन... इस रक्षाबंधन वास्तु नियमों के अनुसार भाई को बांधें राखी, सब होगा मंगल ही मंगल!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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