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Hindi Newsऐस्ट्रोRam Navami 2026: राम नवमी पर करें कारगर वास्तु उपाय, घर पर हमेशा बनी रहेगी रामलला कृपा, बढ़ेगा सुख-संपदा!

Ram Navami 2026: राम नवमी पर करें कारगर वास्तु उपाय, घर पर हमेशा बनी रहेगी रामलला कृपा, बढ़ेगा सुख-संपदा!

Ram Navami 2026 Vastu Upay: राम नवमी पर कुछ अचूक वास्तु उपाय करने से जीवन के दुखों का नाश होता है और घर से सभी तरह की नकारात्मकता दूर होती हैं. आइए इन वास्तु उपायों के बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 24, 2026, 03:43 PM IST
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Ram Navami 2026 Vastu Upay
Ram Navami 2026 Vastu Upay

Ram Navami 2026 Vastu Upay: हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवमी तिथि पर बड़े ही धूमधाम से राम नवमी पर्व मनाया जाता है. साल 2026 में राम नवमी 26 मार्च को मनाई जाएगी. इस दिन भक्त पूरे उत्साह के साथ पूजा पाठ करते हैं और प्रभु श्रीराम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. राम नवमी पर अगर कुछ विशेष वास्तु उपाय करें तो घर पर हमेशा भगवान श्रीराम की कृपा बनी रहती है. सही वास्तु घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और सुख-संपदा में वृद्धि करता है. आइए रामवनमी के वास्तु नियम जानें.

राम दरबार की प्रतिमा ले आएं
राम नवमी पर घर में राम दरबार की एक प्रतिमा जरूर स्थापित करें और विधि अनुसार पूजा करें. इस राम दरबार में श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण व सेवारत हनुमान जी हों. इस एक प्रतिमा से घर का बुरा से बुरा वास्तु ठीक हो जाएगा. घर में शांति और समृद्धि होगी. परिवारजनों में तनाव की स्थिति पैदा नहीं होगी. घर के सदस्यों में एकता और प्रेम बना रहता है.

मुख्य द्वार पर तोरण लगाने का वास्तु उपाय
वास्तु अनुसार अगर राम नवमी पर्व पर घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाएं तो घर में हमेशा सकारात्मक उर्जा का प्रवेश बना रहेगा और घर की खुशहाली को किसी की नजर भी नहीं लगेगी. राम नवमी की सुबह स्नान करें और फिर मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं. माता लक्ष्मी और प्रभु राम दोनों का घर में वास होगा.

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ईशान कोण की पवित्रता
घर की उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में देवता वास करते हैं ऐसे में राम नवमी के दिन घर साफ करते समय इस कोने को जरूर साफ करें और कोई भी कबाड़ या भारी समाना इस कोने में न रखें. अगर राम नवमी के जिन इस दिशा में एक चांदी या तांबे का कलश जल से भरकर रख दें तो घर के सदस्यों का मानसिक तनाव दूर होगा और सोच में सकारात्मकता आएगी.

केसरिया ध्वज का वास्तु उपाय
वास्तु के अनुसार, अगर राम नवमी के मौके पर राम जी की पूजा करें और फिर छत पर केसरिया ध्वज लगाएं तो देवी देवता प्रसन्न होकर घर पर के सदस्यों को आशीर्वाद देते हैं. ध्यान रहे कि केसरिया ध्वज को घर के उत्तर-पश्चिम दिशा में ही लगाएं. उत्तर-पश्चिम दिशा यानी वायव्य कोण में ‘जय श्री राम’ लिखा हुआ या हनुमान जी के चित्र वाला ध्वज पर लगाने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं.

तुलसी पौधे का वास्तु उपाय
तुलसी देवी की पूजा करना घर के वास्तु को सुधार सकता है. इसके लिए राम नवमी के दिन तुलसी देवी के पास घी का एक दीपक जलाएं और पौधे की 11 परिक्रमा करें. तुलसी जी विष्णु प्रिया हैं और प्रभु राम विष्णु जी के ही अवतार हैं. ऐसे में तुलसी देवी की सेवा करने से राम जी प्रसन्न होकर धन-संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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