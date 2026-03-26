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Hindi Newsऐस्ट्रोRam Navami 2026: श्रीराम की कुंडली का रहस्य, 5 ग्रह उच्च के होने के बाद भी क्यों सहना पड़ा 14 वर्ष का वनवास?

Ram Navami 2026: श्रीराम की कुंडली का रहस्य, 5 ग्रह उच्च के होने के बाद भी क्यों सहना पड़ा 14 वर्ष का वनवास?

Ram Navami 2026 Shri Ram Kundli Prediction: रामनवमी पर लोग प्रभु श्रीराम का जन्मोत्सव मनाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्रीराम की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी थी? साथ ही किन ग्रहों की अशुभता की वजह से उन्हें विरह और वनवास झेलना पड़ा. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रभु श्रीराम की कुंडली क्या कहती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 26, 2026, 03:28 PM IST
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Ram Navami 2026: श्रीराम की कुंडली का रहस्य, 5 ग्रह उच्च के होने के बाद भी क्यों सहना पड़ा 14 वर्ष का वनवास?

Shri Ram Kundli: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी मनाई जाती है. चूंकि इस दिन प्रभु श्रीराम का जन्म हुआ था, इसलिए लोग इस अवसर पर उनकी विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. ये बात तो अधिकांश लोग जानते हैं कि प्रभु श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था. कहते हैं कि श्रीराम की कुंडली में 5 शुभ ग्रह उच्च स्थिति में मौजूद थे, लेकिन कुंडली में ग्रहों की शुभ दशा होने के बाद भी उन्हें वनवास क्यों झेलना पड़ा? इस बात को लेकर अक्सर लोग दुविधा में रहते हैं कि आखिर जब श्रीराम की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी थी, तो उन्हें वनवास के लिए क्यों जाना पड़ा? ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रभु श्रीराम के जन्म के समय उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थित कैसी थी.

रामचरितमानस में है श्रीराम के जन्म का विवरण

रामचरितमानस के बालकांड में स्वामी तुलसीदास ने प्रभु श्री राम के जन्म का वर्णन किया है. रामचरितमानस में कहा गया है- "नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीता, मध्यदिवस अति सीत न घामा, पावन काल लोक बिश्रामा". रामचरितमानस की इस चौपाई का अर्थ है कि भगवान श्रीराम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था. उनके जन्म के समय कर्क लग्न और अभिजीत मुहूर्त का विशेष संयोग भी बना था. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वैसे तो भगवान श्रीराम की जन्म कुंडली में कई शुभ योग मौजूद थे, लेकिन कुछ ग्रहों की विशेष स्थिति की वजह से उन्हें विरह और संघर्षों का सामना करना पड़ा.

कैसी थी श्रीराम की कुंडली में ग्रहों की स्थिति? 

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर श्रीराम की कुंडली को देखा जाए तो यह मिलता है कि कुंडली के 7वें भाव में मंगल उच्च राशि (मकर) में स्थित है. ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के मुताबिक, 7वें भाव में मंगल की स्थिति मांगलिक दोष उत्पन्न करती है. यही वजह है कि उन्हें वैवाहिक जीवन में वियोग झेलना पड़ा था. 

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माता-पिता से वियोग का योग 

ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि श्रीराम की कुंडली में मांगलिक दोष के अलावा माता-पिता से वियोग का भी योग था. प्रभी श्रीराम की कुंडली के 7वें भाव में शनि देव जबकि, 10वें भाव में सूर्य देव स्थित थे. बता दें कि कुंडली का 7वां भाव माता की स्थिति को दर्शाता है, जबकि 10वां भाव पिता के बारे में बताता है. चूंकि वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि के बीच शभुता का संबंध बताया गया है. इसलिए श्रीराम को माता-पिता से दूर रहकर वनवास झेलना पड़ा. हालांकि, ज्योतिष शास्त्र के जानकारों का यह भी मानना है कि गुरु और चंद्रमा की शुभ स्थिति ने उन्हें धर्मनिष्ठ बनाया. 

यह भी पढ़ें: गुरु की कृपा से चमकता है इन लोगों का भाग्य, जानें बृहस्पति प्रधान जातक की 5 बड़ी खूबियां

36 गुण मिलान को क्यों मानते हैं संघर्ष का संकेत?

हिंदू धर्म में शादी से पहले गुण मिलान करने की परंपरा रही है. इनमें 36 गुणों के मिलान को खास महत्व दिया जाता है. कहा जाता है कि प्रभु श्रीराम और माता सीता की कुंडली के सभी 36 गुण मिलते थे. लेकिन, सभी 36 गुण मिलने के बावजूद भी उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा और उन्हें वनवास भी झेलना पड़ा. यही वजह है कि कई ज्योतिषी कुंडली के 36 गुण मिलान को भी अनिवार्य रूप से शुभ नहीं मानते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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