Hindi Newsऐस्ट्रोरंग पंचमी कब है? कामदेव को हुआ था पुनर्जन्‍म, देवी-देवताओं ने मनाई थी होली

Rang Panchami kab hai 2026: होली के पांचवे दिन रंग पंचमी पर्व मनाते हैं. रंग पंचमी का महत्‍व कितना ज्‍यादा है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इसे देवी-देवताओं की होली कहा जाता है. जानिए साल 2026 में रंग पंचमी कब है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 21, 2026, 03:12 PM IST
रंगपंचमी पर्व (AI Photo)
Rang Panchami 2026 : हिंदू धर्म में रंगपंचमी का त्योहार बेहद अहम है. इस दिन भी जमकर होली खेली जाती है. जिसमें मध्‍यप्रदेश के इंदौर शहर की गेर तो देश-दुनिया में प्रसिद्ध है. इसके अलावा महाराष्‍ट्र और राजस्‍थान में भी रंग पंचमी बहुत धूमधाम से मनाते हैं. तरह-तरह के रंगों से खूब होली खेलते हैं. मान्‍यता है कि इस दिन देवी-देवता होली खेलते हैं. 

रंगपंचमी कब है? 

रंगपंचमी पर्व होली के पांचवे दिन मनाया जाता है. यानी कि फाल्‍गुन शुक्‍ल पंचमी को रंग पंचमी मनाते हैं. इस साल 2026 में रंगपंचमी 8 मार्च 2026, रविवार को मनाई जाएगी. रंगपंचमी का खासा आध्‍यात्मिक महत्‍व भी है. यह दिन दैवीय प्रेम और समर्पण का दिन है. 

देवी-देवताओं को अर्पित करें रंग-गुलाल  

रंगपंचमी की सुबह पूजा की जाती है और देवी-देवताओं को रंग-गुलाल अर्पित किया जाता है. साथ ह रंगपंचमी के दिन हवा में रंग-गुलाल उड़ाया जाता है. माना जाता है कि हवा में उड़ते रंग, अबीर-गुलाल देवताओं को आकर्षित करते हैं. इसलिए इसे देवी-देवताओं की होली कहा जाता है. 

धार्मिक मान्यता है कि इस दिन रंगों के प्रभाव से रज और तम गुण यानी कि नकारात्मक ऊर्जा खत्‍म होती है और सतोगुण यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. 

कामदेव का हुआ था पुनर्जन्म

पौराणिक कथा के अनुसार, जब होलाष्‍टक या होली अष्‍टक के दौरान भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था. तब धरती पर प्रेम खत्‍म हो गया था. साथ ही कामदेव की पत्‍नी रति भी बुरी तरह व्‍याकुल हो गईं थीं और देवी-देवताओं के पास गुहार लगा रही थीं. वे शिवजी के पास गईं, तब शिवजी ने कामदेव को दोबारा जीवित करने का वरदान दिया. जिस दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ (अशरीरी रूप में), वह पंचमी का दिन था. इसी खुशी में देवताओं ने रंग उत्सव मनाया था.

