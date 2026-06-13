Jupiter Venus Mercury Conjunction June 2026 Astrological Impact: इस समय आसमान तारों के साथ-साथ ग्रहों की चमक से भी रोशन नजर आ रहा है. दरअसल, बुध, गुरु और शुक्र ग्रह काफी करीब आ गए हैं और सामान्य आंखों से नजर आ रहे हैं. ग्रहों की परेड का यह दुर्लभ नजारा देखने में तो कमाल है ही, इसका ज्योतिषीय प्रभाव भी है.
ज्योतिष के अनुसार, आसमान में ग्रहों का यह मिलन 5 राशियों पर शुभ असर भी डालेगा. बुध और गुरु मिथुन राशि में युति कर रहे हैं, वहीं मिथुन के बाद की राशि कर्क में शुक्र मौजूद हैं. यह स्थिति 15 जून 2026 तक बनी रह सकती है और इन 3 दिनों में 5 राशि वालों को धन, करियर, कारोबार, रिश्तों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है.
इस प्लैनेट परेड में एक और कमाल की बात यह है कि ये तीनों ग्रह ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं. गुरु ज्ञान, सौभाग्य, सुख और उन्नति के कारक हैं. वहीं शुक्र प्रेम, भौतिक सुख-सुविधाओं और ऐश्वर्य का कारक है, जबकि बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, शिक्षा और व्यापार से संबंधित है. लिहाजा इन 3 ग्रहों का करीब आना 5 राशिवालों की नौकरी, व्यापार, शिक्षा, आर्थिक स्थिति आदि पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा.
मेष: बुध, शुक्र और गुरु की प्लैनेट परेड मेष राशि वालों को नई नौकरी, कारोबार में बढ़ोतरी के योग बना रही है. आप वो तरक्की पा सकते हैं, जिसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. धन लाभ हो सकता है. वाणी की दम पर काम बनेंगे.
मिथुन: 3 शुभ ग्रहों का करीब आना मिथुन वालों को करियर में लाभ देगा. कारोबारियों की कोई अहम डील फाइनल हो सकती है. मुनाफा बढ़ सकता है. रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. विद्यार्थियों और फ्रेशर्स के लिए भी समय शुभ है.
सिंह: बुध, शुक्र और गुरु का शुभ प्रभाव सिंह राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन दिला सकता है. सैलरी बढ़ सकती है. रुके हुए काम बनेंगे. नेटवर्क पर काम करने के लिए अच्छा समय है. घर-परिवार में खुशहाली रहेगी.
तुला: 3 ग्रहों का मिलन तुला राशि वालों की जिंदगी में कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला सकती है. पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं. नए स्त्रोतों से पैसा आएगा. बढ़ा हुआ बैंक बैलेंस आपको खुशी देगा. करियर में उन्नति के योग हैं.
धनु: 3 ग्रहों की परेड धनु राशि वालों के करियर में चार चांद लगा सकती है. खासतौर पर विदेश से जुड़ा काम करने वाले या विदेश में बसने की योजना बना रहे लोगों के लिए समय विशेष शुभ है. नौकरी में बदलाव करने के लिए भी समय अच्छा है. धन लाभ हो सकता है.
(Disclaimer- यह लेख ज्योतिषीय मान्यताओं और उपलब्ध खगोलीय जानकारी पर आधारित है. ज्योतिषीय प्रभावों के दावे व्यक्तिगत विश्वासों पर निर्भर करते हैं. किसी भी आर्थिक, व्यावसायिक या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए केवल इस जानकारी पर निर्भर न रहें.)