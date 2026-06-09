आज रात आसमान में बेहद करीब आएंगे 2 ग्रह, नंगी आंखों से देख सकेंगे दुर्लभ नजारा!

Jupiter Venus Conjunction 9 June 2026: ज्योतिष और खगोलविज्ञान की नजर से आज से शानदार योग बन रहा है. शुक्र और गुरु ग्रह एक ही राशि मिथुन में आकर युति कर रहे हैं. कमाल की बात यह है कि आसमान में भी गुरु और शुक्र ग्रह के इस मिलन को हम देख पाएंगे, वो भी बिना किसी उपकरण की मदद के, केवल नंगी आंखों से.
8 जून 2026 को शुक्र ग्रह राशि बदलकर मिथुन राशि में आ गए हैं, जहां पहले से गुरु ग्रह मौजूद हैं. चूंकि पृथ्वी से देखने पर गुरु और शुक्र ग्रह खासे चमकीले दिखाई देते हैं, लिहाजा इन्हें आसमान में बिना दूरबीन आदि के सामान्य आंखों से देखा जा सकता है.
पृथ्वी से देखने पर ये दोनों खगोलीय पिंड आकाश में बेहद करीब नजर आएंगे, हालांकि असल में इनके बीच की दूरी हजारों-लाखों किलोमीटर होती है. कमाल की बात ये भी है कि 11 जून 2026 से ग्रहों की इस परेड में बुध ग्रह भी शामिल हो जाएंगे. इसके बाद 15 जून 2026 तक इन तीनों ग्रहों को आसमान में काफी पास-पास देखा जा सकेगा.
भारत में यह नजारा वैसे तो 9 जून की रात से ही कुछ जगहों पर देखा जा सकेगा. लेकिन इस नजारे को देखने के लिए सबसे अच्छा समय सुबह लगभग 4:45 बजे से 5:45 बजे तक रहेगा, यानी कि सूर्योदय होने से पहले. इस दृश्य को पश्चिमी आसमान में देखा जा सकेगा, लेकिन यह तभी दिखेगा जब आसमान साफ हो.
वहीं 11 जून के बाद बुध ग्रह के शामिल होते ही रोजाना शाम को सूर्यास्त के बाद ही तीनों ग्रहों की परेड को देखा जा सकेगा. खगोल विज्ञान के शौकीनों के लिए यह घटना एक शानदार अवसर है. जब ग्रहों का करीब आना सामान्य आंखों से देखा जा सकेगा. साथ ही इससे लोगों को ग्रहों की गति और सौरमंडल की संरचना को समझने में मदद मिलती है.
The sky is being dramatic again
Around June 7–9, Venus and Jupiter appear very close in the evening sky. From Earth, they look like they’re almost touching, but in space, they’re nowhere near each other.
That’s what a conjunction really is: not a collision, not a real… pic.twitter.com/C3oJocUvAZ
— Star Walk (@StarWalk) June 7, 2026
यह खगोलीय घटना भारत के अलावा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगी. चूंकि ये दोनों ग्रह बेहद चमकीले हैं इसलिए इन्हें रात और सुबह के आसमान में साफ देखा जा सकेगा.