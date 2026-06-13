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राशि के अनुसार पहनें लकी कलर की घड़ी, शुरू होगा अच्‍छा समय, जानें डायल-स्‍ट्रैप का कलर और खरीदने का शुभ दिन

Wrist Watch Lucky Colour Astrology: क्या आपकी कलाई में बंधी घड़ी आपके ग्रहों के अनुकूल है? ज्योतिष शास्‍त्र के अनुसार घड़ी का रंग, डायल डिजाइन और खरीदारी का दिन सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है. जानें आपकी राशि के लिए कौन-सी घड़ी शुभ साबित हो सकती है.

Written ByNitisha MalhotraEdited By:Shraddha Jain
Published: Jun 13, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:39 AM IST
राशि के अनुसार पहनें लकी कलर की घड़ी, शुरू होगा अच्‍छा समय, जानें डायल-स्‍ट्रैप का कलर और खरीदने का शुभ दिन

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