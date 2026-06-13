यदि व्‍यक्ति अपनी राशि के अनुसार घड़ी का रंग चुने और उसे शुभ दिन पर खरीदे तो घड़ी उसके जीवन में अच्‍छे दिनों की शुरुआत कर सकती है. जानिए सभी 12 राशियों के लिए रिस्‍टवॉच का लगी कलर, स्‍ट्रैप का प्रकार, डॉयल का डिजाइन और घड़ी खरीदने का शुभ दिन.