Lucky Wrist Watch as per Astrology : ज्योतिष के अनुसार हर रंग में एक खास ऊर्जा होती है, साथ ही उनका ग्रहों से संबंध भी होता है. इसलिए कपड़ों के रंग की तरह हाथ में पहनी घड़ी का रंग और डिजाइन भी व्यक्ति के भाग्य पर असर डालता है.
यदि व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार घड़ी का रंग चुने और उसे शुभ दिन पर खरीदे तो घड़ी उसके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत कर सकती है. जानिए सभी 12 राशियों के लिए रिस्टवॉच का लगी कलर, स्ट्रैप का प्रकार, डॉयल का डिजाइन और घड़ी खरीदने का शुभ दिन.
स्वामी ग्रह: मंगल
डायल कलर: लाल, मरून, कॉपर
स्ट्रैप: सुनहरा या स्टील
खरीदने का दिन: मंगलवार
डायल में 9 या 1 प्रमुख रूप से दिखाई दे तो शुभ माना जाता है.
अशुभ: चमड़े के स्ट्रैप वाली घड़ी से बचें
स्वामी ग्रह: शुक्र
डायल कलर: सफेद, सिल्वर, रोज गोल्ड
स्ट्रैप: मेटल या प्रीमियम लेदर
खरीदने का दिन: शुक्रवार
अशुभ: पीले और अधिक सुनहरे रंग की घड़ियों से बचें.
स्वामी ग्रह: बुध
डायल कलर: हरा, टरक्वॉइज
स्ट्रैप: स्मार्ट वॉच, हल्का मेटल या सिल्वर
खरीदने का दिन: बुधवार
अशुभ: लाल रंग की घड़ी से बचें.
स्वामी ग्रह: चंद्र
डायल कलर: सफेद, क्रीम, पर्ल
स्ट्रैप: सिल्वर या हल्का मेटल
खरीदने का दिन: सोमवार
अशुभ: काले रंग और लेदर स्ट्रैप से बचें.
स्वामी ग्रह: सूर्य
डायल कलर: गोल्डन, ऑरेंज, एम्बर
स्ट्रैप: गोल्डन टोन या स्टील
खरीदने का दिन: रविवार
अशुभ: काले रंग और लेदर स्ट्रैप से बचें.
स्वामी ग्रह: बुध
डायल कलर: ऑलिव ग्रीन, हल्का हरा
स्ट्रैप: सिल्वर या हल्का मेटल
खरीदने का दिन: बुधवार
अशुभ: पर्ल व्हाइट डायल से बचें.
स्वामी ग्रह: शुक्र
डायल कलर: पिंक, सिल्वर, रोज गोल्ड
स्ट्रैप: मेटल या प्रीमियम फिनिश
खरीदने का दिन: शुक्रवार
अशुभ: पीले और अधिक सुनहरे रंग से बचें.
स्वामी ग्रह: मंगल
डायल कलर: डार्क रेड, ब्लैक
स्ट्रैप: स्टील या मेटल
खरीदने का दिन: मंगलवार
अशुभ: मैरून लेदर और नीले रंग की घड़ियों से बचें.
स्वामी ग्रह: गुरु
डायल कलर: पीला, गोल्डन
स्ट्रैप: गोल्डन टोन या स्टील
खरीदने का दिन: गुरुवार
अशुभ: नीले रंग की घड़ियों से बचें.
स्वामी ग्रह: शनि
डायल कलर: ब्लैक, नेवी ब्लू
स्ट्रैप: स्टील, ब्लैक मेटल या डार्क टोन
खरीदने का दिन: शनिवार
अशुभ: लाल और सफेद रंग की घड़ियों से बचें.
स्वामी ग्रह: शनि
डायल कलर: इलेक्ट्रिक ब्लू, इंडिगो
स्ट्रैप: स्टील या आधुनिक मेटल फिनिश
खरीदने का दिन: शनिवार
अशुभ: लाल रंग की घड़ियों से बचें.
स्वामी ग्रह: गुरु
डायल कलर: समुद्री हरा, हल्का पीला
स्ट्रैप: सिल्वर या गोल्डन टोन
खरीदने का दिन: गुरुवार
अशुभ: नीले और काले रंग की घड़ियों से बचें.
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शुक्ल पक्ष में खरीदारी शुभ मानी जाती है. साथ ही अच्छा होगा कि अभिजीत मुहूर्त में खरीदी करें. वहीं
राहुकाल में खरीदारी से बचना चाहिए. विशेष शुभ फल के लिए पुष्य नक्षत्र में घड़ी खरीदें.
I, V और X वाले रोमन अंक नेतृत्व, अनुशासन और निर्णय क्षमता के प्रतीक हैं. ये विदेश यात्रा और नए अवसरों से भी जुड़े हैं.
12 अंक वाला पूर्ण डायल समय चक्र की पूर्णता, संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है.
(Disclaimer- यह लेख ज्योतिषीय मान्यताओं, पारंपरिक विश्वासों और अंक ज्योतिष में प्रचलित धारणाओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी प्रदान करना है. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अपनी व्यक्तिगत समझ और आवश्यकता को प्राथमिकता दें.)