Stone by Rashi : ज्‍योतिष शास्‍त्र में हर राशि के लिए रत्‍न बताए गए हैं. ये ग्रह और उनसे जुड़े रत्‍न धारण करने से जीवन पर बड़ा असर होता है. रत्‍नों में ऊर्जा होती है और यह जीवन के हर पहलू पर असर डालती है. इसलिए रत्‍न विशेषज्ञ की सलाह से ही पहनना चाहिए. इसके लिए अपनी कुंडली और जन्‍मतारीख की मदद से जानें कि आपके लिए कौनसा रत्‍न पहनना शुभ होगा. इसके अलावा राशि के अनुसार भी शुभ रत्‍न बताए गए हैं. जिन्‍हे धारण करने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, तरक्‍की के नए रास्‍ते खुलते हैं. इनमें से कुछ रत्‍न तो ऐसे हैं जिन्‍हें पहनने के कुछ ही दिन के अंदर असर नजर आने लगता है. जानिए 12 राशियों के लिए राशि के अनुसार रत्‍न.

मेष राशि के लिए रत्‍न

मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं. मेष राशि वालों के लिए मूंगा पहनना शुभ फल देता है. वह उनका साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ाने के साथ कामों में सफलता देता है.

वृषभ राशि के लिए रत्‍न

वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं. वृषभ राशि के जातकों के लिए हीरा पहनना शुभ होता है. इससे उनका आकर्षण बढ़ता है, जीवन में प्‍यार और पैसा बढ़ता है.

मिथुन राशि के लिए रत्‍न

मिथुन राशि के स्‍वामी बुध ग्रह हैं. मिथुन राशि के जातकों के लिए पन्‍ना पहनना शुभ होता है. इससे उनकी मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, शिक्षा, व्यापार और संवाद शैली में बेहतरी आती है. धन बढ़ता है.

कर्क राशि के लिए रत्‍न

कर्क राशि के स्‍वामी चंद्रमा हैं. कर्क राशि के जातकों के लिए मोती पहनना मन को शांत करता है. भावनात्‍मक संतुलन बनाए रखता है. निर्णय क्षमता बेहतर करता है और सकारात्‍मक बनाता है.

सिंह राशि के लिए रत्‍न

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं. सिंह राशि के लोगों के लिए मााणिक्‍य रत्‍न पहनना अच्‍छा होता है. माणिक पहनने से उनका आत्‍मविश्‍वास और नेतृत्‍व क्षमता बढ़ती है. यश और सफलता मिलती है. करियर में उन्‍नति होती है.

कन्या राशि के लिए रत्‍न

कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं. कन्‍या राशि के जातक पन्‍ना पहनें तो उनकी पढ़ाई, करियर, विश्लेषण क्षमता, व्यापार और निर्णय-क्षमता में सुधार आता है. नौकरी में उन्‍नति होती है.

तुला राशि के लिए रत्‍न

तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं. तुला राशि वालों के लिए शुक्र का रत्‍न हीरा या डायमंड पहनना चाहिए. यह उनके जीवन में सामंजस्य, प्रेम, आकर्षण और आर्थिक उन्‍नति देता है. खासतौर पर कला, ग्‍लैमर और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए डायमंड पहनना विशेष शुभ होता है.

वृश्चिक राशि के लिए रत्‍न

वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं. वृश्चिक राशि वालों के लिए मूंगा रत्‍न पहनना साहस और जीवन में स्थिरता बढ़ाता है. साथ ही भय, तनाव और अनिश्चितता कम करता है.

धनु राशि के लिए रत्‍न

धनु राशि के स्वामी बृहस्पति है. धनु राशि के जातकों के लिए पुखराज पहनना बहुत लाभ देता है. यह उनकी किस्‍मत चमकाता है. धन वृद्धि करता है. ज्ञान बढ़ाता है और शादी-ब्याह के योग बनाता है.

मकर राशि के लिए रत्‍न

मकर राशि के स्‍वामी शनि ग्रह हैं, जिनका रत्‍न है नीलम. नीलम रत्‍न कीमती होता है और बहुत जल्‍दी असर करता है. यह शुभ-अशुभ दोनों हो सकता है, इसलिए कुछ दिन ट्राई करने के बाद ही धारण करें. यह बाधाओं को दूर करता है और करियर में तेज प्रगति लाता है.

कुंभ राशि के लिए रत्‍न

कुंभ राशि के भी स्‍वामी शनि ग्रह हैं. कुंभ राशि के लोग नीलम रत्‍न पहनें, इससे नौकरी, व्यवसाय में सफलता मिलती है. धन बढ़ता है. साथ ही मानसिक स्थिरता देता है.

मीन राशि के लिए रत्‍न

मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु हैं. मीन राशि वालों के लिए पुखराज पहनना बहुत लाभ देता है. रिश्‍ते बेहतर होते हैं, ज्ञान और आध्यात्मिकता बढ़ती है. करियर में उन्‍नति होती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)