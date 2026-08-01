Horoscope Today 1 August 2026 : महीने के पहले दिन पर पंचक और भद्रा का साया रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में रहेंगे. वहीं 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे और इसी दिन शुक्र क्रान्तिवृत्त परिवर्तन करेंगे यानी कि अपनी दिशा बदलेंगे. इन सभी शुभ-अशुभ स्थितियों का सभी 12 राशि वालों पर असर होगा. जानिए 1 अगस्त 2026 का दैनिक राशिफल.
जो युवा विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं उनके कार्य सहजता से बनते जाएंगे. आर्थिक समस्या को लेकर अपने खर्चों में कटौती करनी होगी. कारोबारी कार्यभार को निपटाने में सहयोगी और कर्मचारियों का उचित सपोर्ट रहेगा. घर में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा. स्त्री वर्ग को अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखने की जरूरत है.
उपाय - नवग्रह मंत्र का यथा सामर्थ्य जाप करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 1
आज संपर्कों अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ नई जानकारियां सीखने को मिलेंगी. पैतृक प्रॉपर्टी से संबंधित वाद-विवाद को ज्यादा तूल ना दें, वरना आपसी संबंधों में खटास आ सकती हैं. व्यवसाय से संबंधित कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है. जोकि फायदेमंद रहेगी. प्रेम संबंधों के मामले में कुछ तनाव उठ सकते हैं. अपना रूटीन चेकअप अवश्य करवाएं.
उपाय - देवी मां की आराधना करें और कन्याओं को कुछ उपहार अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 7
कहीं उधार दिए हुए पैसे का कुछ हिस्सा वापस मिल सकता है. किसी नजदीकी रिश्तेदार से संबंधित अशुभ समाचार मिलने से मन दुखी रहेगा. मार्केटिंग संबंधित कार्यों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है. विवाहेतर संबंधों का दुष्प्रभाव परिवार पर पड़ सकता है. मौसम के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें.
उपाय - शिव पार्वती के स्वरूप का ध्यान करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 2
अगर कोई पुराने गिले शिकवे दूर चल रहे हैं तो आज उन्हें सुलझाने का अच्छा मौका है. व्यस्तता के साथ-साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए आपका विशेष प्रयास जरूरी है. व्यवसाय में इस समय बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति से गुजरना पड़ेगा. परिजनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है. एसिडिटी की समस्या से राहत पाने के लिए संयमित खानपान रखें.
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर एकांत में बैठकर कुछ समय आत्म मनन और चिंतन करने से समस्याओं का समाधान मिलेगा.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 7
नवीन कार्यों की योजनाएं बनेगी, तथा उनको कार्य रूप देने के लिए कुछ लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा. बच्चों की समस्याओं को डांट-फटकार की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं. प्रॉपर्टी से संबंधित उचित डील हो सकती है. परंतु ज्यादा मुनाफे की उम्मीद ना करें. पति-पत्नी के बीच खट्टी-मीठी नोकझोंक रहेंगी. शरीर में दर्द व हल्के बुखार जैसी स्थिति रहेगी.
उपाय - प्रकृति के सानिध्य में रहे और कुछ समय आत्म चिंतन जरूर करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 9
चुनौतियों को स्वीकार करना आपके लिए उन्नति के मार्ग खोलेगा. रुपए-पैसे के लेनदेन के मामले में किसी पर भी भरोसा ना करें. व्यवसाय से संबंधित कोई नई जानकारी मिले तो उस पर तुरंत ध्यान दें और अमल करें. प्रेम संबंधों में भावनात्मक नजदीकियां आएंगी. गर्मी और पसीने की वजह से एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. उपाय - विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुने.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 7
धन और ऊर्जा का सही प्रतिबंधन करने से आप किसी परेशानी से मुक्त हो जाएंगे. दोपहर बाद ग्रह स्थिति में कुछ बदलाव आएगा. इसलिए दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण काम को पूरा कर लें. कलात्मक क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय में मुनाफे की स्थिति बन रही है. घर में खुशियों का माहौल रहेगा. वर्तमान मौसम के नकारात्मक प्रभाव से अपना बचाव रखें.
उपाय - लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप का दर्शन करें और कुछ समय मंत्र जाप भी करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 3
आज दिन भर दौड़-धूप रहेगी, परंतु सफलता मिलने की खुशी में आपके ऊपर थकान हावी नहीं होगी. घर में किसी अप्रिय व्यक्ति के आगमन से मन खिन्न हो जाएगा. नौकरी में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से परहेज करें. वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे. प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएगी. गलत खानपान की वजह से पेट खराब हो सकता है.
उपाय - शिवालय पर देसी घी का दीपक जरूर जलाएं.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 8
अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है. कोई बहुत बड़ी दुविधा दूर होगी. अपनी सामर्थ्य से ज्यादा उधारी ना करें. मशीनरी व तेल संबंधी व्यवसाय भरपूर मुनाफा कमाने की स्थिति में है. पति-पत्नी के बीच कुछ नोकझोंक की स्थिति रहेगी. जोड़ों के दर्द व नसों में खिंचाव की वजह से कुछ परेशान रहेंगे.
उपाय - किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले घर के वरिष्ठ लोगों से आशीर्वाद अवश्य लें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आप कुछ संकल्प भी लेंगे और कामयाब भी होंगे. अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही खुद को व्यस्त रखें तथा दूसरों के मामले में ना उलझे. आज व्यवसाय में बहुत अच्छी स्थिति बनी रहेगी. विभिन्न स्रोतों से आर्थिक लाभ होगा. किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति की वजह से पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कत उत्पन्न हो सकती है. अत्यधिक थकान और तनाव की वजह से शारीरिक कार्य क्षमता में भी कमी आएगी.
उपाय - संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 2
आज कई तरह की उपलब्धियां मिलने की संभावना है. सिर्फ कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में जानकारी अवश्य लें. दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना रखें, और ना ही बिन मांगे सलाह दें. कहीं फंसी हुई या उधार दी हुई पेमेंट हासिल करने का उत्तम समय है. परिवार के साथ मिलकर बैठना और हास-परिहास करना आपको पुनः ऊर्जावान बनाएगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. तनाव से दूर रहे.
उपाय - जल को दूषित होने से बचाए तथा शुद्ध जल का सेवन करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 8
संतान के करियर संबंधी समस्या को सुलझाने में कामयाब रहेंगे. इस समय आर्थिक कशमकश बनी रहेगी. अपने अंदर अहम की भावना ना आने दे. किसी कंपनी द्वारा कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलेगी, जोकि लाभदायक रहेगी. निजी जीवन में सुख-शांति और मधुरता बनी रहेगी. मानसिक सुकून और स्थिरता बनाए रखने के लिए योगा, मेडिटेशन भी ज़रूरी है.
उपाय - उगते सूर्य के दर्शन करें और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 3
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)