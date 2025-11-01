November 2025 Rashifal: नवंबर महीने का पहला दिन ही देगा लबालब पैसा, बढ़ेगी इनकम, पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल

Today Horoscope 1 November 2025: ज्‍योतिष के अनुसार आज 1 नवंबर 2025, शनिवार को चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं. इसका और अन्‍य ग्रहों का सभी 12 राशियों पर क्‍या असर होगा, जानिए 1 नवंबर 2025 का राशिफल.

मेष राशिफल

आज का दिन आपकी आय और व्यापार के लिए सामान्य रहेगा. कुंभ में चंद्रमा आपकी मानसिक संतुलन और कार्यक्षमता में सुधार ला रहा है. यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके सहपाठी आपकी पढ़ाई में सहायता करेंगे. वृश्चिक में मंगल-बुध आपके साहस और मेहनत को बढ़ा रहे हैं. तुला में सूर्य सामाजिक प्रतिष्ठा और साझेदारी में लाभ देगा. आज प्रेम संबंध और जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

अतिरिक्त सुझाव: मित्रों और सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा. नई योजनाओं में भागीदारी लाभकारी रहेगी. शाम के समय ध्यान और विश्राम से मानसिक शांति बनी रहेगी.

यह भी पढ़ें: नवंबर में वृश्चिक राशि वालों की पुरानी बीमारियां होंगी दूर, इन लोगों को मिलेगी विशेष सफलता, पढ़ें मासिक राशिफल

वृषभ राशिफल

आज आपके कार्य में सुधार होगा. कुंभ में चंद्रमा का गोचर पारिवारिक और आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखेगा. वृश्चिक में मंगल-बुध आपकी ऊर्जा और कार्यक्षमता बढ़ा रहे हैं. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. विद्यार्थी अपने अध्ययन कार्य में एकाग्रचित रहेंगे. सूर्य तुला में सामाजिक मान-सम्मान और साझेदारी को लाभ देगा. जीवनसाथी का संग आनंद देगा.

अतिरिक्त सुझाव: आज निवेश और साझेदारी के मामलों में सतर्क रहें. पारिवारिक समारोह में भाग लेने से लाभ होगा. स्वास्थ्य और खान-पान पर ध्यान दें.

मिथुन राशिफल

यह दिन आपके लिए शुभ रहेगा. आप अपनी उम्मीदों से अधिक धन कमा सकते हैं. कुंभ में चंद्रमा मानसिक संतुलन बनाए रखेगा. वृश्चिक में मंगल-बुध आपकी योजनाओं और व्यवसायिक कार्यों को सशक्त करेंगे. निवेश और वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें. आपके जीवनसाथी से संबंध बिगड़ सकते हैं, सावधानी आवश्यक है. संतान से शुभ समाचार प्राप्त होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, मानसिक संतुलन बनाए रखें.

अतिरिक्त सुझाव: सामाजिक और व्यावसायिक संपर्क लाभ देंगे. शिक्षा और कौशल विकास में समय लगाना लाभकारी रहेगा.

कर्क राशिफल

कुंभ में चंद्रमा पारिवारिक और सामाजिक सहयोग प्रदान कर रहा है. वृश्चिक में मंगल-बुध आपके रचनात्मक प्रयास और साहस को बल दे रहे हैं. सूर्य तुला में सामाजिक प्रतिष्ठा और निवेश में लाभ संभव है. वाहन चलाते समय सतर्क रहें. निवेश के लिए दिन शुभ नहीं है. जीवनसाथी से तालमेल बनाएं रखें. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे.

अतिरिक्त सुझाव: आज मानसिक संतुलन बनाए रखें. अनावश्यक तनाव और वाद-विवाद से बचें. परिवार और मित्रों से संवाद लाभकारी रहेगा.

यह भी पढ़ें: नवंबर में ग्रहों के महागोचर करेंगे बड़ा धमाका, बैठे-बिठाए अमीर हो जाएंगे 4 राशि वाले लोग

सिंह राशिफल

आज जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त करने के लिए उत्तम दिन है. कुंभ में चंद्रमा का गोचर मानसिक संतुलन बनाए रखेगा. वृश्चिक में मंगल-बुध आपकी मेहनत और साहस बढ़ा रहे हैं. सूर्य तुला में सामाजिक मान-सम्मान लाभदायक रहेगा. पढ़ाई और व्यापारी वर्ग के लिए दिन अनुकूल है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

अतिरिक्त सुझाव: नई योजनाओं और साझेदारी में भागीदारी लाभकारी होगी. खान-पान और व्यायाम पर ध्यान दें. पारिवारिक और सामाजिक संबंध मजबूत होंगे.

कन्या राशिफल

विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोग अपना काम आत्मविश्वास से करेंगे. कुंभ में चंद्रमा का गोचर प्रेम और पारिवारिक मामलों में सामंजस्य बनाएगा. वृश्चिक में मंगल-बुध आपके कार्य और व्यवसाय में सफलता दिलाएंगे. सूर्य तुला में वित्तीय और साझेदारी संबंधी लाभ होगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

अतिरिक्त सुझाव: सामाजिक और पारिवारिक समारोह में भाग लेने से मन प्रसन्न रहेगा. लंबी यात्रा या व्यवसायिक विस्तार के अवसर लाभकारी होंगे.

तुला राशिफल

आज विद्या में सफलता के लिए दिन श्रेष्ठ है. नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. सूर्य आपकी राशि में आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है. कुंभ में चंद्रमा पारिवारिक और आर्थिक संतुलन बनाए रखेगा. वृश्चिक में मंगल-बुध आपका साहस और मेहनत सशक्त करेंगे.

अतिरिक्त सुझाव: व्यापारी अपने व्यापार में उन्नति के लिए यात्रा कर सकते हैं. खेलों में सम्मान या पुरस्कार के अवसर रहेंगे. परिवार और मित्रों के साथ समय आनंदकारी रहेगा.

वृश्चिक राशिफल

आज आप अपने तनाव और समस्याओं से निजात पाएंगे. वृश्चिक में मंगल-बुध आपकी ऊर्जा, साहस और व्यावसायिक प्रयासों को सशक्त करेंगे. कुंभ में चंद्रमा वित्तीय और पारिवारिक मामलों में सतर्क रहने की सलाह देगा. वाहन और स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

अतिरिक्त सुझाव: सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने से लाभ होगा. नई योजनाओं और निवेश में सोच-समझकर कदम उठाएं.

धनु राशिफल

आज थकान और आलस्य रह सकते हैं. आत्मविश्वास बढ़ेगा. कठिन निर्णय से मेहनत करनी पड़ेगी. कुंभ में चंद्रमा मानसिक स्थिरता बढ़ा रहा है. वृश्चिक में मंगल-बुध कार्य और साहस को सशक्त कर रहे हैं. सूर्य तुला में सामाजिक मान-सम्मान लाभकारी रहेगा. जीवनसाथी से संबंध मधुर बनेंगे. संतान से शुभ समाचार मिलेगा.

अतिरिक्त सुझाव: अध्ययन और ज्ञानार्जन में समय लगाना लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

यह भी पढ़ें: मोबाइल-गाड़ी के नंबर में अंकों का ऐसा कॉम्‍बीनेशन बेहद खतरनाक, ला सकते हैं जीवन पर संकट!

मकर राशिफल

आज जोश और हिम्मत से असाधारण कार्यों में हाथ डालेंगे. छोटी यात्राएं संभव हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. कुंभ में चंद्रमा आय और कार्यक्षमता सुधार रहा है. वृश्चिक में मंगल-बुध मेहनत और साहस बढ़ा रहे हैं. सूर्य तुला में निवेश और सामाजिक मान-सम्मान लाभकारी रहेगा.

अतिरिक्त सुझाव: वाहन खरीदने की योजना स्थगित करें. जीवनसाथी के साथ संबंधों में संयम बनाए रखें. स्वास्थ्य का ध्यान दें.

कुंभ राशिफल

आज सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन है. चंद्रमा का गोचर आपकी राशि में मानसिक संतुलन, भावनात्मक स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ा रहा है. सूर्य तुला में सामाजिक प्रतिष्ठा मजबूत होगी. वृश्चिक में मंगल-बुध से कार्यक्षेत्र में सफलता संभव है.

अतिरिक्त सुझाव: व्यापारियों के लिए लाभ की संभावनाएँ अधिक हैं. सट्टे में निवेश शुभ है. सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें.

मीन राशिफल

कुंभ में चंद्रमा का गोचर आय और निवेश भाव को सक्रिय कर रहा है. व्यय अधिक रहेगाय व्यर्थ खर्च से बचें. छोटे भाई-बहन से सावधान रहें. जीवनसाथी से संबंधों में कड़वाहट हो सकती है. वृश्चिक में मंगल-बुध प्रयास और साहस बढ़ा रहे हैं. सूर्य तुला में सामाजिक मान-सम्मान और संबंधों में सुधार होगा.

अतिरिक्त सुझाव: निवेश और स्वास्थ्य के मामलों में सतर्क रहें. परिवार और मित्रों के साथ संवाद मन को प्रसन्न करेगा.

यह भी पढ़ें: अपनी जन्‍मतारीख से जानें आपके लिए कौन सा मंत्र लकी, जाप करते ही बनेंगे सारे काम, मिलेगा बेहिसाब पैसा

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)